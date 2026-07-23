Google sunʼiy intellektga tikilgan milliardlarni oqlamoqda: Bulutli texnologiyalar daromadi keskin oshdi

·48·Texno
Google sunʼiy intellektga tikilgan milliardlarni oqlamoqda: Bulutli texnologiyalar daromadi keskin oshdi

Alphabet xoldingi (Google brendi egasi) investorlarning sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga sarflanayotgan ulkan xarajatlar borasidagi xavotirlariga munosib javob qaytardi. Kompaniyaning soʻnggi moliyaviy hisoboti shuni koʻrsatadiki, Google Cloud biznesi korporativ mijozlar tomonidan AI yechimlarining keng joriy etilishi ortidan misli koʻrilmagan oʻsishni namoyish etmoqda. Bu esa kompaniyaning qimmatbaho chiplar va maʼlumotlar markazlariga tikayotgan sarmoyalari oʻzini oqlay boshlaganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Google Cloud boʻlinmasining daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan naqd 82 foizga oʻsib, 24,8 milliard dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich nafaqat oʻtgan chorakdagi 63 foizlik oʻsishni ortda qoldirdi, balki Uoll-strit tahlilchilarining 22,46 milliard dollarlik prognozlaridan ham ancha yuqori boʻldi. Alphabet rahbariyati ushbu muvaffaqiyatni korporativ AI infratuzilmasiga boʻlgan talabning ortishi bilan izohlamoqda.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va rekord darajadagi foyda

Kompaniyaning umumiy moliyaviy holati ham hayratlanarli darajada yaxshilangan. Alphabet umumiy daromadi oʻtgan yilga nisbatan 24 foizga oʻsib, 119,8 milliard dollarni tashkil etdi. Eng eʼtiborli jihati, sof foyda oʻtgan yilgi 28,1 milliard dollardan 112,1 milliard dollargacha koʻtarildi. Garchi Google xarajatlarni oshirishda davom etayotgan boʻlsa-da, daromadning bunday surʼatda oʻsishi investorlarni tinchlantirishga xizmat qilmoqda.

Google CEO Sundar Pichai chorak yakunlari boʻyicha oʻtkazilgan muloqotda sunʼiy intellekt kompaniya biznesining barcha yoʻnalishlarini qayta shakllantirayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Google Services boʻlinmasi ham 15 foizlik oʻsish bilan 94,5 milliard dollar daromad keltirgan. Bu esa anʼanaviy qidiruv va reklama biznesi ham AI integratsiyasi tufayli barqaror qolayotganini koʻrsatadi.

Gemini foydalanuvchilari soni va kelajakdagi rejalar

Kompaniyaning Gemini deb nomlangan AI chatboti ham ommalashishda davom etmoqda. Hozirda ushbu ilovaning oylik faol foydalanuvchilari soni 950 millionga yetgan. Taqqoslash uchun, 2025-yilning toʻrtinchi choragida bu koʻrsatkich 750 millionni tashkil etgan edi. Foydalanuvchilar bazasining bunday tez kengayishi Google ekotizimida AI texnologiyalari markaziy oʻrin egallayotganidan dalolat beradi.

Shunga qaramay, Alphabet xarajatlarni kamaytirish niyatida emas. Kompaniyaning maʼlumotlar markazlarini qurish, chiplar sotib olish va infratuzilmani kengaytirishga yoʻnaltirilgan kapital xarajatlari joriy yil yakuniga koʻra 180-190 milliard dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda. Tahlilchilarning ushbu investitsiyalar qachon toʻliq qaytishi haqidagi savoliga Sundar Pichai ishonch bilan javob berdi.

Pichai hisob-kitob quvvatlariga tikilgan sarmoyalar 2027-yilga borib oʻzining eng yuqori samarasini berishini taʼkidladi. "Biz uzoq muddatli shartnomalar va kuchli talabni koʻrmoqdamiz. Hozirgi dinamika bir yil oldingiga qaraganda ancha sogʻlom koʻrinishga ega, bu esa bizga investitsiyalarni davom ettirish uchun ishonch bagʻishlaydi", — deya qoʻshimcha qildi u. Google Cloud xizmatlari boʻyicha hali bajarilmagan buyurtmalar portfeli esa 514 milliard dollarga yetgan, bu esa kelajakdagi barqaror daromad manbai hisoblanadi.

GoogleAlphabetSunʼiy IntellektGoogle CloudGemini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob