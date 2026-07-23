Mario Balotelli faoliyatidan afsusda emas: Men hech qachon hech kimga zarar yetkazmadim
Italiya futbolining eng ziddiyatli va iqtidorli vakillaridan biri Mario Balotelli oʻzining shov-shuvlarga boy faoliyati haqida gapirar ekan, oʻtmishda qilgan xatolaridan mutlaqo afsusda emasligini bildirdi. Hozirda Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ittifaq klubi sharafini himoya qilayotgan 35 yoshli hujumchi oʻzining yoshlikdagi shoʻxliklari va maydon tashqarisidagi xatti-harakatlari boʻrttirib koʻrsatilganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SportMediaset nashriga bergan intervyusida Balotelli oʻz vijdoni pok ekanini va faoliyati davomida hech kimga qasddan yomonlik qilmaganini aytdi. Sportchining soʻzlariga koʻra, uning xatti-harakatlari zamonaviy futboldagi ayrim oʻyinchilarning qilmishlari oldida hech narsa emas. "Men baʼzi ahmoqona ishlarni qilganman, yosh va gʻayratli edim. Lekin bu ishlardan afsuslanmayman, chunki ular meni ulgʻaytirdi", — deya taʼkidladi italiyalik forvard.
Yutuqlar va unutilmas natijalarMario Balotelli faoliyati davomida Inter, Manchester Siti, Milan va Liverpul kabi grand jamoalarda toʻp surgan. Uning yutuqlar roʻyxati har qanday futbolchi havas qiladigan darajada boy. Inter tarkibida u uch marta Seriya A chempionligini va Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritgan. Manchester Siti bilan esa Angliya Premer-ligasi va Angliya kubogida zafar quchgan.
Garchi u faoliyati davomida koʻplab klublarni almashtirgan boʻlsa-da (Nitsa, Marsel, Adana Demirspor), uning statistikasi hamisha yuqori boʻlib kelgan. Masalan, Milan safida u 77 oʻyinda 33 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Balotelli haligacha Italiyada sof mahorat borasida oʻzidan kuchliroq futbolchini koʻrmayotganini ishonch bilan taʼkidlamoqda.
Italiya terma jamoasi va Jahon chempionati armoniHujumchi uchun eng ogʻriqli nuqta Italiya milliy terma jamoasi bilan bogʻliq. Balotelli Italiya terma jamoasining Jahon chempionatlaridagi oxirgi goliga mualliflik qilgan futbolchi hisoblanadi. Bu voqeaga roppa-rosa 12 yil boʻldi. Uning aytishicha, bu statistika unga quvonch keltirmaydi, aksincha, mamlakatning ketma-ket uchta mundialni oʻtkazib yuborgani uni chuqur qaygʻuga soladi.
Hozirda Dubayda istiqomat qilayotgan futbolchi Al Ittifaq loyihasidan mamnun ekanini va mashgʻulotlarga boʻlgan ishtiyoqi soʻnmaguncha futbol oʻynashda davom etishini bildirdi. Uning fikricha, yoshlikdagi xatolar uni bugungi kunda kuchliroq shaxsga aylantirgan.
…