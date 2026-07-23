Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdi

·61·Sport
Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdi

Kataloniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida faol ravishda yangi futbolchi qidirmoqda. Jamoa sport direktori Deko uchun asosiy maqsad Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez boʻlib turibdi. Biroq Madrid klubi argentinalik yulduzni sotish boʻyicha muzokaralardan bosh tortayotgani sababli, klub rahbariyati muqobil variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qiziqarli jihati shundaki, bu jarayonga zamonaviy texnologiyalar ham jalb etildi. Sport nashri xabariga koʻra, sunʼiy intellekt tizimi Julian Alvarez transferi amalga oshmagan taqdirda Barselona uchun eng mos keluvchi 5 ta hujumchi nomzodini tahlil qilib berdi. Ushbu roʻyxatda kutilmagan nomlar va yuqori darajadagi yulduzlar joy olgan.

Joao Pedro — sunʼiy intellektning birinchi tanlovi

Sunʼiy intellekt tahlillariga koʻra, kataloniyaliklar uchun eng munosib nomzod Chelsi aʼzosi Joao Pedro hisoblanadi. Texnologiya uning oʻyin uslubini yuqori baholab, uni nafaqat markaziy hujumchi, balki ikkinchi hujumchi yoki pleymeyker sifatida ham oʻynay olishini taʼkidlagan. Uning chiziqlar orasida bogʻlovchi vazifasini bajarishi va pressingdagi faolligi Barselona falsafasiga toʻliq mos keladi.

Biroq bu transferning amalga oshish ehtimoli past baholanmoqda. Chelsi futbolchi uchun oʻtgan yili 70 million yevro toʻlagan va u bilan 2033-yilgacha shartnoma imzolagan. Sunʼiy intellekt Joao Pedroning jamoaga mosligini 9 ballga, transfer amalga oshish imkoniyatini esa bor-yoʻgʻi 4 ballga baholadi. Londonliklar oʻzining eng yaxshi futbolchisini qoʻyib yuborishni istamasligi aniq.

Boshqa muqobil variantlar

Roʻyxatdagi ikkinchi raqamli nomzod sifatida Viktor Osimhen koʻrsatilgan. Ayni damda Galatasaroy sharafini himoya qilayotgan 27 yoshli nigeriyalik hujumchi oʻzining jismoniy kuchi va gol sezish qobiliyati bilan ajralib turadi. Sunʼiy intellekt uni Alvarezga munosib raqobatchi sifatida koʻrmoqda.

Shuningdek, tahlillar natijasida quyidagi futbolchilar ham Barselona uchun foydali boʻlishi mumkinligi qayd etilgan:

  • Joao Pedro (Chelsi) — koʻp funksiyali hujumchi;
  • Viktor Osimhen (Galatasaroy) — sof toʻpurar;
  • Loutaro Martines (Inter) — tajribali yetakchi;
  • Dushan Vlaxovich (Yuventus) — yosh va sermahsul hujumchi;
  • Aleksander Isak (Nyukasl) — tezkor va texnik kuchli ijrochi.
Hozircha Barselona rahbariyati ushbu tavsiyalarni qanchalik jiddiy qabul qilishi nomaʼlum. Ammo moliyaviy qiyinchiliklar va transfer bozoridagi yuqori narxlar klubni yanada kreativ qarorlar qabul qilishga undamoqda. Julian Alvarez varianti barbod boʻlsa, kataloniyaliklar tezda ushbu roʻyxatdagi futbolchilardan biriga eʼtibor qaratishi kutilmoqda.

BarselonaTransferlarSunʼiy IntellektJulian AlvarezFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiLuka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...