Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladi

·59·Sport
Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladi

AQSHning Atlanta Yunayted klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida shov-shuvli yurishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Urugvay terma jamoasi va Liverpul klubining sobiq hujumchisi Darwin Nunez Amerikaning Major League Soccer (MLS) chempionatiga koʻchib oʻtishi mumkin. Hozirda klub mutasaddilari futbolchi bilan dastlabki muzokaralarni olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Atlanta Yunayted rahbariyati Darwin Nunez nomzodini jamoaning asosiy nishoni sifatida koʻrmoqda. Muzokaralar hali dastlabki bosqichda boʻlsa-da, MLS klubi transfer bozoridagi eng yirik nomlardan birini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini jiddiy oʻrganmoqda. Atlanta soʻnggi yillarda yulduz futbolchilarni jalb qilish boʻyicha faollik koʻrsatib kelayotgan jamoalardan biri hisoblanadi.

Ushbu transferning amalga oshishi jamoaning hozirgi hujumchisi Emmanuel Latte Lath taqdiri bilan bevosita bogʻliq. Atlanta Yunayted sport direktori Chris Hendersonning maʼlum qilishicha, Latte Lath boʻyicha boshqa klublardan takliflar bor va u transfer muzokaralari sababli Sharlott klubiga qarshi oʻyinda maydonga tushirilmagan. Agar u jamoani tark etsa, klubda Darwin Nunez uchun zarur boʻlgan "belgilangan oʻyinchi" (Designated Player) oʻrni boʻshaydi.

Nunezning Saudiya Arabistonidagi qiyin davri

Darwin Nunez ayni paytda Saudiya Arabistonining Al Hilal jamoasi aʼzosi hisoblanadi, biroq u yerda kutilmagan muammolarga duch keldi. Karim Benzema va boshqa yulduzlarning kelishi ortidan Saudiya Pro ligasidagi legionerlar limiti sababli urugvaylik hujumchi roʻyxatdan chiqarib yuborildi. Vaholanki, u jamoa safida 16 ta uchrashuvda 6 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirishga ulgurgan edi.

Atlanta Yunayted faqat Nunez bilan cheklanib qolmoqchi emas. Agar urugvaylik yulduz bilan kelishuv amalga oshmasa, klub Shveytsariya terma jamoasi hujumchisi Breel Embolo variantini ham koʻrib chiqmoqda. Biroq, Darwin Nunezning transferi ham moliyaviy, ham marketing nuqtai nazaridan klub uchun ustuvorroq hisoblanadi.

AQSH chempionati soʻnggi yillarda Lionel Messi, Luis Suarez va boshqa jahon yulduzlari hisobiga oʻz nufuzini sezilarli darajada oshirdi. Darwin Nunez kabi hali kuchga toʻla hujumchining MLSga oʻtishi liganing raqobatbardoshligini yanada kuchaytirishi shubhasiz. Atlanta Yunayted esa ushbu transfer orqali chempionlik poygasida asosiy daʼvogarlardan biriga aylanishni koʻzlamoqda.

Hozircha barcha eʼtibor Emmanuel Latte Lathning transferiga qaratilgan. Uning ketishi Darwin Nunez uchun Atlantaga yoʻl ochadi. Muzokaralarning keyingi bosqichi yaqin kunlarda hal boʻlishi kutilmoqda.

Darwin NunezAtlanta YunaytedMLSTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiLuka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...