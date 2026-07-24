Mobileye asoschisi Amnon Shashua deyarli 30 yillik boshqaruvdan soʻng isteʼfoga chiqmoqda

·78·Texno
Mobileye asoschisi Amnon Shashua deyarli 30 yillik boshqaruvdan soʻng isteʼfoga chiqmoqda

Avtonom haydash texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri hisoblangan Isroilning Mobileye kompaniyasi rahbariyatida katta oʻzgarishlar yuz bermoqda. Kompaniya asoschisi va bosh ijrochi direktori Amnon Shashua qariyb oʻttiz yillik faoliyatidan soʻng oʻz lavozimini tark etishini eʼlon qildi. Ushbu qaror kompaniya oʻzining yangi rivojlanish bosqichi — robotaksilar va humanoid robotlar bozoriga faol kirib borayotgan bir paytda qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy hujjatlarga koʻra, Shashua yangi rahbar topilgunga qadar oʻz vazifasini bajarishda davom etadi. Mobileye tarixi Amnon Shashuaning Quddus ibroniy universitetidagi ilmiy tadqiqotlari asosida yaratilgan kompyuter koʻrishi chiplari bilan boshlangan edi. Bugungi kunga kelib, ushbu brend avtomobil xavfsizligi va haydovchiga koʻmaklashish tizimlari uchun chiplar yetkazib beruvchi eng yirik global oʻyinchiga aylandi.

Intel bilan hamkorlik va tarixiy IPO

Mobileye kompaniyasi Isroil iqtisodiyoti tarixida eng yirik IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) oʻtkazgan korxona sifatida ham mashhur. 2017-yilda Intel korporatsiyasi kompaniyani 15,3 milliard dollarga sotib olgan edi. 2022-yilda Mobileye yana mustaqil ommaviy kompaniya sifatida birjaga qaytgan boʻlsa-da, Intel hali ham uning eng yirik aksiyadori boʻlib qolmoqda.

Shashua rahbarligi ostida Mobileye shunchaki chip yetkazib beruvchidan toʻliq avtonom boshqaruv tizimlarini ishlab chiquvchi gigantga aylandi. Hozirda kompaniya Volkswagen va uning MOIA shoʻba korxonasi bilan hamkorlikda oʻz-oʻzini boshqaruvchi tizimlarni yetkazib bermoqda. Bu esa kompaniyaning nafaqat apparat taʼminoti, balki murakkab dasturiy yechimlar sohasida ham yetakchi ekanini koʻrsatadi.

Mobileye 3.0: Kelajak strategiyasi

Joriy yilning yanvar oyida Mobileye Shashuaga tegishli boʻlgan Mentee Robotics startapini 900 million dollarga sotib oldi. Ushbu kelishuvni rahbar "Mobileye 3.0" deb atadi. Bu bosqich kompaniyaning asosiy eʼtiborini robototexnika va avtomobillar uchun sunʼiy intellektga qaratishini anglatadi. Kompaniyaning rejalari juda ulkan boʻlib, ular quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • 2027-yilda AQSH shaharlaridan birida shaxsiy robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyish;
  • Inson qiyofasidagi (humanoid) robotlarni sanoat va maishiy xizmatga moslashtirish;
  • Avtonom haydash tizimlarini global miqyosda ommalashtirish.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mobileye kelajakda faqat avtomobil sanoati bilan cheklanib qolmoqchi emas. Amnon Shashuaning isteʼfosi kompaniya uchun bir davrning yakuni boʻlsa-da, u qoldirayotgan meros va yangi strategiya Mobileye brendini texnologiyalar olamida yanada yuqori choʻqqilarga olib chiqishi kutilmoqda. Yangi rahbar oldida esa ushbu ulkan loyihalarni amalga oshirish va investorlar ishonchini saqlab qolishdek masʼuliyatli vazifa turibdi.

MobileyeAmnon ShashuaIntelRobotaksiSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob