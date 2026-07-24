Sunʼiy intellekt cheklovlari kiberxavfsizlik mutaxassislari ishiga toʻsqinlik qilmoqda

·61·Texno
Sunʼiy intellekt cheklovlari kiberxavfsizlik mutaxassislari ishiga toʻsqinlik qilmoqda

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishi bilan yirik texnologik korporatsiyalar oʻz modellaridan gʻarazli maqsadlarda foydalanishni cheklash uchun qatʼiy himoya tizimlarini (guardrails) joriy etmoqda. Biroq, xakerlik hujumlarining oldini olishga qaratilgan ushbu toʻsiqlar endilikda nafaqat kiberjinoyatchilar, balki tizimlarni himoya qiluvchi qonuniy tadqiqotchilar va xavfsizlik muhandislari uchun ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi oylarda OpenAI va Anthropic kabi yetakchi kompaniyalar oʻz modellarini xavfsiz saqlash maqsadida maxsus tekshiruv dasturlarini ishga tushirdi. Masalan, Anthropic kompaniyasining Mythos va Fable modellari kiberhujumlarni amalga oshirishda qoʻllanilishi mumkinligi haqidagi xavotirlar sababli AQSH hukumati tomonidan eksport nazoratiga olingan edi. Garchi keyinchalik bu cheklovlar qisman yumshatilgan boʻlsa-da, kiberxavfsizlik sohasi vakillari bunday yondashuv himoya tizimlarini zaiflashtirayotganini taʼkidlamoqda.

Himoya va hujum oʻrtasidagi nozik chegara

Kiberxavfsizlik tadqiqotchilari tizimlardagi zaifliklarni aniqlash va ularni yopish uchun koʻpincha xakerlar kabi fikrlashlari va shunga mos vositalardan foydalanishlari kerak boʻladi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, koʻplab mutaxassislar AI modellariga kodni tahlil qilish va undagi xatolarni topish boʻyicha soʻrov yuborganlarida, tizim buni "xavfli harakat" deb baholab, javob berishdan bosh tortmoqda.

NCC Group kompaniyasining bosh ilmiy xodimi Chris Anleyning tushuntirishicha, biror dasturiy kodni "tuzatish" haqidagi buyruq ham mudofaa, ham hujum uchun qoʻllanma boʻlishi mumkin. "Bir xil vosita ham hujum, ham himoya quroli vazifasini oʻtaydi va ularni bir-biridan ajratib boʻlmaydi. Agar AI model kodni tahlil qilishdan bosh tortsa, bu himoyachilarning ishini qiyinlashtiradi", deydi ekspert.

Kompaniyalarning subyektiv qarorlari

Taniqli xavfsizlik tadqiqotchisi Mark Dowdning fikricha, xususiy kompaniyalarning nima xavfsiz va nima xavfli ekanligini mustaqil ravishda belgilashi soha rivojiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Uning taʼkidlashicha, yirik texnologik gigantlar kiberxavfsizlikning murakkab jihatlarini inobatga olmasdan, oʻzboshimchalik bilan cheklovlar oʻrnatmoqda.

Hozirda OpenAI oʻzining Trusted Access for Cyber, Anthropic esa Cyber Verification Program dasturlari orqali faqat maxsus tekshiruvdan oʻtgan tashkilotlargagina cheklovlar kamaytirilgan modellardan foydalanishga ruxsat bermoqda. Biroq, bunday "yopiq eshiklar" siyosati mustaqil tadqiqotchilarning imkoniyatlarini cheklab qoʻymoqda.

Oʻzbekiston sharoitida ham kiberxavfsizlik tobora dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Mahalliy mutaxassislar global AI modellaridan foydalanishda shunday toʻsiqlarga duch kelishi, mamlakatimizdagi axborot tizimlarini himoya qilish jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Zero, zamonaviy kiberhujumlarga qarshi turish uchun mutaxassislar eng ilgʻor intellektual vositalarga toʻliq kirish imkoniga ega boʻlishlari shart.

Sunʼiy IntellektKiberxavfsizlikOpenAIAnthropicTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob