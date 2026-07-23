Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldi
Ispaniyaning Barselona klubi va Niderlandiya terma jamoasi yarim himoyachisi Frenkie de Jong tizzasidan jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqdi. Tibbiy koʻrik natijalariga koʻra, futbolchining oʻng tizzasidagi ichki yon boylamlari yirtilgani maʼlum boʻldi. Bu holat yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan Hansi Flick boshqaruvidagi jamoa uchun kutilmagan va ogʻir zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub matbuot xizmati bergan rasmiy maʼlumotga koʻra, jarohat jiddiy boʻlishiga qaramay, hozircha jarrohlik amaliyotiga ehtiyoj yoʻq. Futbolchi konservativ davolash usullari orqali tiklanish jarayonini boshlaydi. Biroq, pleymeykerning qachon maydonga qaytishi borasida aniq muddatlar belgilanmagan, bu esa Barselona markaziy chizigʻida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Frenkie de Jong vaziyatga oydinlik kiritar ekan, ushbu jarohatning ildizi aslida ancha oldinga — Jahon chempionatiga borib taqalishini oshkor qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi Qatardagi turnir davomida ogʻriq bilan oʻynashga majbur boʻlgan. Oʻshanda shifokorlar jarohatni unchalik xavfli emas deb baholashgan, ammo keyinchalik vaziyat murakkablashgan.
Jarohatlar girdobidagi ikki mavsumSoʻnggi ikki yil Frenkie de Jong uchun omadsiz kelmoqda. Avvaliga toʻpigʻidagi surunkali muammolar tufayli u Yevropa chempionatini oʻtkazib yuborgan edi. 2025–26-yilgi mavsumda esa son mushaklaridagi jarohat uni fevraldan aprelgacha boʻlgan muhim pallada safdan chiqardi. Ketma-ket jismoniy muammolar futbolchining sport formasiga va klubdagi barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
"Jahon chempionati vaqtida tizzamdan shikast olgan edim. Dastlabki skanerlashdan soʻng shifokorlar jarohat kichikligini va oʻynashda davom etsam, yomonlashmasligini aytishdi. Men jamoam va vatanimga yordam berish uchun ogʻriqqa chidab boʻlsa ham maydonga tushdim. Ammo taʼtildan qaytgach, Barselonada oʻtkazilgan tekshiruvlar jarohat kutilganidan ancha jiddiy ekanini koʻrsatdi", — deydi niderlandiyalik yulduz.
Shuningdek, yarim himoyachi oʻzining klubga boʻlgan sadoqatini shubha ostiga olayotgan tanqidchilarga ham javob qaytardi. Uning taʼkidlashicha, OAVda tarqalayotgan yolgʻon xabarlar va uning jarohatiga nisbatan bepisand munosabat uni ranjitmoqda. De Jong oʻz kasbiga va jamoasiga nisbatan masʼuliyatni har doim birinchi oʻringa qoʻyishini taʼkidladi.
Frenkie de Jong 2019-yilda Ayaks klubidan 75 million yevro evaziga Barselona safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan davr mobaynida u kataloniyaliklar bilan birga quyidagi yutuqlarga erishdi:
- Uch marta La Liga chempionligi;
- Ikki marta Ispaniya kubogi (Copa del Rey) sohibi;
- Uch marta Ispaniya Superkubogi gʻolibi.
…