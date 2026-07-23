Amazon sunʼiy intellekt boʻlimida qisqartirishlarni boshladi: Strategiya oʻzgarmoqda
AQSHning texnologik giganti Amazon kompaniyasi inson darajasidagi intellektga ega tizimlarni yaratish bilan shugʻullanuvchi Artificial General Intelligence (AGI) boʻlimida xodimlar sonini qisqartirishga qaror qildi. Bu qadam kompaniyaning sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi ustuvorliklarini qayta koʻrib chiqayotganidan dalolat beradi va sohadagi eng nufuzli yoʻnalishlardan biriga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reuters agentligi xabariga koʻra, Amazon rahbariyati yirik AI-modellarni ishlab chiqishni hamon biznesning strategik yoʻnalishi deb hisoblasa-da, resurslarni taqsimlashda oʻzgarishlar kiritmoqda. Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, endilikda asosiy eʼtibor mijozlar uchun maksimal foyda keltiradigan loyihalarga qaratiladi. Aynan shu sababli AGI boʻlinmasidagi ayrim lavozimlar qisqartirilishi zarur deb topilgan.
Rahbariyatdagi oʻzgarishlar va ichki islohotlarAGI yoʻnalishidagi qayta tashkil etish jarayonlari bir necha oydan beri davom etmoqda. Oʻtgan yilning oxirida ushbu boʻlimga rahbarlik qilgan Rohit Prasad kompaniyani tark etgan edi. Joriy yilning fevral oyida esa AGI Lab rahbari David Luan ham oʻz lavozimidan ketdi. Hozirda ushbu yoʻnalish katta vitse-prezident Peter DeSantis boshqaruviga oʻtkazilgan boʻlib, u bir vaqtning oʻzida kompaniyaning oʻz protsessorlarini ishlab chiqish va kvant texnologiyalari boʻlimiga ham masʼul hisoblanadi.
Maʼlumotlarga koʻra, qisqartirishlar asosan vitse-prezidentlar Adeeb Shanaa va Vishal Sharma qoʻl ostida faoliyat yuritgan jamoalarga taʼsir qilgan. Amazon hozircha aynan qancha xodim ishdan boʻshatilgani haqidagi aniq raqamlarni ochiqlamadi, biroq bu jarayon kompaniyaning umumiy optimallashtirish siyosatining bir qismi ekani taʼkidlanmoqda.
Bozor talabi va yangi yoʻnalishlarAmazon kompaniyasi fundamental tadqiqotlardan koʻra, amaliy natija beradigan loyihalarga koʻproq sarmoya kiritishni afzal koʻrmoqda. Masalan, yaqinda Forward Deployed Engineering deb nomlangan yangi boʻlinma tashkil etilgani eʼlon qilindi. Ushbu boʻlim yirik korporativ mijozlarga sunʼiy intellekt servislarini bevosita biznes-jarayonlarga joriy etishda yordam beradi. Bu esa kompaniya uzoq muddatli nazariy tadqiqotlardan koʻra, tayyor mahsulotlarni sotish va mijozlarga xizmat koʻrsatishga urgʻu berayotganini koʻrsatadi.
Ushbu qisqartirishlar Amazon uchun birinchisi emas. Yanvar oyida kompaniya butun dunyo boʻylab 16 000 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatgan edi. Texnologiya olamidagi raqobat kuchaygan bir paytda, Amazon oʻz resurslarini Google va Microsoft kabi raqobatchilari bilan kurashish uchun eng samarali nuqtalarga yoʻnaltirishga harakat qilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun ushbu yangilik global texnologik trendlarning oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Hatto Amazon kabi gigantlar ham cheksiz byudjetga ega emasligini va bozor talabiga qarab oʻz yoʻnalishini tezkorlik bilan oʻzgartirishga majbur boʻlayotganini koʻrish mumkin.
…