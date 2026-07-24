Hurriyat Isroilova Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovaning qanday talaba bo‘lgani haqida aytdi

·8.5K·Madaniyat
Hurriyat Isroilova Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovaning qanday talaba bo‘lgani haqida aytdi

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Hurriyat Isroilova «Omon-omon» ko‘rsatuvida mehmon bo‘lib, shogirdlari — Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovaning talabalik yillari haqida xotiralari bilan o‘rtoqlashdi.

Uning aytishicha, konservatoriyaning an’anaviy ijrochilik bo‘limida avval Yulduz Usmonova, bir-ikki yildan so‘ng esa Ozoda Nursaidova tahsil olgan. Ularning muomalasi va o‘zini tutishidan kelajakda mashhur san’atkor bo‘lishi sezilib turgan. Har ikkalasi ham yaxshi talaba bo‘lishgan. O‘sha paytlari Yulduzxon ham, Ozodaxon ham to‘ylarga borishgan, yaxshi ijod qilishgan. Biroq har ikkisi ham juda cho‘rtkesar bo‘lgani uchun ularga tez-tez «tilni tiyish kerak», deb nasihat bergan.

Hurriyat Isroilovaning ta’kidlashicha, ayniqsa Ozoda Nursaidovaga kattalarni hurmat qilish va san’ati bilan o‘z o‘rnini topish haqida ko‘p bor maslahat bergan. Uning fikricha, biz san’atga kirib kelgan vaqtlarimiz bunaqa raqobat, ko‘rolmaslik degan narsalar bo‘lmasdi. 90-yillardan keyin san’at olamida raqobat, bir-birini ko‘rolmaslik va oyoqdan chalish holatlari ko‘paygan.

Ba’zida Ozoda darsga kelmay qolganida jahlim chiqib: «Ozoda emas, Nursaid, qayerdasan?» deb tanbeh berardim. U esa har doim: «Hozir, yo‘ldaman», derdi, ammo baribir darsga kechikib kelardi. Besh-olti soatlik mashg‘ulot tugayotgan paytda kirib kelib: «Jon Hurriyat opa, aylanay, to‘yda edim, ushlanib qoldim», deb uzr so‘rardi.

«Yulduzxonni ham, Ozodaxonni ham o‘z singlimdek yaxshi ko‘rganman. Ular ham meni hurmat qilishgan. Insonning hurmati va obro‘si, avvalo, uning muomalasiga bog‘liq», — deya so‘zini yakunladi san’atkor.

Hurriyat IsroilovaYulduz UsmonovaOzoda NursaidovaO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladiRa’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladiKecha, 22:36BabyMohi turmush o‘rtog‘i va qizi bilan Antaliyada dam olmoqdaBabyMohi turmush o‘rtog‘i va qizi bilan Antaliyada dam olmoqdaKecha, 22:27Madina Tojiboyeva va Uztim xonadonida shodiyona: ular o‘g‘lining ismini barchaga e’lon qilishdi!Madina Tojiboyeva va Uztim xonadonida shodiyona: ular o‘g‘lining ismini barchaga e’lon qilishdi!Kecha, 19:34Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!Kecha, 14:21“Sahar” guruhi xonandasini shokka tushirgan syurpriz: bir qo‘shiq uchun muxlisidan “Mercedes”“Sahar” guruhi xonandasini shokka tushirgan syurpriz: bir qo‘shiq uchun muxlisidan “Mercedes”Kecha, 14:12Aktrisa Muborak Abdullayeva o‘ziga yangi xonadon sotib oldi! (video)Aktrisa Muborak Abdullayeva o‘ziga yangi xonadon sotib oldi! (video)Kecha, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)