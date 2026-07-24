Xitoy koinotda inqilobiy orbita yaratdi: Shijian-31 butun geostatsionar kamarni kuzatadi

·96·Texno
Xitoy koinotda inqilobiy orbita yaratdi: Shijian-31 butun geostatsionar kamarni kuzatadi

Xitoy koinot tadqiqotlari sohasida ilgari kuzatilmagan strategik qadamni tashladi. 16-iyun kuni uchirilgan Shijian-31 eksperimental sunʼiy yoʻldoshi mutlaqo noodatiy orbitaga joylashtirildi. Integrity ISR va ComSpOC tahliliy kompaniyalari maʼlumotlariga koʻra, ushbu apparat yer yuzidan taxminan 35 786 km balandlikda joylashgan butun geostatsionar kamarni izchil kuzatish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Geostatsionar kamar insoniyat uchun oʻta muhim hudud hisoblanadi, chunki aynan shu yerda aloqa, telekoʻrsatuv va meteokuzatuv sunʼiy yoʻldoshlarining asosiy qismi faoliyat yuritadi. Shijian-31 klassik "Molniya" orbitasining oʻzgartirilgan versiyasidan foydalanmoqda. Odatda bunday orbita shimoliy kengliklarda aloqa oʻrnatish uchun xizmat qilsa, Xitoy apparati uning mexanikasini ekvator ustidan uzoq vaqt davomida kuzatuv olib borishga moslashtirgan.

Noodatiy orbita mexanikasi va imkoniyatlari

Yangi sunʼiy yoʻldoshning asosiy oʻziga xosligi uning aylanish davrida namoyon boʻladi. Anʼanaviy 12 soatlik sikl oʻrniga, Shijian-31 har bir toʻliq aylanishni 12,5 soatda amalga oshiradi. Bu esa apparatning har bir yangi oʻtishda oʻz kuzatuv nuqtasini uzunlik boʻyicha 15,7 darajaga surishiga sabab boʻladi. Natijada sunʼiy yoʻldosh taxminan 23 kun ichida butun Yer shari atrofidagi geostatsionar kamarni toʻliq skanerlab chiqadi.

Apparat oʻz orbitasining eng yuqori nuqtasida (apogeyda) Yerdan 39 900 km masofagacha uzoqlashadi. Bu geostatsionar orbitadan bir necha ming kilometr balandroq boʻlib, butun hududni goʻyoki "yuqoridan" qulay koʻrinishda nazorat qilish imkonini beradi. Mutaxassislar ushbu yondashuvni orbital mexanika sohasidagi oʻta ayyorona va samarali yechim deb baholamoqdalar.

Strategik ahamiyat va maxfiylik

Xitoy aerokosmik fan va texnika korporatsiyasi (CASC) rasmiy bayonotida Shijian-31 faqat "koinot muhitini tadqiq qilish" uchun moʻljallanganini taʼkidlagan. Biroq, ushbu seriyadagi avvalgi apparatlar koinotda yonilgʻi quyish va orbital vaziyatni monitoring qilish kabi murakkab harbiy-texnik vazifalarni bajarishda qoʻllanilgan. Hozircha CASC yangi apparatning birorta ham suratini eʼlon qilgani yoʻq.

Tahlilchilarning fikricha, Shijian-31 ni Yerdan turib kuzatish ham oʻta qiyin vazifa. Uning minimal balandligi 2000 km ni tashkil etadi, bu esa koʻplab masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshlaridan ancha yuqori. Shuningdek, u geostatsionar orbitadagi boshqa inspektor-apparatlardan ham minglab kilometr uzoqlikda harakatlanadi, bu esa uni deyarli sezilmas qiladi.

Ekspertlar xulosasiga koʻra, Xitoyning ushbu texnologiyasi koinotdagi faoliyatni doimiy nazorat qilishga boʻlgan qiziqish ortib borayotganidan dalolat beradi. Zarurat tugʻilganda, Shijian-31 minimal yonilgʻi sarfi bilan oʻz traektoriya yoʻnalishini oʻzgartirib, bevosita geostatsionar kamar ichiga kirishi va u yerdagi istalgan obyekt bilan yaqin masofadan aloqaga kirishishi mumkin.

XitoyKoinotSunʼiy YoʻldoshShijian-31Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob