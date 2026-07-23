OpenAI barcha amerikalik foydalanuvchilar uchun ChatGPT Health funksiyasini ishga tushirdi

·39·Texno
OpenAI barcha amerikalik foydalanuvchilar uchun ChatGPT Health funksiyasini ishga tushirdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI oʻzining ChatGPT platformasida sogʻliqni saqlashga ixtisoslashgan yangi ChatGPT Health funksiyasini AQSHdagi barcha voyaga yetgan foydalanuvchilar uchun ochiq deb eʼlon qildi. Ushbu yangilanish endilikda bepul va pullik obuna egalariga tibbiy maʼlumotlarni tahlil qilish va shaxsiy salomatlik koʻrsatkichlarini kuzatish imkonini beradi. Mazkur qadam sunʼiy intellektning inson hayoti uchun eng muhim sohalardan biri boʻlgan tibbiyotga chuqurroq kirib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiya foydalanuvchilarga oʻzlarining shaxsiy tibbiy maʼlumotlarini Apple Health, MyFitnessPal va Function kabi ommabop servislar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Shuningdek, tizim Epic va Oracle Health kabi yirik gospital tizimlari hamda One Medical platformasidagi tibbiy qaydlarni ham qabul qila oladi. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, foydalanuvchilar tomonidan berilayotgan sogʻliqqa oid soʻrovlar soni haftasiga 230 milliondan 300 millionga yetgan.

Xavfsizlik choralari va huquqiy bahslar

Mazkur keng koʻlamli reliz Floridalik bir fuqaroning OpenAI ustidan sudga shikoyat qilishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Daʼvogarning taʼkidlashicha, ChatGPT unga shifokorga murojaat qilmaslik haqida hayot uchun xavfli maslahat bergan. Bunga javoban kompaniya oʻz xizmat koʻrsatish shartlarida ChatGPT hech qachon tashxis qoʻyish yoki davolash uchun moʻljallanmaganini, barcha javoblar faqat axborot xarakteriga ega ekanligini yana bir bor eslatib oʻtdi.

Kompaniya vakillari The New York Times nashriga bergan intervyusida tibbiy maslahatlarni xavfsizroq qilish ustida tinimsiz ishlayotganliklarini bildirishgan. Yangi GPT 5.6-Luna modeli HealthBench testlarida avvalgi GPT 5.5 versiyasidan sezilarli darajada yuqori natija koʻrsatgan. OpenAI oʻz modellarini oʻqitishda shifokorlar bilan hamkorlik qilayotganini va foydalanuvchilarning shaxsiy tibbiy maʼlumotlaridan neyrotarmoqni oʻqitish uchun foydalanmasligini kafolatlamoqda.

Tibbiy AI bozoridagi raqobat

Tadqiqotlar sunʼiy intellekt botlari hali ham tibbiy maslahatlar borasida toʻliq ishonchli emasligini koʻrsatsa-da, bu sohadagi raqobat toʻxtagani yoʻq. OpenAI bilan bir qatorda Google va Anthropic kabi gigantlar ham oʻzlarining sogʻliqni saqlashga yoʻnaltirilgan AI yechimlarini faol rivojlantirmoqda. ChatGPT Health endilikda nafaqat maxsus boʻlimda, balki umumiy chat interfeysida ham foydalanuvchining allergiyalari yoki ovqatlanish tartibi haqidagi maʼlumotlar asosida javob qaytarish qobiliyatiga ega boʻldi.

Hozirda ChatGPT Health funksiyasi quyidagi platformalarda mavjud:

  • ChatGPT veb-versiyasi;
  • iOS tizimidagi mobil ilova;
  • Free, Go, Plus va Pro tarif rejalari foydalanuvchilari uchun.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu funksiya hozircha rasman ochilmagan boʻlsa-da, texnologiyaning global miqyosda yoyilishi kelajakda mintaqaviy tibbiy yordamchi ilovalarning ham rivojlanishiga turtki berishi kutilmoqda. Shunga qaramay, mutaxassislar har qanday tibbiy qarorni qabul qilishdan oldin professional shifokor bilan maslahatlashish zarurligini taʼkidlashmoqda.

OpenAIChatGPTTibbiyotSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob