Amazon sunʼiy intellekt boʻlimida qisqartirishlarni boshladi: Strategiya oʻzgarmoqda

·34·Texno
Amazon sunʼiy intellekt boʻlimida qisqartirishlarni boshladi: Strategiya oʻzgarmoqda

AQSHning texnologik giganti Amazon kompaniyasi inson darajasidagi intellektga ega tizimlarni yaratish bilan shugʻullanuvchi Artificial General Intelligence (AGI) boʻlimida xodimlar sonini qisqartirishga qaror qildi. Bu qadam kompaniyaning sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi ustuvorliklarini qayta koʻrib chiqayotganidan dalolat beradi va sohadagi eng nufuzli yoʻnalishlardan biriga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi xabariga koʻra, Amazon rahbariyati yirik AI-modellarni ishlab chiqishni hamon biznesning strategik yoʻnalishi deb hisoblasa-da, resurslarni taqsimlashda oʻzgarishlar kiritmoqda. Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, endilikda asosiy eʼtibor mijozlar uchun maksimal foyda keltiradigan loyihalarga qaratiladi. Aynan shu sababli AGI boʻlinmasidagi ayrim lavozimlar qisqartirilishi zarur deb topilgan.

Rahbariyatdagi oʻzgarishlar va ichki islohotlar

AGI yoʻnalishidagi qayta tashkil etish jarayonlari bir necha oydan beri davom etmoqda. Oʻtgan yilning oxirida ushbu boʻlimga rahbarlik qilgan Rohit Prasad kompaniyani tark etgan edi. Joriy yilning fevral oyida esa AGI Lab rahbari David Luan ham oʻz lavozimidan ketdi. Hozirda ushbu yoʻnalish katta vitse-prezident Peter DeSantis boshqaruviga oʻtkazilgan boʻlib, u bir vaqtning oʻzida kompaniyaning oʻz protsessorlarini ishlab chiqish va kvant texnologiyalari boʻlimiga ham masʼul hisoblanadi.

Maʼlumotlarga koʻra, qisqartirishlar asosan vitse-prezidentlar Adeeb Shanaa va Vishal Sharma qoʻl ostida faoliyat yuritgan jamoalarga taʼsir qilgan. Amazon hozircha aynan qancha xodim ishdan boʻshatilgani haqidagi aniq raqamlarni ochiqlamadi, biroq bu jarayon kompaniyaning umumiy optimallashtirish siyosatining bir qismi ekani taʼkidlanmoqda.

Bozor talabi va yangi yoʻnalishlar

Amazon kompaniyasi fundamental tadqiqotlardan koʻra, amaliy natija beradigan loyihalarga koʻproq sarmoya kiritishni afzal koʻrmoqda. Masalan, yaqinda Forward Deployed Engineering deb nomlangan yangi boʻlinma tashkil etilgani eʼlon qilindi. Ushbu boʻlim yirik korporativ mijozlarga sunʼiy intellekt servislarini bevosita biznes-jarayonlarga joriy etishda yordam beradi. Bu esa kompaniya uzoq muddatli nazariy tadqiqotlardan koʻra, tayyor mahsulotlarni sotish va mijozlarga xizmat koʻrsatishga urgʻu berayotganini koʻrsatadi.

Ushbu qisqartirishlar Amazon uchun birinchisi emas. Yanvar oyida kompaniya butun dunyo boʻylab 16 000 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatgan edi. Texnologiya olamidagi raqobat kuchaygan bir paytda, Amazon oʻz resurslarini Google va Microsoft kabi raqobatchilari bilan kurashish uchun eng samarali nuqtalarga yoʻnaltirishga harakat qilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun ushbu yangilik global texnologik trendlarning oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Hatto Amazon kabi gigantlar ham cheksiz byudjetga ega emasligini va bozor talabiga qarab oʻz yoʻnalishini tezkorlik bilan oʻzgartirishga majbur boʻlayotganini koʻrish mumkin.

AmazonSunʼiy IntellektAGITexnologiyaIT-Bozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob