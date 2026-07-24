Lionel Messi Argentina terma jamoasida yangi rolda: «Master Yoda» missiyasi boshlanmoqda

·161·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasida yangi rolda: «Master Yoda» missiyasi boshlanmoqda

Argentina milliy terma jamoasi afsonasi Lionel Messi faoliyatining soʻnggi bosqichiga yaqinlashar ekan, uning jamoadagi oʻrni va kelajagi borasida yangi taxminlar paydo boʻlmoqda. Sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi endilikda maydonda nafaqat asosiy yulduz, balki yosh iqtidorlar uchun maʼnaviy va texnik ustoz — oʻziga xos «Master Yoda» vazifasini bajarishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Janubiy amerikalik nufuzli futbol eksperti Tim Vikerining fikricha, Argentina terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Ispaniyadan uchralgan magʻlubiyati jamoada jiddiy oʻzgarishlar vaqti kelganini koʻrsatdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messi jismoniy holati tufayli yuqori darajadagi raqiblarga qarshi toʻliq bosim bilan oʻynashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, bu esa uning jamoaviy sxemadagi rolini qayta koʻrib chiqishni taqozo etadi.

Nico Paz — yangi «Luk Skayuoker»

Ekspertlar Messining vorisi sifatida hozirda Italiyaning «Komo» klubida porlayotgan yosh yulduz Nico Pazni koʻrsatishmoqda. Tim Vikeri «Yulduzlar jangi» filmidagi obrazlarga qiyoslagan holda, Messini «Master Yoda», Pazni esa uning shogirdi «Luk Skayuoker» deb atadi. Bu dinamika yaqin yillar ichida Argentina terma jamoasining asosiy oʻzagi boʻlishi mumkin.

«Real Madrid» akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan 21 yoshli Nico Paz oʻtgan jahon birinchiligida bor-yoʻgʻi 71 daqiqa harakat qildi. Buning asosiy sababi sifatida uning oʻyin uslubi Messinikiga juda oʻxshashligi koʻrsatilgan. Ikkala futbolchi ham toʻpni oyoqda ushlab turishni va ijodiy hujumlarni tashkil qilishni yaxshi koʻradi, bu esa ularning bir vaqtda maydonda boʻlishini qiyinlashtiradi.

Shunga qaramay, mutaxassislar Messining 2028-yilgi Kopa Amerika turnirigacha terma jamoa safida qolishini bashorat qilishmoqda. Uning asosiy vazifasi Nico Paz kabi yosh futbolchilarni katta bosim ostida oʻynashga tayyorlash va ularga oʻz boy tajribasini yetkazishdan iborat boʻladi. Bu esa jamoaning yangi avlodga silliq oʻtishini taʼminlaydi.

Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionati vaqtida 43 yoshda boʻlishini hisobga olsak, uning futbolchi sifatida navbatdagi mundialda qatnashishi soʻroq ostida. Biroq uning kiyinish xonasidagi nufuzi va yoshlar uchun oʻrnak boʻlishi Argentina futboli uchun beqiyos ahamiyatga ega. Terma jamoa murabbiylar shtabi ham afsonaviy hujumchini imkon qadar uzoqroq jamoa muhitida saqlab qolish niyatida.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Argentina futboli yangi davr ostonasida turibdi. Lionel Messi oʻzining yuksak mahorati bilan yosh iqtidorlarni tarbiyalashda davom etsa, «Albiseleste» kelajakda ham jahon futboli choʻqqisida qolishi shubhasiz. Nico Paz esa bu yoʻlda afsonaning eng munosib davomchisi boʻlishga asosiy nomzoddir.

Lionel MessiArgentinaNico PazFutbolKopa Amerika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi