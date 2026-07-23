Poco F9 Pro va Ultra: 10 000 mAs sigʻimli akkumulyator va 200 MP kameralar kutilmoqda

·53·Texno
Poco F9 Pro va Ultra: 10 000 mAs sigʻimli akkumulyator va 200 MP kameralar kutilmoqda

Smartfonlar bozorida hamyonbop flagmanlari bilan tanilgan Poco brendi navbatdagi texnologik inqilobga tayyorgarlik koʻrmoqda. GSMA maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgan yangi sertifikatlar Poco F9 Pro va Poco F9 Ultra modellarining ishlab chiqilayotganini rasman tasdiqladi. Ushbu qurilmalar nafaqat unumdorligi, balki avtonom ish vaqti boʻyicha ham sanoatda mutlaqo yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com va XimiTime nashrlari xabariga koʻra, MI Code dasturiy kodi tahlili yangi flagmanlarning texnik xususiyatlariga oydinlik kiritdi. Eng hayratlanarli jihati shundaki, Poco F9 Ultra modeli rekord darajadagi 10 000 mAs sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanishi mumkin. Uning kichikroq talqini — Poco F9 Pro esa 8000 mAs quvvatga ega batareyaga ega boʻladi. Bu koʻrsatkichlar zamonaviy smartfonlar uchun odatiy boʻlgan 5000 mAs sigʻimdan ikki baravar koʻpdir.

Texnik imkoniyatlar va displey yangiliklari

Qurilmalarning apparat qismi ham eng yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, har ikki model Qualcomm kompaniyasining kelajakdagi Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) chipsetida ishlaydi. Bu esa smartfonlarning nafaqat energiya tejamkorligi, balki eng ogʻir oʻyin va ilovalarda ham yuqori tezlikda ishlashini taʼminlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun Poco brendi doimo narx va sifat mutanosibligi bilan qiziq boʻlib kelgan, yangi modellar esa bu anʼanani yuqori texnologiyalar bilan boyitadi.

Displey borasida ham jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Smartfonlar TCL kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan AMOLED panellar bilan jihozlanadi. Eng diqqatga sazovor tomoni, kadrlar yangilanish chastotasi 185 Hz gacha yetishi mumkin. Bu hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan koʻplab oʻyin smartfonlaridan ham yuqori koʻrsatkich boʻlib, interfeysning oʻta ravon ishlashiga xizmat qiladi.

Kamera va quvvatlantirish tezligi

Suratga olish ishqibozlari uchun Poco muhandislari 200 megapikselli asosiy kamerani tayyorlamoqda. Har ikki modelda ham qoʻllanilishi kutilayotgan ushbu sensor yuqori detallashuv va tungi suratga olishda keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Shuningdek, qurilmalar 100 vattli simli va 50 vattli simsiz tezkor quvvatlantirish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa ulkan akkumulyatorlarni qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.

Poco F9 turkumidagi yangi qurilmalarning xalqaro bozorga chiqishi sertifikat hujjatlarida oʻz aksini topgan. Bu esa mazkur smartfonlar Oʻzbekiston bozoriga ham rasmiy ravishda kirib kelishidan dalolat beradi. Hozircha qurilmalarning taqdimoti 2026-yilning ikkinchi yarmiga rejalashtirilgan boʻlsa-da, ularning sertifikatsiyadan oʻtishi tayyorgarlik jarayoni jadal ketayotganini koʻrsatmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Poco F9 Pro va Ultra oʻzining ulkan batareyalari bilan smartfonlar bozoridagi eng katta muammolardan biri — quvvat kamligini butunlay hal qilishi mumkin. Ushbu texnologik yechimlar brendning flagmanlar segmentidagi mavqeini yanada mustahkamlashi shubhasiz.

PocoSmartfonTexnologiyaQualcommAMOLED
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob