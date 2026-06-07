TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindi

·46·Texno
TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindi

Astronomlar Yerdan taxminan 41 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan TRAPPIST-1 tizimidagi eng koʻp muhokama qilinadigan ikki ekzosayyora — TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f iqlimini modellashtirishdi. Ushbu sayyoralar hayot uchun mos sharoitlarga ega boʻlishi mumkin boʻlgan asosiy nomzodlar hisoblanadi, biroq ularning fizik muhiti hali ham noaniqligicha qolmoqda. Ikkala sayyora ham oʻz yulduziga juda yaqin joylashgani sababli, ular doimiy ravishda bir tomoni bilan yulduzga qarab turadi, yaʻni bir tomonda "abadiy kunduz", ikkinchi tomonda esa "abadiy tun" hukmron. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Blue Marble Space tashkiloti astrofizigi Jacob Haqq-Misra ushbu tadqiqotda modifikatsiyalangan HEXTOR modelidan foydalandi. Ushbu model minglab turli iqlimiy ssenariylarni tezkorlik bilan tahlil qilish imkonini beradi. Tadqiqotchi yulduz nurlanishi oqimi va atmosferadagi karbonat angidrid (CO2) bosimini oʻzgartirgan holda 6300 ga yaqin simulyatsiyalarni amalga oshirdi. Bu ekzosayyoralardagi issiqlik rejimini aniqroq baholashga yordam berdi.

Natijalarga koʻra, TRAPPIST-1e sayyorasi uchun eng ehtimoliy ssenariy kunduzgi tomonning "salqin" iqlimga ega boʻlishidir. Sayyora yuzasi faqat CO2 bosimi 0,1 bar darajasiga koʻtarilgandagina muzdan xoli boʻlishi mumkin. Pastroq koʻrsatkichlarda esa sayyora sovuq holatda qoladi. TRAPPIST-1f esa ancha sovuqroq rejimni koʻrsatdi: koʻp hollarda u butunlay qor va muz bilan qoplangan boʻlib, uning erishi uchun 1 bardan yuqori issiqxona gazlari bosimi talab etiladi.

Muallifning taʻkidlashicha, HEXTOR modeli sayyoralarning hayot uchun yaroqliligi haqida yakuniy xulosa bermaydi. Uning asosiy vazifasi — minglab konfiguratsiyalar orasidan eng istiqbolli ssenariylarni saralab olishdir. Keyinchalik bu maʻlumotlar murakkabroq iqlim modellari va teleskoplar yordamida batafsil tekshiriladi.

AstronomiyaEkzosayyoraTRAPPIST-1KosmosIqlim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Bugun, 20:29Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiQizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiBugun, 19:0045 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorKecha, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiKecha, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus