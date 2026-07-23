BYD Tang krossoverining dvigateli uzilib tushdi, biroq mashina harakatlanishda davom etdi
Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida BYD Tang elektr krossoveri ishtirokidagi noodatiy hodisa aks etgan kadrlar keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Kuchli yogʻingarchilikdan soʻng suv bosgan yoʻlda harakatlanayotgan avtomobilning orqa elektr dvigateli korpusdan deyarli uzilib tushgan boʻlsa-da, mashina oʻz yoʻlida davom etishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarqalgan video va suratlarda elektr dvigatelning oʻz mahkamlagichlaridan butunlay chiqib ketgani va faqatgina yuqori kuchlanishli kabellar yordamida osilib turganini koʻrish mumkin. Ushbu holat texnik nuqtayi nazardan oʻta xavfli boʻlishiga qaramay, avtomobilning harakatlanish qobiliyatini yoʻqotmagani koʻpchilikning hayratiga sabab boʻldi.
Texnik chidamlilik va kutilmagan nosozlikRasmiy maʼlumotlarga koʻra, mazkur hodisa avtomobil suv bosgan hududdan oʻtayotgan vaqtda tub qismidan kuchli zarba olishi natijasida yuz bergan. Taxminlarga koʻra, haydovchi suv ostida koʻrinmay qolgan biror toʻsiqqa urilgan va aynan shu zarba orqa elektr motorining mahkamlagichlarini uzib yuborgan.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu model BYD Tang krossoverining toʻliq privodli (AWD) versiyasi boʻlgani bois, u ikkita mustaqil elektr dvigatel bilan jihozlangan. Orqa motor ishdan chiqqan va osilib qolgan boʻlsa-da, oldingi oʻqdagi dvigatel oʻz funksiyasini bajarishda davom etgan. Aynan shu omil avtomobilga harakatni davom ettirish imkonini bergan.
Ishlab chiqaruvchi munosabati va sugʻurta masalasiBYD kompaniyasi vakillari hodisadan xabar topgach, darhol avtomobil egasi bilan bogʻlanishgan va texnik koʻrik tashkil etishgan. Hozircha ishlab chiqaruvchi zararning aniq koʻlami va uni bartaraf etish xarajatlari haqida batafsil maʼlumot bermayapti. Shuningdek, osilib qolgan dvigatelning yuqori kuchlanishli tizimga va batareyaga qanchalik zarar yetkazgani ham oʻrganilmoqda.
Ushbu holatda sugʻurta kompaniyasining pozitsiyasi ham noaniqligicha qolmoqda. Odatda, tabiiy ofat yoki yoʻldagi yashirin toʻsiq tufayli yetkazilgan zarar sugʻurta hodisasi deb tan olinishi kerak, biroq motorning bunday tarzda uzilib ketishi konstruksion mustahkamlik borasida ham savollarni tugʻdirishi mumkin.
Oʻzbekiston bozorida ham BYD Tang modeli ancha ommalashganini hisobga olsak, bunday holatlar mahalliy haydovchilar uchun ham muhim ogohlantirish boʻlib xizmat qiladi. Kuchli yomgʻirlar vaqtida suv toʻplangan yoʻllardan ehtiyotkorlik bilan oʻtish, ayniqsa, past qismida muhim agregatlari joylashgan elektromobillar uchun oʻta muhimdir.
…