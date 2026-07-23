Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldi

·37·Sport
Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldi

Ispaniyaning Barselona klubi va Niderlandiya terma jamoasi yarim himoyachisi Frenkie de Jong tizzasidan jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqdi. Tibbiy koʻrik natijalariga koʻra, futbolchining oʻng tizzasidagi ichki yon boylamlari yirtilgani maʼlum boʻldi. Bu holat yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan Hansi Flick boshqaruvidagi jamoa uchun kutilmagan va ogʻir zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub matbuot xizmati bergan rasmiy maʼlumotga koʻra, jarohat jiddiy boʻlishiga qaramay, hozircha jarrohlik amaliyotiga ehtiyoj yoʻq. Futbolchi konservativ davolash usullari orqali tiklanish jarayonini boshlaydi. Biroq, pleymeykerning qachon maydonga qaytishi borasida aniq muddatlar belgilanmagan, bu esa Barselona markaziy chizigʻida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Frenkie de Jong vaziyatga oydinlik kiritar ekan, ushbu jarohatning ildizi aslida ancha oldinga — Jahon chempionatiga borib taqalishini oshkor qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi Qatardagi turnir davomida ogʻriq bilan oʻynashga majbur boʻlgan. Oʻshanda shifokorlar jarohatni unchalik xavfli emas deb baholashgan, ammo keyinchalik vaziyat murakkablashgan.

Jarohatlar girdobidagi ikki mavsum

Soʻnggi ikki yil Frenkie de Jong uchun omadsiz kelmoqda. Avvaliga toʻpigʻidagi surunkali muammolar tufayli u Yevropa chempionatini oʻtkazib yuborgan edi. 2025–26-yilgi mavsumda esa son mushaklaridagi jarohat uni fevraldan aprelgacha boʻlgan muhim pallada safdan chiqardi. Ketma-ket jismoniy muammolar futbolchining sport formasiga va klubdagi barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

"Jahon chempionati vaqtida tizzamdan shikast olgan edim. Dastlabki skanerlashdan soʻng shifokorlar jarohat kichikligini va oʻynashda davom etsam, yomonlashmasligini aytishdi. Men jamoam va vatanimga yordam berish uchun ogʻriqqa chidab boʻlsa ham maydonga tushdim. Ammo taʼtildan qaytgach, Barselonada oʻtkazilgan tekshiruvlar jarohat kutilganidan ancha jiddiy ekanini koʻrsatdi", — deydi niderlandiyalik yulduz.

Shuningdek, yarim himoyachi oʻzining klubga boʻlgan sadoqatini shubha ostiga olayotgan tanqidchilarga ham javob qaytardi. Uning taʼkidlashicha, OAVda tarqalayotgan yolgʻon xabarlar va uning jarohatiga nisbatan bepisand munosabat uni ranjitmoqda. De Jong oʻz kasbiga va jamoasiga nisbatan masʼuliyatni har doim birinchi oʻringa qoʻyishini taʼkidladi.

Frenkie de Jong 2019-yilda Ayaks klubidan 75 million yevro evaziga Barselona safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan davr mobaynida u kataloniyaliklar bilan birga quyidagi yutuqlarga erishdi:

  • Uch marta La Liga chempionligi;
  • Ikki marta Ispaniya kubogi (Copa del Rey) sohibi;
  • Uch marta Ispaniya Superkubogi gʻolibi.
Hozirda futbolchi bor eʼtiborini tezroq sogʻayishga qaratgan. Barselona muxlislari esa jamoaning asosiy ijodkorlaridan biri maydonga qaytib, Hansi Flick sxemalarida muhim rol oʻynashini intizorlik bilan kutishmoqda.

BarselonaFrenkie de JongJarohatFutbolLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiLuka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...