Lionel Messi Argentina terma jamoasida yangi rolda: «Master Yoda» missiyasi boshlanmoqda
Argentina milliy terma jamoasi afsonasi Lionel Messi faoliyatining soʻnggi bosqichiga yaqinlashar ekan, uning jamoadagi oʻrni va kelajagi borasida yangi taxminlar paydo boʻlmoqda. Sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi endilikda maydonda nafaqat asosiy yulduz, balki yosh iqtidorlar uchun maʼnaviy va texnik ustoz — oʻziga xos «Master Yoda» vazifasini bajarishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Janubiy amerikalik nufuzli futbol eksperti Tim Vikerining fikricha, Argentina terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Ispaniyadan uchralgan magʻlubiyati jamoada jiddiy oʻzgarishlar vaqti kelganini koʻrsatdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messi jismoniy holati tufayli yuqori darajadagi raqiblarga qarshi toʻliq bosim bilan oʻynashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, bu esa uning jamoaviy sxemadagi rolini qayta koʻrib chiqishni taqozo etadi.
Nico Paz — yangi «Luk Skayuoker»Ekspertlar Messining vorisi sifatida hozirda Italiyaning «Komo» klubida porlayotgan yosh yulduz Nico Pazni koʻrsatishmoqda. Tim Vikeri «Yulduzlar jangi» filmidagi obrazlarga qiyoslagan holda, Messini «Master Yoda», Pazni esa uning shogirdi «Luk Skayuoker» deb atadi. Bu dinamika yaqin yillar ichida Argentina terma jamoasining asosiy oʻzagi boʻlishi mumkin.
«Real Madrid» akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan 21 yoshli Nico Paz oʻtgan jahon birinchiligida bor-yoʻgʻi 71 daqiqa harakat qildi. Buning asosiy sababi sifatida uning oʻyin uslubi Messinikiga juda oʻxshashligi koʻrsatilgan. Ikkala futbolchi ham toʻpni oyoqda ushlab turishni va ijodiy hujumlarni tashkil qilishni yaxshi koʻradi, bu esa ularning bir vaqtda maydonda boʻlishini qiyinlashtiradi.
Shunga qaramay, mutaxassislar Messining 2028-yilgi Kopa Amerika turnirigacha terma jamoa safida qolishini bashorat qilishmoqda. Uning asosiy vazifasi Nico Paz kabi yosh futbolchilarni katta bosim ostida oʻynashga tayyorlash va ularga oʻz boy tajribasini yetkazishdan iborat boʻladi. Bu esa jamoaning yangi avlodga silliq oʻtishini taʼminlaydi.
Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionati vaqtida 43 yoshda boʻlishini hisobga olsak, uning futbolchi sifatida navbatdagi mundialda qatnashishi soʻroq ostida. Biroq uning kiyinish xonasidagi nufuzi va yoshlar uchun oʻrnak boʻlishi Argentina futboli uchun beqiyos ahamiyatga ega. Terma jamoa murabbiylar shtabi ham afsonaviy hujumchini imkon qadar uzoqroq jamoa muhitida saqlab qolish niyatida.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Argentina futboli yangi davr ostonasida turibdi. Lionel Messi oʻzining yuksak mahorati bilan yosh iqtidorlarni tarbiyalashda davom etsa, «Albiseleste» kelajakda ham jahon futboli choʻqqisida qolishi shubhasiz. Nico Paz esa bu yoʻlda afsonaning eng munosib davomchisi boʻlishga asosiy nomzoddir.
…