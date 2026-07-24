Tottenxem mavsumoldi turnesiga asosiy yulduzlarisiz yoʻl oladi: Kulusevski va Kudus safdan chiqdi

·90·Sport
Tottenxem mavsumoldi turnesiga asosiy yulduzlarisiz yoʻl oladi: Kulusevski va Kudus safdan chiqdi

Londonning Tottenxem klubi yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Yangi Zelandiya va Avstraliya boʻylab amalga oshiriladigan turne uchun qaydnomasini eʼlon qildi. Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoa tarkibida jiddiy yoʻqotishlar mavjud: jarohatidan tiklanayotgan Dejan Kulusevski va Mohammed Kudus safarga bormaydigan boʻldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shvetsiyalik vinger Dejan Kulusevski bilan bogʻliq vaziyat klub rahbariyatida katta xavotir uygʻotmoqda. Futbolchi 2025-yilning may oyida Tottenxem Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan final oʻyini arafasida tizzasidan jiddiy jarohat olgan edi. Oʻshandan beri, yaʼni qariyb 14 oydan buyon u rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushgani yoʻq. Hozirda u hatto klubning mashgʻulot bazasida ham koʻrinish bermayotgani uning tiklanish jarayoni kutilganidan ancha qiyin kechayotganidan dalolat beradi.

Mohammed Kudus esa yanvar oyida Sanderlendga qarshi bahsda son mushaklaridan jarohat olgan edi. Garchi futbolchi soʻnggi kunlarda klub sport zalida individual mashgʻulotlarni boshlagan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uni uzoq masofali parvoz va intensiv oʻyinlar bilan xavf ostiga qoʻymaslikka qaror qildi. Kudus tiklanish jarayonini Londonda davom ettiradi.

Yangi transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Jarohatlar bilan bogʻliq muammolarga qaramay, Roberto De Zerbi okean ortiga 35 nafar futbolchini olib ketmoqda. Turne davomida muxlislar jamoaning yangi aʼzolarini harakatda koʻrishlari mumkin boʻladi. Xususan, yozgi transfer oynasida jami 185 million funt sterling evaziga sotib olingan Sandro Tonali va Mateus Fernandes tarkibga kiritilgan.

Shuningdek, klubning yangi xaridlari Andy Robertson, Jan Paul van Hecke va darvozabon Martin Dubravka ham Tottenxem libosida ilk bor xalqaro turne ishtirokchisiga aylanishadi. Biroq, Argentina terma jamoasi bilan Jahon chempionati finaliga qadar yetib borgan Marcos Senesi qoʻshimcha taʼtil sababli tarkibda yoʻq. Darvozabon Guglielmo Vicario esa mashgʻulotlarda kichik jarohat olgani sababli Londonda qoldi.

Tottenxem ushbu turne doirasida Oklend va Sidney shaharlarida uchta nazorat uchrashuvi oʻtkazishi rejalashtirilgan. Jamoa bunga qadar MK Dons ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, ilk tayyorgarlik bosqichini yakunlagan edi. Wilson Odobert va Xavi Simons kabi yosh iqtidorlar ham jarohat sababli safardan chetda qolgan futbolchilar roʻyxatiga qoʻshildi.

Klub texnik shtabi uchun Kulusevskining uzoq muddatli yoʻqligi eng katta muammo boʻlib qolmoqda. Bir paytlar jamoa hujumining asosiy ustuni hisoblangan vingerning qachon safga qaytishi hali ham nomaʼlum. Bu esa Tottenxemni transfer bozorida hujum chizigʻini kuchaytirish uchun qoʻshimcha variantlar qidirishga majbur qilishi mumkin.

TottenhamDejan KulusevskiMohammed KudusSandro TonaliFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi