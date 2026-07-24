Tottenxem mavsumoldi turnesiga asosiy yulduzlarisiz yoʻl oladi: Kulusevski va Kudus safdan chiqdi
Londonning Tottenxem klubi yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Yangi Zelandiya va Avstraliya boʻylab amalga oshiriladigan turne uchun qaydnomasini eʼlon qildi. Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoa tarkibida jiddiy yoʻqotishlar mavjud: jarohatidan tiklanayotgan Dejan Kulusevski va Mohammed Kudus safarga bormaydigan boʻldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shvetsiyalik vinger Dejan Kulusevski bilan bogʻliq vaziyat klub rahbariyatida katta xavotir uygʻotmoqda. Futbolchi 2025-yilning may oyida Tottenxem Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan final oʻyini arafasida tizzasidan jiddiy jarohat olgan edi. Oʻshandan beri, yaʼni qariyb 14 oydan buyon u rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushgani yoʻq. Hozirda u hatto klubning mashgʻulot bazasida ham koʻrinish bermayotgani uning tiklanish jarayoni kutilganidan ancha qiyin kechayotganidan dalolat beradi.
Mohammed Kudus esa yanvar oyida Sanderlendga qarshi bahsda son mushaklaridan jarohat olgan edi. Garchi futbolchi soʻnggi kunlarda klub sport zalida individual mashgʻulotlarni boshlagan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uni uzoq masofali parvoz va intensiv oʻyinlar bilan xavf ostiga qoʻymaslikka qaror qildi. Kudus tiklanish jarayonini Londonda davom ettiradi.
Yangi transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlarJarohatlar bilan bogʻliq muammolarga qaramay, Roberto De Zerbi okean ortiga 35 nafar futbolchini olib ketmoqda. Turne davomida muxlislar jamoaning yangi aʼzolarini harakatda koʻrishlari mumkin boʻladi. Xususan, yozgi transfer oynasida jami 185 million funt sterling evaziga sotib olingan Sandro Tonali va Mateus Fernandes tarkibga kiritilgan.
Shuningdek, klubning yangi xaridlari Andy Robertson, Jan Paul van Hecke va darvozabon Martin Dubravka ham Tottenxem libosida ilk bor xalqaro turne ishtirokchisiga aylanishadi. Biroq, Argentina terma jamoasi bilan Jahon chempionati finaliga qadar yetib borgan Marcos Senesi qoʻshimcha taʼtil sababli tarkibda yoʻq. Darvozabon Guglielmo Vicario esa mashgʻulotlarda kichik jarohat olgani sababli Londonda qoldi.
Tottenxem ushbu turne doirasida Oklend va Sidney shaharlarida uchta nazorat uchrashuvi oʻtkazishi rejalashtirilgan. Jamoa bunga qadar MK Dons ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, ilk tayyorgarlik bosqichini yakunlagan edi. Wilson Odobert va Xavi Simons kabi yosh iqtidorlar ham jarohat sababli safardan chetda qolgan futbolchilar roʻyxatiga qoʻshildi.
Klub texnik shtabi uchun Kulusevskining uzoq muddatli yoʻqligi eng katta muammo boʻlib qolmoqda. Bir paytlar jamoa hujumining asosiy ustuni hisoblangan vingerning qachon safga qaytishi hali ham nomaʼlum. Bu esa Tottenxemni transfer bozorida hujum chizigʻini kuchaytirish uchun qoʻshimcha variantlar qidirishga majbur qilishi mumkin.
…