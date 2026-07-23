Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 2026-yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy gʻalabadan soʻng jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamalning koʻrsatgan oʻyiniga yuqori baho berdi. Tajribali mutaxassis Barselona vunderkindining nafaqat maydondagi texnik mahoratini, balki uning taktik intizomi va jamoaviy manfaatlar yoʻlida oʻz shaxsiy ambitsiyalaridan voz kecha olganini alohida eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lamine Yamal turnirga dunyoning eng iqtidorli yosh futbolchilaridan biri sifatida tashrif buyurgan edi. Turnir boshida jarohatdan tiklanayotganiga qaramay, u Luis de la Fuente qoʻl ostida oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish eta oldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, murabbiy futbolchining ruhiy oʻsishi uning jismoniy holatidan koʻra muhimroq ahamiyat kasb etganini taʼkidlagan.
Jamoaviy ruh va individual mahorat uygʻunligi"Lamine ajoyib tajribani boshidan oʻtkazdi va fantastik oʻyin koʻrsatdi. U juda ulgʻaydi, jamoa uchun tinimsiz mehnat qildi va umumiy manfaatni shaxsiy shon-shuhratdan ustun qoʻyishni bildi", — deya gʻurur bilan taʼkidladi De la Fuente Marca nashriga bergan intervyusida. Garchi Yamal butun turnir davomida atigi bitta gol urgan boʻlsa-da, murabbiy uning umumiy taʼsiridan toʻliq qoniqish hosil qilgan.
Ispaniya terma jamoasining muvaffaqiyati zamirida Yevropa chempionatidan buyon shakllanib kelayotgan "La Familia" (Oila) konsepsiyasi yotadi. Murabbiyning fikricha, aynan mana shu birdamlik Ispaniyani toʻxtatib boʻlmas kuchga aylantirgan. Jamoaning insoniy fazilatlari va bir-birini qoʻllab-quvvatlashi maydondagi taktik ustunlikni taʼminlab bergan asosiy omil boʻldi.
Spartaliklar kabi mustahkam himoyaLuis de la Fuente oʻz jamoasining himoya salohiyatini tarixiy misollar bilan tushuntirib berdi. U Ispaniyaning jamoaviy oʻyinini yulduzlarga tayangan raqiblar — Portugaliya, Fransiya va Argentina bilan qiyosladi. "Biz Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya va Kylian Mbappe yetakchiligidagi Fransiyaga qarshi oʻynadik, finalda Lionel Messi Argentinasiga duch keldik. Ammo ular 26 kishidan iborat yaxlit bir jamoaga qarshi turishga majbur boʻlishdi", — deydi murabbiy.
Ushbu jamoaviy intizom final bahsida yaqqol koʻzga tashlandi. Ispaniya himoyasi Argentina hujum chizigʻini shunchalik darajada zararsizlantirdiki, Messi boshchiligidagi jamoa 120 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi ikki marta aniq zarba bera oldi, xolos. De la Fuente bu holatni mashhur "300 spartalik" filmidagi birdamlikka oʻxshatib, "Biz 26 nafar ispanmiz" deya taʼrif berdi.
Lamine Yamalning rivojlanishi reja asosida davom etmoqda. Uning hali juda yosh ekanligi va katta salohiyatga egaligi Ispaniya futbolining kelajagi ishonchli qoʻllarda ekanligidan dalolat beradi. Ushbu Jahon chempionati nafaqat Ispaniya uchun navbatdagi kubokni, balki yangi avlod yetakchilarining shakllanganini ham isbotlab berdi.
…