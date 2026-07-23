Bred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aktyor Bred Pittning qizi Vivenna otasining familiyasidan rasman voz kechishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqaldi. U avval ham ayrim loyihalarda o‘zini Viven Joli deb tanishtirib, "Pitt" familiyasidan foydalanmagan edi.
Endi esa Vivenna hujjatlardagi familiyasini ham o‘zgartirish niyatida ekani aytilmoqda. Biroq bu jarayon boshlangani yoki tegishli ariza topshirilgani haqida hozircha rasmiy ma’lumot berilmagan.
Avvalroq Bred Pittning yana bir qizi Shaylo ham otasining familiyasini olib tashlash uchun murojaat qilgan edi. U hujjatlarda Shaylo Joli ismini ishlatish istagini bildirgan.
Shu tariqa, Vivenna ham familiyasini o‘zgartirsa, u Bred Pittning "Pitt"dan voz kechgan navbatdagi farzandi bo‘lishi mumkin.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…