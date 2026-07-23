Google sunʼiy intellektga tikilgan milliardlarni oqlamoqda: Bulutli texnologiyalar daromadi keskin oshdi
Alphabet xoldingi (Google brendi egasi) investorlarning sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga sarflanayotgan ulkan xarajatlar borasidagi xavotirlariga munosib javob qaytardi. Kompaniyaning soʻnggi moliyaviy hisoboti shuni koʻrsatadiki, Google Cloud biznesi korporativ mijozlar tomonidan AI yechimlarining keng joriy etilishi ortidan misli koʻrilmagan oʻsishni namoyish etmoqda. Bu esa kompaniyaning qimmatbaho chiplar va maʼlumotlar markazlariga tikayotgan sarmoyalari oʻzini oqlay boshlaganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Google Cloud boʻlinmasining daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan naqd 82 foizga oʻsib, 24,8 milliard dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich nafaqat oʻtgan chorakdagi 63 foizlik oʻsishni ortda qoldirdi, balki Uoll-strit tahlilchilarining 22,46 milliard dollarlik prognozlaridan ham ancha yuqori boʻldi. Alphabet rahbariyati ushbu muvaffaqiyatni korporativ AI infratuzilmasiga boʻlgan talabning ortishi bilan izohlamoqda.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va rekord darajadagi foydaKompaniyaning umumiy moliyaviy holati ham hayratlanarli darajada yaxshilangan. Alphabet umumiy daromadi oʻtgan yilga nisbatan 24 foizga oʻsib, 119,8 milliard dollarni tashkil etdi. Eng eʼtiborli jihati, sof foyda oʻtgan yilgi 28,1 milliard dollardan 112,1 milliard dollargacha koʻtarildi. Garchi Google xarajatlarni oshirishda davom etayotgan boʻlsa-da, daromadning bunday surʼatda oʻsishi investorlarni tinchlantirishga xizmat qilmoqda.
Google CEO Sundar Pichai chorak yakunlari boʻyicha oʻtkazilgan muloqotda sunʼiy intellekt kompaniya biznesining barcha yoʻnalishlarini qayta shakllantirayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Google Services boʻlinmasi ham 15 foizlik oʻsish bilan 94,5 milliard dollar daromad keltirgan. Bu esa anʼanaviy qidiruv va reklama biznesi ham AI integratsiyasi tufayli barqaror qolayotganini koʻrsatadi.
Gemini foydalanuvchilari soni va kelajakdagi rejalarKompaniyaning Gemini deb nomlangan AI chatboti ham ommalashishda davom etmoqda. Hozirda ushbu ilovaning oylik faol foydalanuvchilari soni 950 millionga yetgan. Taqqoslash uchun, 2025-yilning toʻrtinchi choragida bu koʻrsatkich 750 millionni tashkil etgan edi. Foydalanuvchilar bazasining bunday tez kengayishi Google ekotizimida AI texnologiyalari markaziy oʻrin egallayotganidan dalolat beradi.
Shunga qaramay, Alphabet xarajatlarni kamaytirish niyatida emas. Kompaniyaning maʼlumotlar markazlarini qurish, chiplar sotib olish va infratuzilmani kengaytirishga yoʻnaltirilgan kapital xarajatlari joriy yil yakuniga koʻra 180-190 milliard dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda. Tahlilchilarning ushbu investitsiyalar qachon toʻliq qaytishi haqidagi savoliga Sundar Pichai ishonch bilan javob berdi.
Pichai hisob-kitob quvvatlariga tikilgan sarmoyalar 2027-yilga borib oʻzining eng yuqori samarasini berishini taʼkidladi. "Biz uzoq muddatli shartnomalar va kuchli talabni koʻrmoqdamiz. Hozirgi dinamika bir yil oldingiga qaraganda ancha sogʻlom koʻrinishga ega, bu esa bizga investitsiyalarni davom ettirish uchun ishonch bagʻishlaydi", — deya qoʻshimcha qildi u. Google Cloud xizmatlari boʻyicha hali bajarilmagan buyurtmalar portfeli esa 514 milliard dollarga yetgan, bu esa kelajakdagi barqaror daromad manbai hisoblanadi.
…