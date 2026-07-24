Mobileye asoschisi Amnon Shashua deyarli 30 yillik boshqaruvdan soʻng isteʼfoga chiqmoqda
Avtonom haydash texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri hisoblangan Isroilning Mobileye kompaniyasi rahbariyatida katta oʻzgarishlar yuz bermoqda. Kompaniya asoschisi va bosh ijrochi direktori Amnon Shashua qariyb oʻttiz yillik faoliyatidan soʻng oʻz lavozimini tark etishini eʼlon qildi. Ushbu qaror kompaniya oʻzining yangi rivojlanish bosqichi — robotaksilar va humanoid robotlar bozoriga faol kirib borayotgan bir paytda qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy hujjatlarga koʻra, Shashua yangi rahbar topilgunga qadar oʻz vazifasini bajarishda davom etadi. Mobileye tarixi Amnon Shashuaning Quddus ibroniy universitetidagi ilmiy tadqiqotlari asosida yaratilgan kompyuter koʻrishi chiplari bilan boshlangan edi. Bugungi kunga kelib, ushbu brend avtomobil xavfsizligi va haydovchiga koʻmaklashish tizimlari uchun chiplar yetkazib beruvchi eng yirik global oʻyinchiga aylandi.
Intel bilan hamkorlik va tarixiy IPOMobileye kompaniyasi Isroil iqtisodiyoti tarixida eng yirik IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) oʻtkazgan korxona sifatida ham mashhur. 2017-yilda Intel korporatsiyasi kompaniyani 15,3 milliard dollarga sotib olgan edi. 2022-yilda Mobileye yana mustaqil ommaviy kompaniya sifatida birjaga qaytgan boʻlsa-da, Intel hali ham uning eng yirik aksiyadori boʻlib qolmoqda.
Shashua rahbarligi ostida Mobileye shunchaki chip yetkazib beruvchidan toʻliq avtonom boshqaruv tizimlarini ishlab chiquvchi gigantga aylandi. Hozirda kompaniya Volkswagen va uning MOIA shoʻba korxonasi bilan hamkorlikda oʻz-oʻzini boshqaruvchi tizimlarni yetkazib bermoqda. Bu esa kompaniyaning nafaqat apparat taʼminoti, balki murakkab dasturiy yechimlar sohasida ham yetakchi ekanini koʻrsatadi.
Mobileye 3.0: Kelajak strategiyasiJoriy yilning yanvar oyida Mobileye Shashuaga tegishli boʻlgan Mentee Robotics startapini 900 million dollarga sotib oldi. Ushbu kelishuvni rahbar "Mobileye 3.0" deb atadi. Bu bosqich kompaniyaning asosiy eʼtiborini robototexnika va avtomobillar uchun sunʼiy intellektga qaratishini anglatadi. Kompaniyaning rejalari juda ulkan boʻlib, ular quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- 2027-yilda AQSH shaharlaridan birida shaxsiy robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyish;
- Inson qiyofasidagi (humanoid) robotlarni sanoat va maishiy xizmatga moslashtirish;
- Avtonom haydash tizimlarini global miqyosda ommalashtirish.
…