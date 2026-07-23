Lada Azimut krossoverining texnik xususiyatlari va lyuks opsiyalari maʻlum boʻldi

·105·Avto
Lada Azimut krossoverining texnik xususiyatlari va lyuks opsiyalari maʻlum boʻldi

Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining yangi avlod krossoveri — Lada Azimut modelini ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu avtomobil kompaniya tarixidagi eng boy jihozlangan va zamonaviy model boʻlishi kutilmoqda. Sobiq zavod muhandisi va taniqli insayder KhaDm tomonidan taqdim etilgan maʻlumotlarga koʻra, yangi krossover oʻzining texnik imkoniyatlari va qulaylik darajasi bilan brendning avvalgi modellaridan sezilarli darajada farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Lada Azimut modelining eng yuqori modifikatsiyasi (top-versiya) oʻzbekistonlik haydovchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin boʻlgan bir qator zamonaviy funksiyalarni oʻz ichiga oladi. Xususan, avtomobil salonida ilk bor tabiiy charm qoplamalari, panoramali tom va smartfonlar uchun simsiz quvvatlantirish tizimi joriy etiladi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, panoramali tom va yukxona eshigining elektr yuritmasi kabi opsiyalar AvtoVAZ tarixida ilk bor seriyali avtomobillarda qoʻllanilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va dvigatel tanlovi

Dastlabki bosqichda Lada Azimut ikki xil atmosfera dvigateli bilan taqdim etiladi. Boshlangʻich komplektatsiya 1,6 litrli, 120 ot kuchiga ega 16 klapanli motor va olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Kuchliroq talqin esa 1,8 litrli, 135 ot kuchiga ega dvigatel va variator (CVT) bilan taʻminlanadi. Bu esa shahar sharoitida qulay harakatlanishni taʻminlaydi.

Kompaniya kelajakda avtomobilning dinamik xususiyatlarini yanada yaxshilashni rejalashtirgan. 2027-yilga borib model qatoriga 1,4 litrli turbomotorli (kamida 150 ot kuchi) va klassik avtomat uzatmalar qutisiga ega modifikatsiya qoʻshilishi kutilmoqda. Ushbu yangilik Lada brendini oʻz segmentidagi xorijiy raqobatchilar, xususan, Xitoy krossoverlari bilan raqobatga kirishishiga yordam beradi.

Yangi texnologiyalar va tashqi koʻrinish

Avtomobilning tashqi koʻrinishi ham zamonaviy tendensiyalarga mos keladi. Tolyattidagi zavodda Lada Azimut uchun maxsus svetodiodli (LED) faralar va orqa chiroqlar paneli ishlab chiqarilishi yoʻlga qoʻyilmoqda. Bu Rossiya avtosanoati uchun noyob ishlab chiqarish jarayoni hisoblanadi. Shuningdek, yangi model quyidagi qulayliklarga ega boʻladi:

  • Old yon oynalarning isitish tizimi;
  • Yukxona eshigining masofaviy va elektr boshqaruvi;
  • Yuqori sifatli multimedia tizimi va raqamli asboblar paneli;
  • Kengaytirilgan xavfsizlik yostiqchalari va yordamchi elektron tizimlar.
Lada Azimut AvtoVAZning soʻnggi yillardagi oʻz ishlanmasi asosida yaratilgan birinchi toʻliq krossoveri boʻladi. Hozircha ishlab chiqaruvchi avtomobilning rasmiy narxlari va sotuvga chiqish sanasini ochiqlamagan. Biroq, ekspertlarning fikricha, ushbu model brendning nufuzini oshirishga va xaridorlarga mutlaqo yangi darajadagi qulaylikni taklif qilishga qaratilgan.

LadaAzimutAvtoVAZKrossoverAvtoolam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan