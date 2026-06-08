Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?

·52·Texno
Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?

Microsoft yaqinda GitHub Copilot uchun narxlarni belgilashda katta oʻzgarishlarni eʻlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar shunchalik keskin boʻldiki, Reddit foydalanuvchilari bu jarayonni allaqachon “Tokenpokalipsis” (Tokenpocalypse) deb atashni boshladilar. TechCrunch nashrining Equity podkastida ekspertlar ushbu narx siyosati butun sunʻiy intellekt ekotizimi uchun nimani anglatishi haqida bahslashishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Anthropic va boshqa yirik sunʻiy intellekt kompaniyalari IPO (aksiyalarni ochiq savdoga chiqarish)ga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, ularning rentabelligi boʻyicha noqulay savollar tugʻilmoqda. Shu sababli, boshqa AI mahsulotlarida ham shunga oʻxshash narx oʻsishini koʻrishimiz ehtimoli yuqori. Kompaniyalar dastlab “tokenmaxxxing” (tokenlardan maksimal foydalanish)ga ruju qoʻygan boʻlsa, endilikda yuqori xarajatlar tufayli bu texnologiyadan foydalanishni cheklashga majbur boʻlmoqda.

Hozirgi vaqtda butun sunʻiy intellekt sohasi investorlar mablagʻlari hisobiga subsidiyalanmoqda. Foydalanuvchilar uchun arzon yoki bepul koʻringan xizmatlar aslida juda qimmatga tushmoqda. Endilikda ushbu xarajatlar yukini bevosita isteʻmolchilar zimmasiga oʻtkazish vaqti keldi. Masalan, Uber kabi yirik kompaniyalar allaqachon AI uchun ajratilgan yillik byudjetni kutilganidan tezroq sarflab yuborgani va endi cheklovlar joriy etayotgani xavotirli signaldir.

ChatGPT Plus uchun belgilangan 20 dollarlik oylik obuna narxi ham oʻz vaqtida hech qanday chuqur strategiyasiz, shunchaki taxminiy raqam sifatida tanlangan edi. Hatto eng ilgʻor modellar uchun toʻlanayotgan mablagʻlar ham ularni saqlab turish xarajatlarini toʻliq qoplamayapti. AI laboratoriyalari texnologiyani rivojlantirish orqali xarajatlarni kamaytira oladimi yoki mijozlar qimmatroq toʻlashga majbur boʻladimi — bu hozirgi kunning eng asosiy savolidir.

MicrosoftGitHub CopilotSunʻiy IntellektChatGPTAnthropic
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiQizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiBugun, 19:00TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiTRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiKecha, 18:5445 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorKecha, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiKecha, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus