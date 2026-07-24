Xiaomi quvvatlashda inqilob qildi: Yangi Power Bank 5i 20000 67W taqdim etildi

·106·Texno
Xiaomi quvvatlashda inqilob qildi: Yangi Power Bank 5i 20000 67W taqdim etildi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi kompaniyasi mobil aksessuarlar bozorida navbatdagi shov-shuvli mahsulotini namoyish etdi. Hindiston bozorida debyut qilgan yangi Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W tashqi akkumulyatori nafaqat yuqori sigʻimi, balki smartfonlarni juda qisqa vaqt ichida quvvatlash imkoniyati bilan ham eʼtiborga loyiqdir. Mazkur qurilma zamonaviy foydalanuvchilarning barcha ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model 20 000 mA/soat sigʻimga ega boʻlib, u uchta 6700 mA/soatlik litiy-ionli elementlardan tashkil topgan. Qurilmaning umumiy quvvati 74,37 W/soatni tashkil etadi, bu esa xalqaro aviatsiya standartlariga toʻliq javob beradi. Yaʼni, ushbu gadjetni hech qanday muammosiz samolyot bortiga qoʻl juki sifatida olib kirish mumkin, bu esa sayohatchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

Texnik imkoniyatlar va dizayn yechimlari

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning korpusiga oʻrnatilgan USB Type-C kabelidir. Ushbu kabel nafaqat quvvatlash vazifasini bajaradi, balki qurilmani koʻtarib yurish uchun mustahkam tasmacha (remeshok) vazifasini ham oʻtaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, termoplastik poliuretandan tayyorlangan ushbu kabel 5000 martagacha bukilishga bardosh bera oladi, bu esa uning uzoq muddatli xizmat qilishidan dalolat beradi.

Xiaomi Power Bank 5i 67 W gacha chiqish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa zamonaviy flagman smartfonlar va hatto ayrim noutbuklarni tezkor quvvatlash uchun yetarlidir. Qurilmaning oʻzini quvvatlash uchun esa 65 W gacha kirish quvvati koʻzda tutilgan. Gadjetda jami uchta port mavjud: oʻrnatilgan USB-C kabeli, bitta USB-C porti va bitta USB-A porti.

Xavfsizlik va aqlli funksiyalar

Yangi model zamonaviy tezkor quvvatlash standartlari, jumladan USB Power Delivery 3.0 (PPS texnologiyasi bilan) va Qualcomm Quick Charge 3.5 bilan mos keladi. Shuningdek, qurilmada past tokli rejim ham mavjud boʻlib, u simsiz quloqchinlar va aqlli soatlar kabi kichik gadjetlarni xavfsiz quvvatlash imkonini beradi. Ushbu rejim USB-C portlari orqali avtomatik, USB-A portida esa quvvat tugmasini ikki marta bosish orqali faollashadi.

Xavfsizlik masalasiga alohida urgʻu berilgan boʻlib, qurilma quyidagi himoya tizimlari bilan jihozlangan:

  • Qizib ketishdan himoya qiluvchi ikkita harorat datchigi;
  • Qisqa tutashuv va ortiqcha quvvatlanishdan himoya;
  • Jami 12 bosqichli kompleks xavfsizlik tizimi;
  • Quvvat darajasi va holatini koʻrsatuvchi raqamli displey.
Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W qora va havorang ranglarda sotuvga chiqadi. Qurilmaning rasmiy narxi taxminan 40 dollar (3299 hind rupiyasi) atrofida belgilangan boʻlib, savdolar 28-iyuldan boshlanishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu model tez orada paydo boʻlishi va oʻz narx toifasida eng xaridorgir aksessuarlardan biriga aylanishi taxmin qilinmoqda.

XiaomiPower BankTexnologiyaGadjetSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob