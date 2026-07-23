Lada Azimut krossoverining texnik xususiyatlari va lyuks opsiyalari maʻlum boʻldi
Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining yangi avlod krossoveri — Lada Azimut modelini ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu avtomobil kompaniya tarixidagi eng boy jihozlangan va zamonaviy model boʻlishi kutilmoqda. Sobiq zavod muhandisi va taniqli insayder KhaDm tomonidan taqdim etilgan maʻlumotlarga koʻra, yangi krossover oʻzining texnik imkoniyatlari va qulaylik darajasi bilan brendning avvalgi modellaridan sezilarli darajada farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Lada Azimut modelining eng yuqori modifikatsiyasi (top-versiya) oʻzbekistonlik haydovchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin boʻlgan bir qator zamonaviy funksiyalarni oʻz ichiga oladi. Xususan, avtomobil salonida ilk bor tabiiy charm qoplamalari, panoramali tom va smartfonlar uchun simsiz quvvatlantirish tizimi joriy etiladi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, panoramali tom va yukxona eshigining elektr yuritmasi kabi opsiyalar AvtoVAZ tarixida ilk bor seriyali avtomobillarda qoʻllanilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va dvigatel tanloviDastlabki bosqichda Lada Azimut ikki xil atmosfera dvigateli bilan taqdim etiladi. Boshlangʻich komplektatsiya 1,6 litrli, 120 ot kuchiga ega 16 klapanli motor va olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Kuchliroq talqin esa 1,8 litrli, 135 ot kuchiga ega dvigatel va variator (CVT) bilan taʻminlanadi. Bu esa shahar sharoitida qulay harakatlanishni taʻminlaydi.
Kompaniya kelajakda avtomobilning dinamik xususiyatlarini yanada yaxshilashni rejalashtirgan. 2027-yilga borib model qatoriga 1,4 litrli turbomotorli (kamida 150 ot kuchi) va klassik avtomat uzatmalar qutisiga ega modifikatsiya qoʻshilishi kutilmoqda. Ushbu yangilik Lada brendini oʻz segmentidagi xorijiy raqobatchilar, xususan, Xitoy krossoverlari bilan raqobatga kirishishiga yordam beradi.
Yangi texnologiyalar va tashqi koʻrinishAvtomobilning tashqi koʻrinishi ham zamonaviy tendensiyalarga mos keladi. Tolyattidagi zavodda Lada Azimut uchun maxsus svetodiodli (LED) faralar va orqa chiroqlar paneli ishlab chiqarilishi yoʻlga qoʻyilmoqda. Bu Rossiya avtosanoati uchun noyob ishlab chiqarish jarayoni hisoblanadi. Shuningdek, yangi model quyidagi qulayliklarga ega boʻladi:
- Old yon oynalarning isitish tizimi;
- Yukxona eshigining masofaviy va elektr boshqaruvi;
- Yuqori sifatli multimedia tizimi va raqamli asboblar paneli;
- Kengaytirilgan xavfsizlik yostiqchalari va yordamchi elektron tizimlar.
…