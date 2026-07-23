Google sobiq xodimlari sunʼiy intellektli kiberhujumlarga qarshi yangi tizim yaratdi

·30·Texno
Google sobiq xodimlari sunʼiy intellektli kiberhujumlarga qarshi yangi tizim yaratdi

Kiberjinoyatchilar sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlaridan foydalangan holda elektron pochta orqali amalga oshiriladigan hujumlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, shaxsiy maʼlumotlarga asoslangan "spear phishing" (maqsadli fishing) xavfi keskin ortgan bir paytda, Google xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlari tomonidan asos solingan AegisAI startapi ushbu tahdidlarga qarshi samarali yechim taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AegisAI asoschilari Say Xormai va Rayan Luo ilgari Google kompaniyasida xavfsiz brauzer texnologiyalari va reCAPTCHA tizimini rivojlantirish bilan shugʻullanishgan. Ularning oʻn yillik tajribasi shuni koʻrsatdiki, anʼanaviy "agar-u holda" mantiqiga asoslangan xavfsizlik qoidalari zamonaviy AI tomonidan yaratilgan murakkab xabarlarni toʻxtatishda ojizlik qilmoqda. Shu sababli, startap har bir xatni inson kabi tahlil qila oladigan maxsus AI-agentlarni ishlab chiqdi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu loyiha yaqinda Battery Ventures boshchiligidagi investitsiya raundida 36 million dollar mablagʻ jalb qildi. Endilikda kompaniyaning umumiy kapitali 49 million dollarga yetdi. Investorlar AegisAI tizimini eskirgan kiberxavfsizlik vositalari oʻrnini bosuvchi eng istiqbolli texnologiya sifatida koʻrishmoqda.

AI-hujumlarning xavfli jihatlari

Hozirgi vaqtda xakerlar AI yordamida foydalanuvchining hamkasblari, joriy loyihalari va hatto oxirgi sayohatlari haqidagi maʼlumotlarni bir zumda toʻplab, oʻta ishonarli xabarlar tayyorlamoqda. Say Xormaining soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan hujumlar hozirgi himoya tizimlarining yarmidan koʻpini chetlab oʻtmoqda. Bu esa bunday hujumlarning samaradorligi avvalgiga qaraganda ikki baravar oshganini anglatadi.

AegisAI tizimining afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • Hatto eng murakkab nazorat roʻyxatlari ilgʻay olmaydigan kichik anomaliyalarni aniqlash;
  • Parol bilan himoyalangan yoki CAPTCHA oʻrnatilgan zararli PDF fayllarni skanerlash;
  • Xatning kontekstini tahlil qilib, soxta shaxs nomidan yozilayotganini fosh etish;
  • Hujumlarni real vaqt rejimida, inson aralashuvisiz toʻxtatish.
Hozirda yangi texnologiyadan Mash kriptotoʻlov kompaniyasi, LangChain startapi va Google tarkibiga kiruvchi Lokker platformasi kabi oʻnlab yirik mijozlar foydalanmoqda. Mutaxassislarning fikricha, kiberjinoyatchilar AI orqali hujum tezligini oshirar ekan, ularga qarshi faqatgina kuchliroq AI agentlari bilan mudofaa qurish mumkin.

Bozorda Proofpoint, Mimecast va Abnormal Security kabi yirik raqobatchilar mavjud boʻlsa-da, AegisAI asoschilarining Gmail xavfsizligini taʼminlashdagi ulkan tajribasi ularga ustunlik bermoqda. Battery Ventures hamkori Darmesh Takkerning taʼkidlashicha, kiberhujumlardan himoyalanish koʻplab kompaniyalar uchun kelgusi yillarda birinchi darajali vazifaga aylanadi.

AegisAIKiberxavfsizlikSunʼiy IntellektGoogleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob