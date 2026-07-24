Airbus dunyodagi eng uzoq masofaga uchuvchi A350-1000ULR samolyotini sinovdan oʻtkazmoqda
Aviatsiya olamida inqilobiy oʻzgarish yuz bermoqda: Airbus kompaniyasi oʻzining eng yangi va noyob ishlanmasi — oʻta uzoq masofaga moʻljallangan Airbus A350-1000ULR laynerini parvoz sinovlaridan oʻtkazishni boshladi. Ushbu havo kemasi dunyoning ikki chekkasini toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlay oladigan yagona yoʻlovchi samolyoti boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avstraliyaning Qantas aviakompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Project Sunrise loyihasi doirasida yaratilgan ushbu samolyot ilk sinov parvozini Tuluzadan Melburnga qadar amalga oshirmoqda. Taxminan 17 ming kilometrga teng boʻlgan ushbu masofa fuqaro aviatsiyasi tarixidagi eng muhim bosqichlardan biri boʻlib, Airbus muhandislari parvoz davomida barcha tizimlarning oʻta uzoq masofadagi chidamliligini tekshirmoqdalar.
Project Sunrise: Rekord darajadagi parvozlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinovdan oʻtayotgan F-WULR bort raqamli layner allaqachon 13 ming kilometrdan ortiq masofani ortda qoldirgan. Ushbu modelning asosiy xususiyati uning yoqilgʻi tizimidagi oʻzgarishlardir. Muhandislar samolyotga qoʻshimcha markaziy yoqilgʻi bagini oʻrnatishgan, bu esa unga toʻxtovsiz yarim sayyorani uchib oʻtish imkonini beradi.
Bunday ulkan masofani bosib oʻtish uchun samolyotning umumiy ogʻirligi va yoʻlovchilar sigʻimi qayta koʻrib chiqilgan. Airbus A350-1000ULR modeli bor-yoʻgʻi 238 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, bu oddiy A350 modellariga qaraganda ancha kam. Biroq, bu oʻzgarish salonda har bir yoʻlovchi uchun maksimal qulaylik va keng maydon yaratishga xizmat qiladi.
Qantas aviakompaniyasi ushbu turdagi samolyotlardan 12 dona buyurtma qilgan. Rejaga koʻra, Vega deb nomlangan ilk seriyali layner 2027-yilning aprel oyida foydalanishga topshiriladi. Shundan soʻng, dunyodagi eng uzun muntazam reyslar — Sidney-London va Sidney-Nyu-York yoʻnalishlari ochilishi kutilmoqda.
Aviatsiya tarixidagi yangi sahifaUshbu parvozlarning davomiyligi 20 soatdan oshadi. Hozirgi kunda Oʻzbekiston havo yoʻllari ham oʻz parkini zamonaviy Airbus A350 va Boeing 787 Dreamliner kabi uzoq masofali laynerlar bilan boyitib borayotgan bir paytda, jahon aviatsiyasidagi bunday texnologik sakrash kelajakda qitʼalararo qatnovlarni yanada osonlashtiradi.
Yangi Airbus A350-1000ULR nafaqat masofa, balki ekologik samaradorlik jihatidan ham ajralib turadi. Zamonaviy dvigatellar va yengil kompozit materiallar yoqilgʻi sarfini kamaytirishga yordam beradi, bu esa oʻta uzoq masofali reyslarni iqtisodiy jihatdan foydali qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Project Sunrise loyihasining muvaffaqiyati yoʻlovchilar uchun vaqtni tejash va transferlarsiz (pereletlarsiz) manzilga yetib borish imkonini beradi. Bu esa xalqaro turizm va biznes aloqalari rivojida yangi davrni boshlab berishi shubhasiz.
…