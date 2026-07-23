Yandex qoʻngʻiroqlarga javob beradigan va joy band qiladigan sunʼiy intellektni taqdim etdi

·40·Texno
Yandex qoʻngʻiroqlarga javob beradigan va joy band qiladigan sunʼiy intellektni taqdim etdi

Rossiyaning Yandex texnologik kompaniyasi foydalanuvchilarning qoʻngʻiroqlarini qabul qilish va turli xizmatlar uchun bandlovlarni (bron) amalga oshirishga ixtisoslashgan yangi sunʼiy intellekt (SI) agentini ishlab chiqdi. Ushbu innovatsion loyiha xizmat koʻrsatish sohasidagi tadbirkorlar uchun mijozlar bilan aloqani avtomatlashtirishda yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi "SI-xostes" tizimi restoran, kafe yoki boshqa xizmat koʻrsatish maskanlariga qoʻngʻiroq qilgan mijozlar bilan tabiiy tilda muloqotga kirisha oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, virtual yordamchi muassasa xodimlari band boʻlganida yoki ish vaqti tugaganidan keyin ham mijozlarning arizalarini qabul qilishda davom etadi. Bu esa biznes egalari uchun potensial mijozlarni yoʻqotmaslik imkonini beradi.

Texnologik asos va imkoniyatlar

Tizimning asosi sifatida Yandex kompaniyasining oʻz ishlanmalari boʻlgan Alice AI LLM (katta til modeli) hamda nutqni tanish va sintez qilish texnologiyalari tanlangan. Ushbu kombinatsiya SI-agentga inson nutqini real vaqt rejimida tushunish va unga xuddi tirik odamdek javob qaytarish imkonini beradi. Muloqot davomida robot kerakli vaqtni aniqlaydi, boʻsh joylar borligini tekshiradi va bandlovni tasdiqlaydi.

Agar mijoz soʻragan vaqtda boʻsh joy boʻlmasa, aqlli yordamchi boshqa muqobil variantlarni taklif qiladi. Murakkab vaziyatlarda yoki foydalanuvchi maxsus talablar bilan murojaat qilganida, tizim qoʻngʻiroqni darhol masʼul xodimga yoʻnaltiradi. Bu esa mijozlarga koʻrsatilayotgan xizmat sifatini yuqori darajada saqlab qolishga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda yangi texnologiya Yandex Yeda servisining hamkor restoranlarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Kompaniya oʻtkazgan tahlillarga koʻra, virtual agent 99 foiz holatlarda foydalanuvchi soʻroviga muvaffaqiyatli javob bera olgan. Bunga aniqlashtiruvchi savollar berish, spam-qoʻngʻiroqlarni filtrlash va mustaqil ravishda stol band qilish kabi natijalar kiradi.

Kelajakdagi rejalar va qoʻllanish sohalari

Yandex kelajakda ushbu yechimni faqat umumiy ovqatlanish maskanlari bilan cheklab qoʻymoqchi emas. SI-xostes texnologiyasini quyidagi sohalarga ham tatbiq etish rejalashtirilgan:

  • Goʻzallik salonlari va sartaroshxonalar;
  • Tibbiyot klinikalari va stomatologiya markazlari;
  • Avtoservislar va texnik xizmat koʻrsatish shoxobchalari;
  • Fitnes-markazlar va sport klublari.
Oʻzbekiston bozorida ham raqamli xizmatlar va sunʼiy intellektga asoslangan yechimlarga talab ortib borayotgan bir paytda, bunday texnologiyalarning paydo boʻlishi mahalliy biznes vakillari uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, mijozlar oqimi yuqori boʻlgan Toshkent kabi yirik shaharlarda xizmatlarni avtomatlashtirish samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Yandex tomonidan taqdim etilgan ushbu SI-agent nafaqat texnik ishlanma, balki kichik va oʻrta biznes uchun xodimlarning ish yukini kamaytiruvchi muhim vositadir. Tizimning ommalashishi kelajakda telefon orqali navbatga yozilish jarayonini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

YandexSunʼiy IntellektTexnologiyaAlice AIInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob