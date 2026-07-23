«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...

·35·Sport
«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...

Saudiya Arabistonining «Al Hilol» klubi «PSJ» hujumchisi Usmon Dembeleni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini jiddiy o‘rganmoqda. Riyodliklar katta transfer uchun harakat boshlashga tayyor, ammo muzokaralarning taqdiri dastlab futbolchining o‘zi qabul qiladigan qarorga bog‘liq.

29 yoshli fransiyalik hujumchi Yaqin Sharqda faoliyatini davom ettirishga rozilik bersagina, klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlanishi mumkin.

«Al Hilol» dastlab Dembelening javobini kutmoqda

Jurnalist Sasha Tavoliyeri ma’lumotiga ko‘ra, «Al Hilol» Dembele transferi bo‘yicha amaliy harakatlarni boshlashga tayyor.

Biroq Saudiya klubi avval futbolchining pozitsiyasini bilib olmoqchi. Dembele Yevropani tark etib, Yaqin Sharq chempionatida o‘ynashga rozi bo‘lmasa, keyingi muzokaralarning ma’nosi qolmaydi.

Hozircha «PSJ»ga rasmiy taklif yuborilgani yoki transfer narxi bo‘yicha muhokama boshlangani haqida ma’lumot berilmagan.

Transfer qiymati 100 million yevro atrofida

Transfermarkt portali Dembelening taxminiy bozor qiymatini 100 million yevro deb baholamoqda.

Bu ko‘rsatkich ehtimoliy bitimni Saudiya futboli tarixidagi eng yirik transferlardan biriga aylantirishi mumkin. Biroq bozor qiymati futbolchining aniq sotuv narxi degani emas.

Yakuniy summa quyidagi omillarga bog‘liq bo‘ladi:

  • «PSJ»ning futbolchini sotishga munosabati;

  • Dembelening shaxsiy qarori;

  • taklif etiladigan shartnoma va maosh;

  • fransuz klubining talab qiladigan tovon puli.

«PSJ»ning muzokaralardagi pozitsiyasi kuchli

Usmon Dembelening Parij klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028 yil yozigacha mo‘ljallangan.

Bu «PSJ»ni futbolchini zudlik bilan sotishga majbur qiladigan vaziyat yo‘qligini anglatadi. Agar «Al Hilol» transferni amalga oshirishni jiddiy istasa, Parij klubini qoniqtiradigan katta mablag‘ taklif qilishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Shu bilan birga, uzoq muddatli shartnoma Dembelening o‘ziga ham tanlov imkonini beradi: u Yevropada yuqori darajada o‘ynashni davom ettirishi yoki moliyaviy jihatdan jozibador bo‘lishi mumkin bo‘lgan Saudiya variantini ko‘rib chiqishi mumkin.

Asosiy savol — Dembele rozi bo‘ladimi?

«Al Hilol»ning qiziqishi jiddiy ekani aytilmoqda, ammo hozircha transferning hal qiluvchi bosqichi boshlanmagan.

Barchasi Dembelening Yaqin Sharqqa ko‘chishga tayyor yoki tayyor emasligi aniq bo‘lganidan keyin oydinlashadi. Agar futbolchi ijobiy javob bersa, «Al Hilol» va «PSJ» o‘rtasidagi muzokaralar yozgi transfer oynasining eng katta voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Sizningcha, Dembele «PSJ»ni tark etib, «Al Hilol»ga o‘tishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va yangilikni futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiLuka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...