Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdi

·26·Texno
Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdi

Glazgo (Shotlandiya) shahridagi Stratklayd universiteti tadqiqotchilari “yashil” aviatsiya yoʻlida muhim qadam tashlanganini eʼlon qilishdi: ular 100 kW quvvatga ega, toʻliq oʻta oʻtkazuvchan aviatsiya elektr dvigatelining ishchi prototipini yaratib, muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdilar. Loyiha Airbus koʻmagida ZEST (Zero Emissions for Sustainable Transport) dasturi doirasida amalga oshirilmoqda va kelajakdagi elektr yoʻlovchi samolyotlari uchun asosiy texnologiyalardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aviatsiyani elektrlashtirishdagi asosiy muammo — bu vazn va issiqlik yoʻqotishidir. Anʼanaviy elektr dvigatellaridagi mis oʻramlar quvvat oshishi bilan qizib ketadi va konstruksiya ogʻirlashadi. Aviatsiya uchun esa har bir ortiqcha kilogramm parvoz masofasi va samaradorligiga bevosita taʼsir qiladi. Oʻta oʻtkazuvchan dvigatellar bu cheklovni chetlab oʻtish imkonini beradi: oʻta past haroratgacha sovitilganda material elektr qarshiligini yoʻqotadi, natijada tok yoʻqotishlarsiz oqadi va qizish deyarli toʻxtaydi. Bu esa dvigatel quvvatini vaznni oshirmasdan keskin koʻtarish imkonini beradi.

Professor Min Chjan jamoasi suyuq geliy haroratini talab qiladigan klassik usuldan voz kechib, 20 dan 77 K gacha (-253…-196 °C) haroratda ishlaydigan “yuqori haroratli” oʻta oʻtkazuvchanlardan foydalanishdi. Prototipda minimal yoʻqotishli oʻramlar, choʻtkasiz tizim va rotor aylanishi davomida ishlaydigan oʻrnatilgan kriogen sovitish tizimi qoʻllangan. Aslida, bu dvigatel quvvat va sovitish tizimlarini birlashtirgan ixcham kriogen elektromexanik moduldir.

Ushbu texnologiya Airbus ilgari surayotgan vodorod aviatsiyasi bilan mukammal uygʻunlikka ega. Kompaniya suyuq vodorodni uglerod neytral samolyotlar uchun asosiy yoqilgʻi deb hisoblaydi. Bunday sxemada vodorod nafaqat energiya manbai, balki oʻta oʻtkazuvchanlarni sovitish uchun xladagent vazifasini ham bajarishi mumkin. Bu kelajakdagi samolyotlar arxitekturasini soddalashtiradi va tizimning umumiy samaradorligini oshiradi.

Hozircha gap faqat prinsipial namoyish haqida bormoqda — 100 kilovattli dvigatel yoʻlovchi laynerini koʻtarish uchun yetarli emas. Biroq uning barqaror ishlashi konsepsiyaning hayotiyligini tasdiqladi. Keyingi bosqich — texnologiyani tijorat aviatsiyasi uchun zarur boʻlgan megavatt darajasigacha kengaytirishdir. Hozirda Hinetics, HyFlux, Toshiba va Raytheon kabi kompaniyalar ham ushbu yoʻnalishda faol izlanishlar olib bormoqda.

AviatsiyaAirbusTexnologiyaElektr DvigatelInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorBugun, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiBugun, 18:21Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiNotion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiBugun, 17:51Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaOpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaBugun, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus