Aviatsiya tarixidagi afsona: Boeing 717 laynerlari ekspluatatsiyadan chiqarilmoqda
Jahon aviatsiya bozorida oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan va qisqa masofali parvozlar qiroli hisoblangan Boeing 717 samolyotlari davri yakuniga yetmoqda. Alaska Airlines aviakompaniyasi oʻz parkini keng koʻlamli modernizatsiya qilish doirasida ushbu modeldagi barcha laynerlarni xizmatdan chiqarishini rasman eʼlon qildi. Bu qaror nafaqat texnik yangilanish, balki mintaqaviy parvozlar strategiyasining butunlay oʻzgarishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Alaska Airlines 2028-yildan boshlab Hawaiian Airlines parkidagi Boeing 717 samolyotlarini bosqichma-bosqich zamonaviyroq va sigʻimi kattaroq boʻlgan Boeing 737-800 modellariga almashtirishni boshlaydi. Mazkur jarayon Hawaiian Airlines aviakompaniyasining Alaska Air Group tarkibiga integratsiya qilinishi doirasidagi eng muhim qadamlardan biri boʻlishi kutilmoqda.
Orolaro parvozlarda yangi davrYangi Boeing 737-800 laynerlari asosan Gonolulu aeroportida joylashtiriladi va mahalliy ekipajlar tomonidan boshqariladi. Kompaniya rahbariyati ushbu oʻzgarish orqali Gavayi orollari oʻrtasidagi mashhur yoʻnalishlarda yoʻlovchi oʻrinlari sonini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirgan. Bu esa ichki turizm va mahalliy aholi uchun transport qulayligini yanada yaxshilaydi.
Boeing 717 modeli fuqaro aviatsiyasi tarixida juda qiziqarli oʻtmishga ega. Dastlab ushbu samolyot McDonnell Douglas korporatsiyasi tomonidan MD-95 nomi ostida ishlab chiqilgan edi. Biroq 1997-yilda mazkur kompaniya Boeing bilan birlashgach, loyiha Boeing 717 nomini oldi. 110-125 yoʻlovchiga moʻljallangan ushbu layner aynan kuniga oʻnlab qisqa masofali reyslarni amalga oshirish uchun maxsus moslashtirilgan edi.
Sanoqli operatorlar va texnik imkoniyatlarMazkur modeldagi samolyotlar 1998-yildan 2006-yilga qadar ishlab chiqarilgan boʻlib, jami bor-yoʻgʻi 156 dona konveyerdan chiqqan. Hozirgi kunda Hawaiian Airlines dunyodagi eng yirik Boeing 717 operatori hisoblanadi. Dunyo miqyosida ushbu laynerdan tijoriy maqsadlarda foydalanayotgan yana birgina aviakompaniya — AQSHning Delta Air Lines tashuvchisidir.
Boeing 717 oʻzining yuqori ishonchliligi, aeroportlarda tezkor xizmat koʻrsatish imkoniyati va qisqa uchish-qoʻnish yoʻlaklariga moslashuvchanligi bilan ajralib turardi. Gavayi orollari kabi murakkab geografik hududlarda u koʻp yillar davomida tengsiz transport vositasi boʻlib keldi. Biroq zamonaviy aviatsiya talablari, yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik meʼyorlar eski modellarni zamonaviyroq muqobillarga almashtirishni taqozo etmoqda.
Kelgusida Boeing 737-800 samolyotlariga oʻtilishi nafaqat sigʻimni oshiradi, balki Alaska Airlines uchun texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini ham kamaytiradi. Chunki parkning bir xil turdagi samolyotlardan iborat boʻlishi logistika va ehtiyot qismlar taʼminotini sezilarli darajada osonlashtiradi. Shunday qilib, aviatsiya ishqibozlari uchun qadrdon boʻlib qolgan Boeing 717 yaqin yillarda osmonni butunlay tark etadi.
…