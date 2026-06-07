Litiy davri yakunlanmoqdami? CATL natriy-ionli akkumulyatorlarni ishlab chiqaradi

·83·Texno
Litiy davri yakunlanmoqdami? CATL natriy-ionli akkumulyatorlarni ishlab chiqaradi

Xitoyning CATL kompaniyasi — dunyodagi eng yirik tortuvchi akkumulyatorlar ishlab chiqaruvchisi — natriy-ionli batareyalarni ommaviy bozorga chiqarish muddatlarini rasman e’lon qildi. Kompaniya bayonotiga koʻra, natriy asosidagi birinchi statsionar energiya saqlash tizimlari 2026-yilning sentyabr oyidan boshlab mijozlarga yetkazib berila boshlaydi. Yil yakuniga kelib esa CATL yetkazib berish hajmini gigavatt-soat darajasiga koʻtarishni rejalashtirmoqda, bu esa texnologiyaning sanoat miqyosiga oʻtganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CATL kompaniyasining energiya saqlash tizimlari boʻlimi texnologiyalar boʻyicha direktori Lin Szyubyao Xitoyda boʻlib oʻtgan sohaviy tadbirda ushbu ma’lumotni tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya natriy-ionli elementlarni seriyali ishlab chiqarishga toʻliq tayyor va 2026-yilni texnologiyaning tijoriy ishga tushirilishidagi asosiy bosqich deb hisoblaydi. Natriy-ionli akkumulyatorlar 1970-yillardan buyon litiyli tizimlar bilan parallel ravishda ishlab chiqilgan boʻlsa-da, energiya zichligi pastligi sababli uzoq vaqt davomida ikkinchi darajali boʻlib qolayotgan edi.

Vaziyat soʻnggi yillarda, CATL texnologiyani sanoat darajasiga olib chiqqanidan soʻng oʻzgardi. Kompaniya bir necha rivojlanish bosqichlarini bosib oʻtdi: 2021-yilda natriy-ionli elementlarning birinchi avlodi, 2025-yil aprelida esa Naxtra brendi ostida ikkinchi avlodi taqdim etildi. CATL natriydan nafaqat statsionar omborlarda, balki elektromobillar va batareyalarni tezkor almashtirish tizimlarida ham foydalanishni koʻzlamoqda.

Natriyning asosiy ustunligi — uning iqtisodiy samaradorligidir. Natriy Yer yuzidagi eng keng tarqalgan elementlardan biri boʻlib, uni oddiy tuz yoki dengiz suvidan olish mumkin. Bu esa uni litiydan sezilarli darajada arzon qiladi. Natriy-ionli batareyalar maksimal energiya sigʻimi emas, balki narx va qulaylik muhim boʻlgan segmentlar uchun eng maqbul nomzodga aylanmoqda.

Ushbu tizimlar uchun eng asosiy yoʻnalish quyosh va shamol elektr stansiyalari bilan birga ishlaydigan yirik statsionar energiya saqlash omborlari hisoblanadi. Shu bilan birga, CATL ushbu texnologiyani kichik masofaga moʻljallangan arzon elektromobillarda ham qoʻllashni rejalashtirmoqda. Kelajakda natriy litiy-temir-fosfat (LFP) akkumulyatorlarining bir qismini bozordan siqib chiqarishi kutilmoqda.

CATLNatriy-ionAkkumulyatorTexnologiyaEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorBugun, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiBugun, 18:21Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiNotion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiBugun, 17:51Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus