Avstraliyaning eng istiqbolli startaplari aniqlanadi: TechCrunch va Stripe hamkorligi
Dunyoning eng nufuzli texnologik nashrlaridan biri TechCrunch oʻzining mashhur Startup Battlefield tanlovini Avstraliyaga olib kelmoqda. Stripe kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan ushbu tadbir mamlakatning eng iqtidorli va istiqbolli yangi loyihalarini kashf etishni maqsad qilgan. 19-avgust kuni Sidneyda boʻlib oʻtadigan Stripe Tour doirasida sakkizta finalchi startap investorlar, jurnalistlar va keng texnologik hamjamiyat qarshisida oʻz gʻoyalarini himoya qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Startup Battlefield tanlovi jahon miqyosida startaplar uchun eng nufuzli maydonlardan biri hisoblanadi. Shu paytga qadar ushbu musobaqa Dropbox, Cloudflare, Discord va Trello kabi bugungi kunda milliardlab dollar qiymatga ega boʻlgan 1700 dan ortiq kompaniyalarning parvoz maydoniga aylangan. Ushbu loyihalar jami 32 milliard dollar investitsiya jalb qilgan boʻlib, ularning 250 tasi yirik korporatsiyalar tomonidan sotib olingan.
Gʻoliblik uchun kurash va asosiy mukofotlarTanlov gʻolibi nafaqat pul mukofoti, balki global miqyosga chiqish uchun noyob imkoniyatga ega boʻladi. Birinchi oʻrin sohibi 15 000 dollar miqdoridagi Stripe toʻlov kreditlari bilan birga, 2026-yilda San-Fransiskoda oʻtkaziladigan nufuzli TechCrunch Disrupt anjumaniga yoʻllanmani qoʻlga kiritadi. Ikkinchi va uchinchi oʻrin egalari ham mos ravishda 5 000 va 2 000 dollarlik Stripe kreditlariga ega boʻlishadi.
TechCrunch Disrupt 2026 doirasidagi Startup Battlefield 200 roʻyxatiga kirish har qanday startap uchun jahon bozoriga chiqishning eng qisqa yoʻlidir. Avvalgi tanlov gʻolibi HealthMatch loyihasi hozirda 25 million dollardan ortiq baholanayotgani va butun dunyo boʻylab millionlab bemorlarga xizmat koʻrsatayotgani ushbu platformaning samaradorligini isbotlaydi.
Hakamlar hayʼati: Tajriba va tahlil uygʻunligiLoyiha muvaffaqiyatini belgilovchi eng muhim omillardan biri bu hakamlar hayʼatidir. Bu yilgi tanlovda Avstraliya startap ekotizimining eng koʻzga koʻringan vakillari hakamlik qiladi. Ular orasida Stripe vakili Jasmine Liew boʻlib, u biznesni global miqyosda kengaytirish va zamonaviy tijoratning toʻlov infratuzilmasi boʻyicha katta tajribaga ega.
Shuningdek, hayʼat tarkibidan venchur hamkor va faol anjel-investor Brendan Hill hamda tajribali tadbirkor Jarron Aizen oʻrin olgan. Hill loyihalarga investor nigohi bilan baho bersa, Aizen startap qurish yoʻlidagi qiyinchiliklarni oʻz tajribasidan bilgan holda eng murakkab savollarni oʻrtaga tashlaydi. Bu esa faqat eng kuchli va hayotiyligini isbotlay olgan loyihalarning saralanishini taʼminlaydi.
Ushbu tadbir nafaqat ishtirokchilar, balki butun mintaqa texnologik sohasi uchun muhim voqelikdir. Oʻzbekistonlik startap asoschilari va investorlari uchun ham bunday xalqaro formatlarni kuzatish, global standartlarni oʻrganish va kelajakda shunday platformalarda ishtirok etish uchun tajriba toʻplash katta ahamiyatga ega.
…