Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqchi: Ousmane Dembele Saudiya yoʻlida
Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi jahon futboli yulduzlarini oʻz safiga qoʻshib olishda davom etmoqda. Riyodliklar bu safar Pari Sen-Jermen va Fransiya terma jamoasining mahoratli vingeri Ousmane Dembele transferi boʻyicha jiddiy harakatlarni boshladi. Ushbu transfer amalga oshsa, Saudiya Pro-ligasining nufuzi yanada oshishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sacha Tavolieri bergan maʼlumotlarga koʻra, Al-Hilal rahbariyati allaqachon futbolchining agenti bilan aloqaga chiqqan. Hozirda tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar olib borilmoqda. Saudiya klubi fransuz yulduzini yozgi transfer oynasining asosiy nishoniga aylantirgan va uning uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor.
Muzokaralar jarayoni va moliyaviy imkoniyatlarXabarlarga koʻra, Al-Hilal avval futbolchining roziligini olishni, shundan soʻng Pari Sen-Jermen klubi bilan rasmiy muzokaralarni boshlashni rejalashtirmoqda. Ousmane Dembele oʻtgan yozda Barselona tarkibidan Parijga koʻchib oʻtgan edi, biroq Saudiya klubining moliyaviy taklifi har qanday futbolchini oʻylantirib qoʻyishi tabiiy.
Al-Hilal klubining moliyaviy qudrati bejizga tilga olinmayapti. Maʼlumotlarga koʻra, klub aksiyalarining 70 foizi taniqli tadbirkor, shahzoda Al-Valid bin Talalga tegishli boʻlsa, qolgan 30 foizi Saudiya Arabistoni investitsiya fondi (PIF) tomonidan nazorat qilinadi. Bunday ulkan moliyaviy tayanch klubga dunyoning eng qimmat oʻyinchilarini sotib olish imkonini beradi.
Ousmane Dembele oʻzining tezkorligi va driblingi bilan tanilgan. Uning Al-Hilal safiga oʻtishi jamoaning hujum salohiyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Hozirda jamoa tarkibida Neymar, Aleksandar Mitrovic va Kalidou Koulibaly kabi yulduzlar toʻp surmoqda. Dembelening qoʻshilishi esa Riyod klubini nafaqat Osiyoda, balki jahon miqyosida ham eng kuchli tarkibga ega jamoalardan biriga aylantiradi.
Hozircha Pari Sen-Jermen rahbariyati ushbu vaziyatga rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, agar futbolchining oʻzi Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtishga rozilik bersa, parijliklar transfer narxi boʻyicha muzokaralarga kirishishi kutilmoqda. Futbol olami ushbu yozgi transfer oynasida yana bir shov-shuvli kelishuv guvohi boʻlishi mumkin.
…