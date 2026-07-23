Poco F9 Pro va Ultra: 10 000 mAs sigʻimli akkumulyator va 200 MP kameralar kutilmoqda
Smartfonlar bozorida hamyonbop flagmanlari bilan tanilgan Poco brendi navbatdagi texnologik inqilobga tayyorgarlik koʻrmoqda. GSMA maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgan yangi sertifikatlar Poco F9 Pro va Poco F9 Ultra modellarining ishlab chiqilayotganini rasman tasdiqladi. Ushbu qurilmalar nafaqat unumdorligi, balki avtonom ish vaqti boʻyicha ham sanoatda mutlaqo yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com va XimiTime nashrlari xabariga koʻra, MI Code dasturiy kodi tahlili yangi flagmanlarning texnik xususiyatlariga oydinlik kiritdi. Eng hayratlanarli jihati shundaki, Poco F9 Ultra modeli rekord darajadagi 10 000 mAs sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanishi mumkin. Uning kichikroq talqini — Poco F9 Pro esa 8000 mAs quvvatga ega batareyaga ega boʻladi. Bu koʻrsatkichlar zamonaviy smartfonlar uchun odatiy boʻlgan 5000 mAs sigʻimdan ikki baravar koʻpdir.
Texnik imkoniyatlar va displey yangiliklariQurilmalarning apparat qismi ham eng yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, har ikki model Qualcomm kompaniyasining kelajakdagi Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) chipsetida ishlaydi. Bu esa smartfonlarning nafaqat energiya tejamkorligi, balki eng ogʻir oʻyin va ilovalarda ham yuqori tezlikda ishlashini taʼminlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun Poco brendi doimo narx va sifat mutanosibligi bilan qiziq boʻlib kelgan, yangi modellar esa bu anʼanani yuqori texnologiyalar bilan boyitadi.
Displey borasida ham jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Smartfonlar TCL kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan AMOLED panellar bilan jihozlanadi. Eng diqqatga sazovor tomoni, kadrlar yangilanish chastotasi 185 Hz gacha yetishi mumkin. Bu hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan koʻplab oʻyin smartfonlaridan ham yuqori koʻrsatkich boʻlib, interfeysning oʻta ravon ishlashiga xizmat qiladi.
Kamera va quvvatlantirish tezligiSuratga olish ishqibozlari uchun Poco muhandislari 200 megapikselli asosiy kamerani tayyorlamoqda. Har ikki modelda ham qoʻllanilishi kutilayotgan ushbu sensor yuqori detallashuv va tungi suratga olishda keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Shuningdek, qurilmalar 100 vattli simli va 50 vattli simsiz tezkor quvvatlantirish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa ulkan akkumulyatorlarni qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.
Poco F9 turkumidagi yangi qurilmalarning xalqaro bozorga chiqishi sertifikat hujjatlarida oʻz aksini topgan. Bu esa mazkur smartfonlar Oʻzbekiston bozoriga ham rasmiy ravishda kirib kelishidan dalolat beradi. Hozircha qurilmalarning taqdimoti 2026-yilning ikkinchi yarmiga rejalashtirilgan boʻlsa-da, ularning sertifikatsiyadan oʻtishi tayyorgarlik jarayoni jadal ketayotganini koʻrsatmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Poco F9 Pro va Ultra oʻzining ulkan batareyalari bilan smartfonlar bozoridagi eng katta muammolardan biri — quvvat kamligini butunlay hal qilishi mumkin. Ushbu texnologik yechimlar brendning flagmanlar segmentidagi mavqeini yanada mustahkamlashi shubhasiz.
…