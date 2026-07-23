Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdi
Kataloniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida faol ravishda yangi futbolchi qidirmoqda. Jamoa sport direktori Deko uchun asosiy maqsad Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez boʻlib turibdi. Biroq Madrid klubi argentinalik yulduzni sotish boʻyicha muzokaralardan bosh tortayotgani sababli, klub rahbariyati muqobil variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qiziqarli jihati shundaki, bu jarayonga zamonaviy texnologiyalar ham jalb etildi. Sport nashri xabariga koʻra, sunʼiy intellekt tizimi Julian Alvarez transferi amalga oshmagan taqdirda Barselona uchun eng mos keluvchi 5 ta hujumchi nomzodini tahlil qilib berdi. Ushbu roʻyxatda kutilmagan nomlar va yuqori darajadagi yulduzlar joy olgan.
Joao Pedro — sunʼiy intellektning birinchi tanloviSunʼiy intellekt tahlillariga koʻra, kataloniyaliklar uchun eng munosib nomzod Chelsi aʼzosi Joao Pedro hisoblanadi. Texnologiya uning oʻyin uslubini yuqori baholab, uni nafaqat markaziy hujumchi, balki ikkinchi hujumchi yoki pleymeyker sifatida ham oʻynay olishini taʼkidlagan. Uning chiziqlar orasida bogʻlovchi vazifasini bajarishi va pressingdagi faolligi Barselona falsafasiga toʻliq mos keladi.
Biroq bu transferning amalga oshish ehtimoli past baholanmoqda. Chelsi futbolchi uchun oʻtgan yili 70 million yevro toʻlagan va u bilan 2033-yilgacha shartnoma imzolagan. Sunʼiy intellekt Joao Pedroning jamoaga mosligini 9 ballga, transfer amalga oshish imkoniyatini esa bor-yoʻgʻi 4 ballga baholadi. Londonliklar oʻzining eng yaxshi futbolchisini qoʻyib yuborishni istamasligi aniq.
Boshqa muqobil variantlarRoʻyxatdagi ikkinchi raqamli nomzod sifatida Viktor Osimhen koʻrsatilgan. Ayni damda Galatasaroy sharafini himoya qilayotgan 27 yoshli nigeriyalik hujumchi oʻzining jismoniy kuchi va gol sezish qobiliyati bilan ajralib turadi. Sunʼiy intellekt uni Alvarezga munosib raqobatchi sifatida koʻrmoqda.
Shuningdek, tahlillar natijasida quyidagi futbolchilar ham Barselona uchun foydali boʻlishi mumkinligi qayd etilgan:
- Joao Pedro (Chelsi) — koʻp funksiyali hujumchi;
- Viktor Osimhen (Galatasaroy) — sof toʻpurar;
- Loutaro Martines (Inter) — tajribali yetakchi;
- Dushan Vlaxovich (Yuventus) — yosh va sermahsul hujumchi;
- Aleksander Isak (Nyukasl) — tezkor va texnik kuchli ijrochi.
…