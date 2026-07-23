OpenAI barcha amerikalik foydalanuvchilar uchun ChatGPT Health funksiyasini ishga tushirdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI oʻzining ChatGPT platformasida sogʻliqni saqlashga ixtisoslashgan yangi ChatGPT Health funksiyasini AQSHdagi barcha voyaga yetgan foydalanuvchilar uchun ochiq deb eʼlon qildi. Ushbu yangilanish endilikda bepul va pullik obuna egalariga tibbiy maʼlumotlarni tahlil qilish va shaxsiy salomatlik koʻrsatkichlarini kuzatish imkonini beradi. Mazkur qadam sunʼiy intellektning inson hayoti uchun eng muhim sohalardan biri boʻlgan tibbiyotga chuqurroq kirib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiya foydalanuvchilarga oʻzlarining shaxsiy tibbiy maʼlumotlarini Apple Health, MyFitnessPal va Function kabi ommabop servislar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Shuningdek, tizim Epic va Oracle Health kabi yirik gospital tizimlari hamda One Medical platformasidagi tibbiy qaydlarni ham qabul qila oladi. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, foydalanuvchilar tomonidan berilayotgan sogʻliqqa oid soʻrovlar soni haftasiga 230 milliondan 300 millionga yetgan.
Xavfsizlik choralari va huquqiy bahslarMazkur keng koʻlamli reliz Floridalik bir fuqaroning OpenAI ustidan sudga shikoyat qilishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Daʼvogarning taʼkidlashicha, ChatGPT unga shifokorga murojaat qilmaslik haqida hayot uchun xavfli maslahat bergan. Bunga javoban kompaniya oʻz xizmat koʻrsatish shartlarida ChatGPT hech qachon tashxis qoʻyish yoki davolash uchun moʻljallanmaganini, barcha javoblar faqat axborot xarakteriga ega ekanligini yana bir bor eslatib oʻtdi.
Kompaniya vakillari The New York Times nashriga bergan intervyusida tibbiy maslahatlarni xavfsizroq qilish ustida tinimsiz ishlayotganliklarini bildirishgan. Yangi GPT 5.6-Luna modeli HealthBench testlarida avvalgi GPT 5.5 versiyasidan sezilarli darajada yuqori natija koʻrsatgan. OpenAI oʻz modellarini oʻqitishda shifokorlar bilan hamkorlik qilayotganini va foydalanuvchilarning shaxsiy tibbiy maʼlumotlaridan neyrotarmoqni oʻqitish uchun foydalanmasligini kafolatlamoqda.
Tibbiy AI bozoridagi raqobatTadqiqotlar sunʼiy intellekt botlari hali ham tibbiy maslahatlar borasida toʻliq ishonchli emasligini koʻrsatsa-da, bu sohadagi raqobat toʻxtagani yoʻq. OpenAI bilan bir qatorda Google va Anthropic kabi gigantlar ham oʻzlarining sogʻliqni saqlashga yoʻnaltirilgan AI yechimlarini faol rivojlantirmoqda. ChatGPT Health endilikda nafaqat maxsus boʻlimda, balki umumiy chat interfeysida ham foydalanuvchining allergiyalari yoki ovqatlanish tartibi haqidagi maʼlumotlar asosida javob qaytarish qobiliyatiga ega boʻldi.
Hozirda ChatGPT Health funksiyasi quyidagi platformalarda mavjud:
- ChatGPT veb-versiyasi;
- iOS tizimidagi mobil ilova;
- Free, Go, Plus va Pro tarif rejalari foydalanuvchilari uchun.
…