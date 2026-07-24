Avstraliyaning eng istiqbolli startaplari aniqlanadi: TechCrunch va Stripe hamkorligi

·56·Texno
Avstraliyaning eng istiqbolli startaplari aniqlanadi: TechCrunch va Stripe hamkorligi

Dunyoning eng nufuzli texnologik nashrlaridan biri TechCrunch oʻzining mashhur Startup Battlefield tanlovini Avstraliyaga olib kelmoqda. Stripe kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan ushbu tadbir mamlakatning eng iqtidorli va istiqbolli yangi loyihalarini kashf etishni maqsad qilgan. 19-avgust kuni Sidneyda boʻlib oʻtadigan Stripe Tour doirasida sakkizta finalchi startap investorlar, jurnalistlar va keng texnologik hamjamiyat qarshisida oʻz gʻoyalarini himoya qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Startup Battlefield tanlovi jahon miqyosida startaplar uchun eng nufuzli maydonlardan biri hisoblanadi. Shu paytga qadar ushbu musobaqa Dropbox, Cloudflare, Discord va Trello kabi bugungi kunda milliardlab dollar qiymatga ega boʻlgan 1700 dan ortiq kompaniyalarning parvoz maydoniga aylangan. Ushbu loyihalar jami 32 milliard dollar investitsiya jalb qilgan boʻlib, ularning 250 tasi yirik korporatsiyalar tomonidan sotib olingan.

Gʻoliblik uchun kurash va asosiy mukofotlar

Tanlov gʻolibi nafaqat pul mukofoti, balki global miqyosga chiqish uchun noyob imkoniyatga ega boʻladi. Birinchi oʻrin sohibi 15 000 dollar miqdoridagi Stripe toʻlov kreditlari bilan birga, 2026-yilda San-Fransiskoda oʻtkaziladigan nufuzli TechCrunch Disrupt anjumaniga yoʻllanmani qoʻlga kiritadi. Ikkinchi va uchinchi oʻrin egalari ham mos ravishda 5 000 va 2 000 dollarlik Stripe kreditlariga ega boʻlishadi.

TechCrunch Disrupt 2026 doirasidagi Startup Battlefield 200 roʻyxatiga kirish har qanday startap uchun jahon bozoriga chiqishning eng qisqa yoʻlidir. Avvalgi tanlov gʻolibi HealthMatch loyihasi hozirda 25 million dollardan ortiq baholanayotgani va butun dunyo boʻylab millionlab bemorlarga xizmat koʻrsatayotgani ushbu platformaning samaradorligini isbotlaydi.

Hakamlar hayʼati: Tajriba va tahlil uygʻunligi

Loyiha muvaffaqiyatini belgilovchi eng muhim omillardan biri bu hakamlar hayʼatidir. Bu yilgi tanlovda Avstraliya startap ekotizimining eng koʻzga koʻringan vakillari hakamlik qiladi. Ular orasida Stripe vakili Jasmine Liew boʻlib, u biznesni global miqyosda kengaytirish va zamonaviy tijoratning toʻlov infratuzilmasi boʻyicha katta tajribaga ega.

Shuningdek, hayʼat tarkibidan venchur hamkor va faol anjel-investor Brendan Hill hamda tajribali tadbirkor Jarron Aizen oʻrin olgan. Hill loyihalarga investor nigohi bilan baho bersa, Aizen startap qurish yoʻlidagi qiyinchiliklarni oʻz tajribasidan bilgan holda eng murakkab savollarni oʻrtaga tashlaydi. Bu esa faqat eng kuchli va hayotiyligini isbotlay olgan loyihalarning saralanishini taʼminlaydi.

Ushbu tadbir nafaqat ishtirokchilar, balki butun mintaqa texnologik sohasi uchun muhim voqelikdir. Oʻzbekistonlik startap asoschilari va investorlari uchun ham bunday xalqaro formatlarni kuzatish, global standartlarni oʻrganish va kelajakda shunday platformalarda ishtirok etish uchun tajriba toʻplash katta ahamiyatga ega.

TechCrunchStartapStripeInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob