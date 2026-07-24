Airbus dunyodagi eng uzoq masofaga uchuvchi A350-1000ULR samolyotini sinovdan oʻtkazmoqda

·108·Texno
Airbus dunyodagi eng uzoq masofaga uchuvchi A350-1000ULR samolyotini sinovdan oʻtkazmoqda

Aviatsiya olamida inqilobiy oʻzgarish yuz bermoqda: Airbus kompaniyasi oʻzining eng yangi va noyob ishlanmasi — oʻta uzoq masofaga moʻljallangan Airbus A350-1000ULR laynerini parvoz sinovlaridan oʻtkazishni boshladi. Ushbu havo kemasi dunyoning ikki chekkasini toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlay oladigan yagona yoʻlovchi samolyoti boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avstraliyaning Qantas aviakompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Project Sunrise loyihasi doirasida yaratilgan ushbu samolyot ilk sinov parvozini Tuluzadan Melburnga qadar amalga oshirmoqda. Taxminan 17 ming kilometrga teng boʻlgan ushbu masofa fuqaro aviatsiyasi tarixidagi eng muhim bosqichlardan biri boʻlib, Airbus muhandislari parvoz davomida barcha tizimlarning oʻta uzoq masofadagi chidamliligini tekshirmoqdalar.

Project Sunrise: Rekord darajadagi parvozlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinovdan oʻtayotgan F-WULR bort raqamli layner allaqachon 13 ming kilometrdan ortiq masofani ortda qoldirgan. Ushbu modelning asosiy xususiyati uning yoqilgʻi tizimidagi oʻzgarishlardir. Muhandislar samolyotga qoʻshimcha markaziy yoqilgʻi bagini oʻrnatishgan, bu esa unga toʻxtovsiz yarim sayyorani uchib oʻtish imkonini beradi.

Bunday ulkan masofani bosib oʻtish uchun samolyotning umumiy ogʻirligi va yoʻlovchilar sigʻimi qayta koʻrib chiqilgan. Airbus A350-1000ULR modeli bor-yoʻgʻi 238 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, bu oddiy A350 modellariga qaraganda ancha kam. Biroq, bu oʻzgarish salonda har bir yoʻlovchi uchun maksimal qulaylik va keng maydon yaratishga xizmat qiladi.

Qantas aviakompaniyasi ushbu turdagi samolyotlardan 12 dona buyurtma qilgan. Rejaga koʻra, Vega deb nomlangan ilk seriyali layner 2027-yilning aprel oyida foydalanishga topshiriladi. Shundan soʻng, dunyodagi eng uzun muntazam reyslar — Sidney-London va Sidney-Nyu-York yoʻnalishlari ochilishi kutilmoqda.

Aviatsiya tarixidagi yangi sahifa

Ushbu parvozlarning davomiyligi 20 soatdan oshadi. Hozirgi kunda Oʻzbekiston havo yoʻllari ham oʻz parkini zamonaviy Airbus A350 va Boeing 787 Dreamliner kabi uzoq masofali laynerlar bilan boyitib borayotgan bir paytda, jahon aviatsiyasidagi bunday texnologik sakrash kelajakda qitʼalararo qatnovlarni yanada osonlashtiradi.

Yangi Airbus A350-1000ULR nafaqat masofa, balki ekologik samaradorlik jihatidan ham ajralib turadi. Zamonaviy dvigatellar va yengil kompozit materiallar yoqilgʻi sarfini kamaytirishga yordam beradi, bu esa oʻta uzoq masofali reyslarni iqtisodiy jihatdan foydali qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Project Sunrise loyihasining muvaffaqiyati yoʻlovchilar uchun vaqtni tejash va transferlarsiz (pereletlarsiz) manzilga yetib borish imkonini beradi. Bu esa xalqaro turizm va biznes aloqalari rivojida yangi davrni boshlab berishi shubhasiz.

AirbusQantasAviatsiyaTexnologiyaProject Sunrise
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob