BYD Tang krossoverining dvigateli uzilib tushdi, biroq mashina harakatlanishda davom etdi

·58·Avto
BYD Tang krossoverining dvigateli uzilib tushdi, biroq mashina harakatlanishda davom etdi

Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida BYD Tang elektr krossoveri ishtirokidagi noodatiy hodisa aks etgan kadrlar keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Kuchli yogʻingarchilikdan soʻng suv bosgan yoʻlda harakatlanayotgan avtomobilning orqa elektr dvigateli korpusdan deyarli uzilib tushgan boʻlsa-da, mashina oʻz yoʻlida davom etishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarqalgan video va suratlarda elektr dvigatelning oʻz mahkamlagichlaridan butunlay chiqib ketgani va faqatgina yuqori kuchlanishli kabellar yordamida osilib turganini koʻrish mumkin. Ushbu holat texnik nuqtayi nazardan oʻta xavfli boʻlishiga qaramay, avtomobilning harakatlanish qobiliyatini yoʻqotmagani koʻpchilikning hayratiga sabab boʻldi.

Texnik chidamlilik va kutilmagan nosozlik

Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, mazkur hodisa avtomobil suv bosgan hududdan oʻtayotgan vaqtda tub qismidan kuchli zarba olishi natijasida yuz bergan. Taxminlarga koʻra, haydovchi suv ostida koʻrinmay qolgan biror toʻsiqqa urilgan va aynan shu zarba orqa elektr motorining mahkamlagichlarini uzib yuborgan.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu model BYD Tang krossoverining toʻliq privodli (AWD) versiyasi boʻlgani bois, u ikkita mustaqil elektr dvigatel bilan jihozlangan. Orqa motor ishdan chiqqan va osilib qolgan boʻlsa-da, oldingi oʻqdagi dvigatel oʻz funksiyasini bajarishda davom etgan. Aynan shu omil avtomobilga harakatni davom ettirish imkonini bergan.

Ishlab chiqaruvchi munosabati va sugʻurta masalasi

BYD kompaniyasi vakillari hodisadan xabar topgach, darhol avtomobil egasi bilan bogʻlanishgan va texnik koʻrik tashkil etishgan. Hozircha ishlab chiqaruvchi zararning aniq koʻlami va uni bartaraf etish xarajatlari haqida batafsil maʼlumot bermayapti. Shuningdek, osilib qolgan dvigatelning yuqori kuchlanishli tizimga va batareyaga qanchalik zarar yetkazgani ham oʻrganilmoqda.

Ushbu holatda sugʻurta kompaniyasining pozitsiyasi ham noaniqligicha qolmoqda. Odatda, tabiiy ofat yoki yoʻldagi yashirin toʻsiq tufayli yetkazilgan zarar sugʻurta hodisasi deb tan olinishi kerak, biroq motorning bunday tarzda uzilib ketishi konstruksion mustahkamlik borasida ham savollarni tugʻdirishi mumkin.

Oʻzbekiston bozorida ham BYD Tang modeli ancha ommalashganini hisobga olsak, bunday holatlar mahalliy haydovchilar uchun ham muhim ogohlantirish boʻlib xizmat qiladi. Kuchli yomgʻirlar vaqtida suv toʻplangan yoʻllardan ehtiyotkorlik bilan oʻtish, ayniqsa, past qismida muhim agregatlari joylashgan elektromobillar uchun oʻta muhimdir.

BYDElektromobilXitoyBYD TangAvtohalokat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan