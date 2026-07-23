Google sobiq xodimlari sunʼiy intellektli kiberhujumlarga qarshi yangi tizim yaratdi
Kiberjinoyatchilar sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlaridan foydalangan holda elektron pochta orqali amalga oshiriladigan hujumlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, shaxsiy maʼlumotlarga asoslangan "spear phishing" (maqsadli fishing) xavfi keskin ortgan bir paytda, Google xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlari tomonidan asos solingan AegisAI startapi ushbu tahdidlarga qarshi samarali yechim taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AegisAI asoschilari Say Xormai va Rayan Luo ilgari Google kompaniyasida xavfsiz brauzer texnologiyalari va reCAPTCHA tizimini rivojlantirish bilan shugʻullanishgan. Ularning oʻn yillik tajribasi shuni koʻrsatdiki, anʼanaviy "agar-u holda" mantiqiga asoslangan xavfsizlik qoidalari zamonaviy AI tomonidan yaratilgan murakkab xabarlarni toʻxtatishda ojizlik qilmoqda. Shu sababli, startap har bir xatni inson kabi tahlil qila oladigan maxsus AI-agentlarni ishlab chiqdi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu loyiha yaqinda Battery Ventures boshchiligidagi investitsiya raundida 36 million dollar mablagʻ jalb qildi. Endilikda kompaniyaning umumiy kapitali 49 million dollarga yetdi. Investorlar AegisAI tizimini eskirgan kiberxavfsizlik vositalari oʻrnini bosuvchi eng istiqbolli texnologiya sifatida koʻrishmoqda.
AI-hujumlarning xavfli jihatlariHozirgi vaqtda xakerlar AI yordamida foydalanuvchining hamkasblari, joriy loyihalari va hatto oxirgi sayohatlari haqidagi maʼlumotlarni bir zumda toʻplab, oʻta ishonarli xabarlar tayyorlamoqda. Say Xormaining soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan hujumlar hozirgi himoya tizimlarining yarmidan koʻpini chetlab oʻtmoqda. Bu esa bunday hujumlarning samaradorligi avvalgiga qaraganda ikki baravar oshganini anglatadi.
AegisAI tizimining afzalliklari quyidagilardan iborat:
- Hatto eng murakkab nazorat roʻyxatlari ilgʻay olmaydigan kichik anomaliyalarni aniqlash;
- Parol bilan himoyalangan yoki CAPTCHA oʻrnatilgan zararli PDF fayllarni skanerlash;
- Xatning kontekstini tahlil qilib, soxta shaxs nomidan yozilayotganini fosh etish;
- Hujumlarni real vaqt rejimida, inson aralashuvisiz toʻxtatish.
Bozorda Proofpoint, Mimecast va Abnormal Security kabi yirik raqobatchilar mavjud boʻlsa-da, AegisAI asoschilarining Gmail xavfsizligini taʼminlashdagi ulkan tajribasi ularga ustunlik bermoqda. Battery Ventures hamkori Darmesh Takkerning taʼkidlashicha, kiberhujumlardan himoyalanish koʻplab kompaniyalar uchun kelgusi yillarda birinchi darajali vazifaga aylanadi.
…