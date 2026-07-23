Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqchi: Ousmane Dembele Saudiya yoʻlida
Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transfer oynasi yakunlanishidan avval jahon futboli ommasini yana bir bor hayratda qoldirishga tayyorlanmoqda. Ar-Riyodliklar Pari Sen-Jermen hamda Fransiya terma jamoasi vingeri Ousmane Dembele transferi boʻyicha dastlabki qadamlarni tashlashni boshladi. Ushbu kelishuv amalga oshsa, Saudiya Pro ligasi yana bir yulduz futbolchi bilan boyishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur sport jurnalisti Sacha Tavolieri bergan maʼlumotlarga koʻra, Al-Hilal rahbariyati allaqachon futbolchining agenti bilan aloqaga chiqqan. Hozirda klub 27 yoshli hujumkor yarim himoyachining roziligini kutmoqda. Agar Ousmane Dembele loyihaga qiziqish bildirsa, Saudiya tomoni Parij klubi bilan rasmiy muzokaralarni boshlashni rejalashtirgan.
Moliyaviy qudrat va yangi maqsadlarAl-Hilal jamoasining bunday ulkan transferlarni amalga oshirishiga uning moliyaviy barqarorligi zamin yaratmoqda. Maʼlumot uchun, klub aksiyalarining 70 foizi shahzoda Al-Waleed bin Talalga tegishli boʻlsa, qolgan 30 foizi Saudiya Arabistoni investitsiya fondi (PIF) tomonidan nazorat qilinadi. Bu kabi moliyaviy quvvat jamoaga dunyoning istalgan nuqtasidan eng sara oʻyinchilarni jalb qilish imkonini bermoqda.
Jamoa oʻz tarkibini kuchaytirish borasida faqat Ousmane Dembele bilan cheklanib qolmoqchi emas. Avvalroq klub niderlandiyalik iqtidor egasi Crysencio Summerville bilan ham muzokaralar olib borayotgani xabar qilingan edi. Biroq Dembele kabi tajribali va nomdor futbolchining qoʻshilishi jamoaning Osiyo Chempionlar ligasi va ichki chempionatdagi nufuzini yanada oshirishi shubhasiz.
Dembele uchun yangi chorlovOusmane Dembele oʻtgan mavsumda Pari Sen-Jermen tarkibida oʻzini koʻrsatishga muvaffaq boʻldi. Luis Enrique boshqaruvidagi jamoada u asosiy figuralardan biriga aylangan edi. Shunga qaramay, Saudiya Arabistonidan tushayotgan astronomik takliflar hatto Yevropaning eng kuchli klublarida toʻp surayotgan yulduzlarni ham oʻylantirib qoʻymoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Al-Hilal jamoasining harakatlari qiziqarli, boisi ushbu klub mintaqamizdagi eng kuchli jamoalardan biri sanaladi va tez-tez qitʼa miqyosidagi turnirlarda vakillarimizga raqiblik qiladi. Ousmane Dembele kabi tezkor vingerning Saudiya chempionatiga koʻchib oʻtishi ligadagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi.
Hozircha Pari Sen-Jermen ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Ammo transfer oynasi yopilishiga oz vaqt qolganida, Al-Hilal oʻz maqsadiga erishish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishi kutilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, bu joriy yozning eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanadi.
…