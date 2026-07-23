Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdi

·44·Sport
Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 2026-yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy gʻalabadan soʻng jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamalning koʻrsatgan oʻyiniga yuqori baho berdi. Tajribali mutaxassis Barselona vunderkindining nafaqat maydondagi texnik mahoratini, balki uning taktik intizomi va jamoaviy manfaatlar yoʻlida oʻz shaxsiy ambitsiyalaridan voz kecha olganini alohida eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lamine Yamal turnirga dunyoning eng iqtidorli yosh futbolchilaridan biri sifatida tashrif buyurgan edi. Turnir boshida jarohatdan tiklanayotganiga qaramay, u Luis de la Fuente qoʻl ostida oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish eta oldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, murabbiy futbolchining ruhiy oʻsishi uning jismoniy holatidan koʻra muhimroq ahamiyat kasb etganini taʼkidlagan.

Jamoaviy ruh va individual mahorat uygʻunligi

"Lamine ajoyib tajribani boshidan oʻtkazdi va fantastik oʻyin koʻrsatdi. U juda ulgʻaydi, jamoa uchun tinimsiz mehnat qildi va umumiy manfaatni shaxsiy shon-shuhratdan ustun qoʻyishni bildi", — deya gʻurur bilan taʼkidladi De la Fuente Marca nashriga bergan intervyusida. Garchi Yamal butun turnir davomida atigi bitta gol urgan boʻlsa-da, murabbiy uning umumiy taʼsiridan toʻliq qoniqish hosil qilgan.

Ispaniya terma jamoasining muvaffaqiyati zamirida Yevropa chempionatidan buyon shakllanib kelayotgan "La Familia" (Oila) konsepsiyasi yotadi. Murabbiyning fikricha, aynan mana shu birdamlik Ispaniyani toʻxtatib boʻlmas kuchga aylantirgan. Jamoaning insoniy fazilatlari va bir-birini qoʻllab-quvvatlashi maydondagi taktik ustunlikni taʼminlab bergan asosiy omil boʻldi.

Spartaliklar kabi mustahkam himoya

Luis de la Fuente oʻz jamoasining himoya salohiyatini tarixiy misollar bilan tushuntirib berdi. U Ispaniyaning jamoaviy oʻyinini yulduzlarga tayangan raqiblar — Portugaliya, Fransiya va Argentina bilan qiyosladi. "Biz Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya va Kylian Mbappe yetakchiligidagi Fransiyaga qarshi oʻynadik, finalda Lionel Messi Argentinasiga duch keldik. Ammo ular 26 kishidan iborat yaxlit bir jamoaga qarshi turishga majbur boʻlishdi", — deydi murabbiy.

Ushbu jamoaviy intizom final bahsida yaqqol koʻzga tashlandi. Ispaniya himoyasi Argentina hujum chizigʻini shunchalik darajada zararsizlantirdiki, Messi boshchiligidagi jamoa 120 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi ikki marta aniq zarba bera oldi, xolos. De la Fuente bu holatni mashhur "300 spartalik" filmidagi birdamlikka oʻxshatib, "Biz 26 nafar ispanmiz" deya taʼrif berdi.

Lamine Yamalning rivojlanishi reja asosida davom etmoqda. Uning hali juda yosh ekanligi va katta salohiyatga egaligi Ispaniya futbolining kelajagi ishonchli qoʻllarda ekanligidan dalolat beradi. Ushbu Jahon chempionati nafaqat Ispaniya uchun navbatdagi kubokni, balki yangi avlod yetakchilarining shakllanganini ham isbotlab berdi.

IspaniyaLamine YamalJCH-2026BarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiLuka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...