Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?
Microsoft yaqinda GitHub Copilot uchun narxlarni belgilashda katta oʻzgarishlarni eʻlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar shunchalik keskin boʻldiki, Reddit foydalanuvchilari bu jarayonni allaqachon “Tokenpokalipsis” (Tokenpocalypse) deb atashni boshladilar. TechCrunch nashrining Equity podkastida ekspertlar ushbu narx siyosati butun sunʻiy intellekt ekotizimi uchun nimani anglatishi haqida bahslashishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Anthropic va boshqa yirik sunʻiy intellekt kompaniyalari IPO (aksiyalarni ochiq savdoga chiqarish)ga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, ularning rentabelligi boʻyicha noqulay savollar tugʻilmoqda. Shu sababli, boshqa AI mahsulotlarida ham shunga oʻxshash narx oʻsishini koʻrishimiz ehtimoli yuqori. Kompaniyalar dastlab “tokenmaxxxing” (tokenlardan maksimal foydalanish)ga ruju qoʻygan boʻlsa, endilikda yuqori xarajatlar tufayli bu texnologiyadan foydalanishni cheklashga majbur boʻlmoqda.
Hozirgi vaqtda butun sunʻiy intellekt sohasi investorlar mablagʻlari hisobiga subsidiyalanmoqda. Foydalanuvchilar uchun arzon yoki bepul koʻringan xizmatlar aslida juda qimmatga tushmoqda. Endilikda ushbu xarajatlar yukini bevosita isteʻmolchilar zimmasiga oʻtkazish vaqti keldi. Masalan, Uber kabi yirik kompaniyalar allaqachon AI uchun ajratilgan yillik byudjetni kutilganidan tezroq sarflab yuborgani va endi cheklovlar joriy etayotgani xavotirli signaldir.
ChatGPT Plus uchun belgilangan 20 dollarlik oylik obuna narxi ham oʻz vaqtida hech qanday chuqur strategiyasiz, shunchaki taxminiy raqam sifatida tanlangan edi. Hatto eng ilgʻor modellar uchun toʻlanayotgan mablagʻlar ham ularni saqlab turish xarajatlarini toʻliq qoplamayapti. AI laboratoriyalari texnologiyani rivojlantirish orqali xarajatlarni kamaytira oladimi yoki mijozlar qimmatroq toʻlashga majbur boʻladimi — bu hozirgi kunning eng asosiy savolidir.
…