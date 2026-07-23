Mario Balotelli faoliyatidan afsusda emas: Men hech qachon hech kimga zarar yetkazmadim

·67·Sport
Mario Balotelli faoliyatidan afsusda emas: Men hech qachon hech kimga zarar yetkazmadim

Italiya futbolining eng ziddiyatli va iqtidorli vakillaridan biri Mario Balotelli oʻzining shov-shuvlarga boy faoliyati haqida gapirar ekan, oʻtmishda qilgan xatolaridan mutlaqo afsusda emasligini bildirdi. Hozirda Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ittifaq klubi sharafini himoya qilayotgan 35 yoshli hujumchi oʻzining yoshlikdagi shoʻxliklari va maydon tashqarisidagi xatti-harakatlari boʻrttirib koʻrsatilganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SportMediaset nashriga bergan intervyusida Balotelli oʻz vijdoni pok ekanini va faoliyati davomida hech kimga qasddan yomonlik qilmaganini aytdi. Sportchining soʻzlariga koʻra, uning xatti-harakatlari zamonaviy futboldagi ayrim oʻyinchilarning qilmishlari oldida hech narsa emas. "Men baʼzi ahmoqona ishlarni qilganman, yosh va gʻayratli edim. Lekin bu ishlardan afsuslanmayman, chunki ular meni ulgʻaytirdi", — deya taʼkidladi italiyalik forvard.

Yutuqlar va unutilmas natijalar

Mario Balotelli faoliyati davomida Inter, Manchester Siti, Milan va Liverpul kabi grand jamoalarda toʻp surgan. Uning yutuqlar roʻyxati har qanday futbolchi havas qiladigan darajada boy. Inter tarkibida u uch marta Seriya A chempionligini va Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritgan. Manchester Siti bilan esa Angliya Premer-ligasi va Angliya kubogida zafar quchgan.

Garchi u faoliyati davomida koʻplab klublarni almashtirgan boʻlsa-da (Nitsa, Marsel, Adana Demirspor), uning statistikasi hamisha yuqori boʻlib kelgan. Masalan, Milan safida u 77 oʻyinda 33 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Balotelli haligacha Italiyada sof mahorat borasida oʻzidan kuchliroq futbolchini koʻrmayotganini ishonch bilan taʼkidlamoqda.

Italiya terma jamoasi va Jahon chempionati armoni

Hujumchi uchun eng ogʻriqli nuqta Italiya milliy terma jamoasi bilan bogʻliq. Balotelli Italiya terma jamoasining Jahon chempionatlaridagi oxirgi goliga mualliflik qilgan futbolchi hisoblanadi. Bu voqeaga roppa-rosa 12 yil boʻldi. Uning aytishicha, bu statistika unga quvonch keltirmaydi, aksincha, mamlakatning ketma-ket uchta mundialni oʻtkazib yuborgani uni chuqur qaygʻuga soladi.

Hozirda Dubayda istiqomat qilayotgan futbolchi Al Ittifaq loyihasidan mamnun ekanini va mashgʻulotlarga boʻlgan ishtiyoqi soʻnmaguncha futbol oʻynashda davom etishini bildirdi. Uning fikricha, yoshlikdagi xatolar uni bugungi kunda kuchliroq shaxsga aylantirgan.

Mario BalotelliItaliyaInterManchester SitiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...