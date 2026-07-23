Yandex qoʻngʻiroqlarga javob beradigan va joy band qiladigan sunʼiy intellektni taqdim etdi
Rossiyaning Yandex texnologik kompaniyasi foydalanuvchilarning qoʻngʻiroqlarini qabul qilish va turli xizmatlar uchun bandlovlarni (bron) amalga oshirishga ixtisoslashgan yangi sunʼiy intellekt (SI) agentini ishlab chiqdi. Ushbu innovatsion loyiha xizmat koʻrsatish sohasidagi tadbirkorlar uchun mijozlar bilan aloqani avtomatlashtirishda yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi "SI-xostes" tizimi restoran, kafe yoki boshqa xizmat koʻrsatish maskanlariga qoʻngʻiroq qilgan mijozlar bilan tabiiy tilda muloqotga kirisha oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, virtual yordamchi muassasa xodimlari band boʻlganida yoki ish vaqti tugaganidan keyin ham mijozlarning arizalarini qabul qilishda davom etadi. Bu esa biznes egalari uchun potensial mijozlarni yoʻqotmaslik imkonini beradi.
Texnologik asos va imkoniyatlarTizimning asosi sifatida Yandex kompaniyasining oʻz ishlanmalari boʻlgan Alice AI LLM (katta til modeli) hamda nutqni tanish va sintez qilish texnologiyalari tanlangan. Ushbu kombinatsiya SI-agentga inson nutqini real vaqt rejimida tushunish va unga xuddi tirik odamdek javob qaytarish imkonini beradi. Muloqot davomida robot kerakli vaqtni aniqlaydi, boʻsh joylar borligini tekshiradi va bandlovni tasdiqlaydi.
Agar mijoz soʻragan vaqtda boʻsh joy boʻlmasa, aqlli yordamchi boshqa muqobil variantlarni taklif qiladi. Murakkab vaziyatlarda yoki foydalanuvchi maxsus talablar bilan murojaat qilganida, tizim qoʻngʻiroqni darhol masʼul xodimga yoʻnaltiradi. Bu esa mijozlarga koʻrsatilayotgan xizmat sifatini yuqori darajada saqlab qolishga xizmat qiladi.
Hozirgi vaqtda yangi texnologiya Yandex Yeda servisining hamkor restoranlarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Kompaniya oʻtkazgan tahlillarga koʻra, virtual agent 99 foiz holatlarda foydalanuvchi soʻroviga muvaffaqiyatli javob bera olgan. Bunga aniqlashtiruvchi savollar berish, spam-qoʻngʻiroqlarni filtrlash va mustaqil ravishda stol band qilish kabi natijalar kiradi.
Kelajakdagi rejalar va qoʻllanish sohalariYandex kelajakda ushbu yechimni faqat umumiy ovqatlanish maskanlari bilan cheklab qoʻymoqchi emas. SI-xostes texnologiyasini quyidagi sohalarga ham tatbiq etish rejalashtirilgan:
- Goʻzallik salonlari va sartaroshxonalar;
- Tibbiyot klinikalari va stomatologiya markazlari;
- Avtoservislar va texnik xizmat koʻrsatish shoxobchalari;
- Fitnes-markazlar va sport klublari.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Yandex tomonidan taqdim etilgan ushbu SI-agent nafaqat texnik ishlanma, balki kichik va oʻrta biznes uchun xodimlarning ish yukini kamaytiruvchi muhim vositadir. Tizimning ommalashishi kelajakda telefon orqali navbatga yozilish jarayonini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…