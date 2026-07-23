Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladi
AQSHning Atlanta Yunayted klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida shov-shuvli yurishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Urugvay terma jamoasi va Liverpul klubining sobiq hujumchisi Darwin Nunez Amerikaning Major League Soccer (MLS) chempionatiga koʻchib oʻtishi mumkin. Hozirda klub mutasaddilari futbolchi bilan dastlabki muzokaralarni olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Atlanta Yunayted rahbariyati Darwin Nunez nomzodini jamoaning asosiy nishoni sifatida koʻrmoqda. Muzokaralar hali dastlabki bosqichda boʻlsa-da, MLS klubi transfer bozoridagi eng yirik nomlardan birini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini jiddiy oʻrganmoqda. Atlanta soʻnggi yillarda yulduz futbolchilarni jalb qilish boʻyicha faollik koʻrsatib kelayotgan jamoalardan biri hisoblanadi.
Ushbu transferning amalga oshishi jamoaning hozirgi hujumchisi Emmanuel Latte Lath taqdiri bilan bevosita bogʻliq. Atlanta Yunayted sport direktori Chris Hendersonning maʼlum qilishicha, Latte Lath boʻyicha boshqa klublardan takliflar bor va u transfer muzokaralari sababli Sharlott klubiga qarshi oʻyinda maydonga tushirilmagan. Agar u jamoani tark etsa, klubda Darwin Nunez uchun zarur boʻlgan "belgilangan oʻyinchi" (Designated Player) oʻrni boʻshaydi.
Nunezning Saudiya Arabistonidagi qiyin davriDarwin Nunez ayni paytda Saudiya Arabistonining Al Hilal jamoasi aʼzosi hisoblanadi, biroq u yerda kutilmagan muammolarga duch keldi. Karim Benzema va boshqa yulduzlarning kelishi ortidan Saudiya Pro ligasidagi legionerlar limiti sababli urugvaylik hujumchi roʻyxatdan chiqarib yuborildi. Vaholanki, u jamoa safida 16 ta uchrashuvda 6 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirishga ulgurgan edi.
Atlanta Yunayted faqat Nunez bilan cheklanib qolmoqchi emas. Agar urugvaylik yulduz bilan kelishuv amalga oshmasa, klub Shveytsariya terma jamoasi hujumchisi Breel Embolo variantini ham koʻrib chiqmoqda. Biroq, Darwin Nunezning transferi ham moliyaviy, ham marketing nuqtai nazaridan klub uchun ustuvorroq hisoblanadi.
AQSH chempionati soʻnggi yillarda Lionel Messi, Luis Suarez va boshqa jahon yulduzlari hisobiga oʻz nufuzini sezilarli darajada oshirdi. Darwin Nunez kabi hali kuchga toʻla hujumchining MLSga oʻtishi liganing raqobatbardoshligini yanada kuchaytirishi shubhasiz. Atlanta Yunayted esa ushbu transfer orqali chempionlik poygasida asosiy daʼvogarlardan biriga aylanishni koʻzlamoqda.
Hozircha barcha eʼtibor Emmanuel Latte Lathning transferiga qaratilgan. Uning ketishi Darwin Nunez uchun Atlantaga yoʻl ochadi. Muzokaralarning keyingi bosqichi yaqin kunlarda hal boʻlishi kutilmoqda.
…