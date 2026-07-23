Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqchi: Ousmane Dembele Saudiya yoʻlida

·99·Sport
Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqchi: Ousmane Dembele Saudiya yoʻlida

Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transfer oynasi yakunlanishidan avval jahon futboli ommasini yana bir bor hayratda qoldirishga tayyorlanmoqda. Ar-Riyodliklar Pari Sen-Jermen hamda Fransiya terma jamoasi vingeri Ousmane Dembele transferi boʻyicha dastlabki qadamlarni tashlashni boshladi. Ushbu kelishuv amalga oshsa, Saudiya Pro ligasi yana bir yulduz futbolchi bilan boyishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur sport jurnalisti Sacha Tavolieri bergan maʼlumotlarga koʻra, Al-Hilal rahbariyati allaqachon futbolchining agenti bilan aloqaga chiqqan. Hozirda klub 27 yoshli hujumkor yarim himoyachining roziligini kutmoqda. Agar Ousmane Dembele loyihaga qiziqish bildirsa, Saudiya tomoni Parij klubi bilan rasmiy muzokaralarni boshlashni rejalashtirgan.

Moliyaviy qudrat va yangi maqsadlar

Al-Hilal jamoasining bunday ulkan transferlarni amalga oshirishiga uning moliyaviy barqarorligi zamin yaratmoqda. Maʼlumot uchun, klub aksiyalarining 70 foizi shahzoda Al-Waleed bin Talalga tegishli boʻlsa, qolgan 30 foizi Saudiya Arabistoni investitsiya fondi (PIF) tomonidan nazorat qilinadi. Bu kabi moliyaviy quvvat jamoaga dunyoning istalgan nuqtasidan eng sara oʻyinchilarni jalb qilish imkonini bermoqda.

Jamoa oʻz tarkibini kuchaytirish borasida faqat Ousmane Dembele bilan cheklanib qolmoqchi emas. Avvalroq klub niderlandiyalik iqtidor egasi Crysencio Summerville bilan ham muzokaralar olib borayotgani xabar qilingan edi. Biroq Dembele kabi tajribali va nomdor futbolchining qoʻshilishi jamoaning Osiyo Chempionlar ligasi va ichki chempionatdagi nufuzini yanada oshirishi shubhasiz.

Dembele uchun yangi chorlov

Ousmane Dembele oʻtgan mavsumda Pari Sen-Jermen tarkibida oʻzini koʻrsatishga muvaffaq boʻldi. Luis Enrique boshqaruvidagi jamoada u asosiy figuralardan biriga aylangan edi. Shunga qaramay, Saudiya Arabistonidan tushayotgan astronomik takliflar hatto Yevropaning eng kuchli klublarida toʻp surayotgan yulduzlarni ham oʻylantirib qoʻymoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Al-Hilal jamoasining harakatlari qiziqarli, boisi ushbu klub mintaqamizdagi eng kuchli jamoalardan biri sanaladi va tez-tez qitʼa miqyosidagi turnirlarda vakillarimizga raqiblik qiladi. Ousmane Dembele kabi tezkor vingerning Saudiya chempionatiga koʻchib oʻtishi ligadagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi.

Hozircha Pari Sen-Jermen ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Ammo transfer oynasi yopilishiga oz vaqt qolganida, Al-Hilal oʻz maqsadiga erishish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishi kutilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, bu joriy yozning eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanadi.

Al-HilalOusmane DembelePSJSaudiya ArabistoniFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...