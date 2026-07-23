Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqchi: Ousmane Dembele Saudiya yoʻlida

·80·Sport
Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqchi: Ousmane Dembele Saudiya yoʻlida

Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi jahon futboli yulduzlarini oʻz safiga qoʻshib olishda davom etmoqda. Riyodliklar bu safar Pari Sen-Jermen va Fransiya terma jamoasining mahoratli vingeri Ousmane Dembele transferi boʻyicha jiddiy harakatlarni boshladi. Ushbu transfer amalga oshsa, Saudiya Pro-ligasining nufuzi yanada oshishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sacha Tavolieri bergan maʼlumotlarga koʻra, Al-Hilal rahbariyati allaqachon futbolchining agenti bilan aloqaga chiqqan. Hozirda tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar olib borilmoqda. Saudiya klubi fransuz yulduzini yozgi transfer oynasining asosiy nishoniga aylantirgan va uning uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor.

Muzokaralar jarayoni va moliyaviy imkoniyatlar

Xabarlarga koʻra, Al-Hilal avval futbolchining roziligini olishni, shundan soʻng Pari Sen-Jermen klubi bilan rasmiy muzokaralarni boshlashni rejalashtirmoqda. Ousmane Dembele oʻtgan yozda Barselona tarkibidan Parijga koʻchib oʻtgan edi, biroq Saudiya klubining moliyaviy taklifi har qanday futbolchini oʻylantirib qoʻyishi tabiiy.

Al-Hilal klubining moliyaviy qudrati bejizga tilga olinmayapti. Maʼlumotlarga koʻra, klub aksiyalarining 70 foizi taniqli tadbirkor, shahzoda Al-Valid bin Talalga tegishli boʻlsa, qolgan 30 foizi Saudiya Arabistoni investitsiya fondi (PIF) tomonidan nazorat qilinadi. Bunday ulkan moliyaviy tayanch klubga dunyoning eng qimmat oʻyinchilarini sotib olish imkonini beradi.

Ousmane Dembele oʻzining tezkorligi va driblingi bilan tanilgan. Uning Al-Hilal safiga oʻtishi jamoaning hujum salohiyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Hozirda jamoa tarkibida Neymar, Aleksandar Mitrovic va Kalidou Koulibaly kabi yulduzlar toʻp surmoqda. Dembelening qoʻshilishi esa Riyod klubini nafaqat Osiyoda, balki jahon miqyosida ham eng kuchli tarkibga ega jamoalardan biriga aylantiradi.

Hozircha Pari Sen-Jermen rahbariyati ushbu vaziyatga rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, agar futbolchining oʻzi Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtishga rozilik bersa, parijliklar transfer narxi boʻyicha muzokaralarga kirishishi kutilmoqda. Futbol olami ushbu yozgi transfer oynasida yana bir shov-shuvli kelishuv guvohi boʻlishi mumkin.

Al-HilalOusmane DembelePSJSaudiya Pro-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...