«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...
Saudiya Arabistonining «Al Hilol» klubi «PSJ» hujumchisi Usmon Dembeleni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini jiddiy o‘rganmoqda. Riyodliklar katta transfer uchun harakat boshlashga tayyor, ammo muzokaralarning taqdiri dastlab futbolchining o‘zi qabul qiladigan qarorga bog‘liq.
29 yoshli fransiyalik hujumchi Yaqin Sharqda faoliyatini davom ettirishga rozilik bersagina, klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlanishi mumkin.
«Al Hilol» dastlab Dembelening javobini kutmoqda
Jurnalist Sasha Tavoliyeri ma’lumotiga ko‘ra, «Al Hilol» Dembele transferi bo‘yicha amaliy harakatlarni boshlashga tayyor.
Biroq Saudiya klubi avval futbolchining pozitsiyasini bilib olmoqchi. Dembele Yevropani tark etib, Yaqin Sharq chempionatida o‘ynashga rozi bo‘lmasa, keyingi muzokaralarning ma’nosi qolmaydi.
Hozircha «PSJ»ga rasmiy taklif yuborilgani yoki transfer narxi bo‘yicha muhokama boshlangani haqida ma’lumot berilmagan.
Transfer qiymati 100 million yevro atrofida
Transfermarkt portali Dembelening taxminiy bozor qiymatini 100 million yevro deb baholamoqda.
Bu ko‘rsatkich ehtimoliy bitimni Saudiya futboli tarixidagi eng yirik transferlardan biriga aylantirishi mumkin. Biroq bozor qiymati futbolchining aniq sotuv narxi degani emas.
Yakuniy summa quyidagi omillarga bog‘liq bo‘ladi:
«PSJ»ning futbolchini sotishga munosabati;
Dembelening shaxsiy qarori;
taklif etiladigan shartnoma va maosh;
fransuz klubining talab qiladigan tovon puli.
«PSJ»ning muzokaralardagi pozitsiyasi kuchli
Usmon Dembelening Parij klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028 yil yozigacha mo‘ljallangan.
Bu «PSJ»ni futbolchini zudlik bilan sotishga majbur qiladigan vaziyat yo‘qligini anglatadi. Agar «Al Hilol» transferni amalga oshirishni jiddiy istasa, Parij klubini qoniqtiradigan katta mablag‘ taklif qilishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Shu bilan birga, uzoq muddatli shartnoma Dembelening o‘ziga ham tanlov imkonini beradi: u Yevropada yuqori darajada o‘ynashni davom ettirishi yoki moliyaviy jihatdan jozibador bo‘lishi mumkin bo‘lgan Saudiya variantini ko‘rib chiqishi mumkin.
Asosiy savol — Dembele rozi bo‘ladimi?
«Al Hilol»ning qiziqishi jiddiy ekani aytilmoqda, ammo hozircha transferning hal qiluvchi bosqichi boshlanmagan.
Barchasi Dembelening Yaqin Sharqqa ko‘chishga tayyor yoki tayyor emasligi aniq bo‘lganidan keyin oydinlashadi. Agar futbolchi ijobiy javob bersa, «Al Hilol» va «PSJ» o‘rtasidagi muzokaralar yozgi transfer oynasining eng katta voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Dembele «PSJ»ni tark etib, «Al Hilol»ga o‘tishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va yangilikni futbol muxlislariga yuboring.
…