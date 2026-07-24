Xiaomi quvvatlashda inqilob qildi: Yangi Power Bank 5i 20000 67W taqdim etildi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi kompaniyasi mobil aksessuarlar bozorida navbatdagi shov-shuvli mahsulotini namoyish etdi. Hindiston bozorida debyut qilgan yangi Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W tashqi akkumulyatori nafaqat yuqori sigʻimi, balki smartfonlarni juda qisqa vaqt ichida quvvatlash imkoniyati bilan ham eʼtiborga loyiqdir. Mazkur qurilma zamonaviy foydalanuvchilarning barcha ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model 20 000 mA/soat sigʻimga ega boʻlib, u uchta 6700 mA/soatlik litiy-ionli elementlardan tashkil topgan. Qurilmaning umumiy quvvati 74,37 W/soatni tashkil etadi, bu esa xalqaro aviatsiya standartlariga toʻliq javob beradi. Yaʼni, ushbu gadjetni hech qanday muammosiz samolyot bortiga qoʻl juki sifatida olib kirish mumkin, bu esa sayohatchilar uchun katta qulaylik yaratadi.
Texnik imkoniyatlar va dizayn yechimlariQurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning korpusiga oʻrnatilgan USB Type-C kabelidir. Ushbu kabel nafaqat quvvatlash vazifasini bajaradi, balki qurilmani koʻtarib yurish uchun mustahkam tasmacha (remeshok) vazifasini ham oʻtaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, termoplastik poliuretandan tayyorlangan ushbu kabel 5000 martagacha bukilishga bardosh bera oladi, bu esa uning uzoq muddatli xizmat qilishidan dalolat beradi.
Xiaomi Power Bank 5i 67 W gacha chiqish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa zamonaviy flagman smartfonlar va hatto ayrim noutbuklarni tezkor quvvatlash uchun yetarlidir. Qurilmaning oʻzini quvvatlash uchun esa 65 W gacha kirish quvvati koʻzda tutilgan. Gadjetda jami uchta port mavjud: oʻrnatilgan USB-C kabeli, bitta USB-C porti va bitta USB-A porti.
Xavfsizlik va aqlli funksiyalarYangi model zamonaviy tezkor quvvatlash standartlari, jumladan USB Power Delivery 3.0 (PPS texnologiyasi bilan) va Qualcomm Quick Charge 3.5 bilan mos keladi. Shuningdek, qurilmada past tokli rejim ham mavjud boʻlib, u simsiz quloqchinlar va aqlli soatlar kabi kichik gadjetlarni xavfsiz quvvatlash imkonini beradi. Ushbu rejim USB-C portlari orqali avtomatik, USB-A portida esa quvvat tugmasini ikki marta bosish orqali faollashadi.
Xavfsizlik masalasiga alohida urgʻu berilgan boʻlib, qurilma quyidagi himoya tizimlari bilan jihozlangan:
- Qizib ketishdan himoya qiluvchi ikkita harorat datchigi;
- Qisqa tutashuv va ortiqcha quvvatlanishdan himoya;
- Jami 12 bosqichli kompleks xavfsizlik tizimi;
- Quvvat darajasi va holatini koʻrsatuvchi raqamli displey.
…