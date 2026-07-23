Aviatsiya tarixidagi afsona: Boeing 717 laynerlari ekspluatatsiyadan chiqarilmoqda

·59·Texno
Aviatsiya tarixidagi afsona: Boeing 717 laynerlari ekspluatatsiyadan chiqarilmoqda

Jahon aviatsiya bozorida oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan va qisqa masofali parvozlar qiroli hisoblangan Boeing 717 samolyotlari davri yakuniga yetmoqda. Alaska Airlines aviakompaniyasi oʻz parkini keng koʻlamli modernizatsiya qilish doirasida ushbu modeldagi barcha laynerlarni xizmatdan chiqarishini rasman eʼlon qildi. Bu qaror nafaqat texnik yangilanish, balki mintaqaviy parvozlar strategiyasining butunlay oʻzgarishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Alaska Airlines 2028-yildan boshlab Hawaiian Airlines parkidagi Boeing 717 samolyotlarini bosqichma-bosqich zamonaviyroq va sigʻimi kattaroq boʻlgan Boeing 737-800 modellariga almashtirishni boshlaydi. Mazkur jarayon Hawaiian Airlines aviakompaniyasining Alaska Air Group tarkibiga integratsiya qilinishi doirasidagi eng muhim qadamlardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Orolaro parvozlarda yangi davr

Yangi Boeing 737-800 laynerlari asosan Gonolulu aeroportida joylashtiriladi va mahalliy ekipajlar tomonidan boshqariladi. Kompaniya rahbariyati ushbu oʻzgarish orqali Gavayi orollari oʻrtasidagi mashhur yoʻnalishlarda yoʻlovchi oʻrinlari sonini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirgan. Bu esa ichki turizm va mahalliy aholi uchun transport qulayligini yanada yaxshilaydi.

Boeing 717 modeli fuqaro aviatsiyasi tarixida juda qiziqarli oʻtmishga ega. Dastlab ushbu samolyot McDonnell Douglas korporatsiyasi tomonidan MD-95 nomi ostida ishlab chiqilgan edi. Biroq 1997-yilda mazkur kompaniya Boeing bilan birlashgach, loyiha Boeing 717 nomini oldi. 110-125 yoʻlovchiga moʻljallangan ushbu layner aynan kuniga oʻnlab qisqa masofali reyslarni amalga oshirish uchun maxsus moslashtirilgan edi.

Sanoqli operatorlar va texnik imkoniyatlar

Mazkur modeldagi samolyotlar 1998-yildan 2006-yilga qadar ishlab chiqarilgan boʻlib, jami bor-yoʻgʻi 156 dona konveyerdan chiqqan. Hozirgi kunda Hawaiian Airlines dunyodagi eng yirik Boeing 717 operatori hisoblanadi. Dunyo miqyosida ushbu laynerdan tijoriy maqsadlarda foydalanayotgan yana birgina aviakompaniya — AQSHning Delta Air Lines tashuvchisidir.

Boeing 717 oʻzining yuqori ishonchliligi, aeroportlarda tezkor xizmat koʻrsatish imkoniyati va qisqa uchish-qoʻnish yoʻlaklariga moslashuvchanligi bilan ajralib turardi. Gavayi orollari kabi murakkab geografik hududlarda u koʻp yillar davomida tengsiz transport vositasi boʻlib keldi. Biroq zamonaviy aviatsiya talablari, yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik meʼyorlar eski modellarni zamonaviyroq muqobillarga almashtirishni taqozo etmoqda.

Kelgusida Boeing 737-800 samolyotlariga oʻtilishi nafaqat sigʻimni oshiradi, balki Alaska Airlines uchun texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini ham kamaytiradi. Chunki parkning bir xil turdagi samolyotlardan iborat boʻlishi logistika va ehtiyot qismlar taʼminotini sezilarli darajada osonlashtiradi. Shunday qilib, aviatsiya ishqibozlari uchun qadrdon boʻlib qolgan Boeing 717 yaqin yillarda osmonni butunlay tark etadi.

BoeingAviatsiyaAlaska AirlinesTexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiWarner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiBugun, 01:51Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerPhineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerBugun, 01:29Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarIntel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarBugun, 01:21Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiOʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiBugun, 00:54Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaElon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaBugun, 00:24Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiNubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob