NVIDIA Janubiy Koreya gigantlari bilan hamkorlikda yangi bosqichga chiqmoqda

·43·Texno
NVIDIA Janubiy Koreya gigantlari bilan hamkorlikda yangi bosqichga chiqmoqda

NVIDIA kompaniyasi sunʼiy intellekt sanoatidagi oʻrnini yanada mustahkamlash maqsadida SK Hynix va boshqa Janubiy Koreya chiplar ishlab chiqaruvchilari bilan yangi strategik hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. Kompaniya bosh direktori Jensen Huang Janubiy Koreyaga tashrifi davomida yarimoʻtkazgichlar va sunʼiy intellekt bozorini rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Natijada NVIDIA SK Hynix, SK Telecom, Naver va Doosan Group konglomerati bilan xotira mikrosxemalari ishlab chiqarish boʻyicha kelishuvlarga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Janubiy Koreya jahon elektronika va chiplar ishlab chiqarish markazi hisoblanadi. Bu yerda sunʼiy intellekt bozorida yetakchi boʻlgan SK Hynix va Samsung kabi gigantlar joylashgan. Yangi kelishuvlar bozorda ortib borayotgan xotira qurilmalariga boʻlgan talabni qondirishga qaratilgan. Shu bilan birga, SK Group NVIDIA strategiyalariga tayangan holda robototexnika, shaxsiy kompyuterlar va sunʼiy intellektga asoslangan superkompyuterlar sohasidagi faoliyatini kengaytiradi.

Jensen Huang SK Hynix kompaniyasini NVIDIAʼning eng yirik hamkori deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya har yili SK Hynixʼdan milliardlab dollarlik mahsulot sotib oladi va kelajakda bu hajm sezilarli darajada oʻsadi. Ikki kompaniya oʻrtasidagi hamkorlik allaqachon ikki yildan ortiq vaqtni tashkil etadi va yangi shartnomalar bu aloqalarni yanada mustahkamlaydi.

SK Telecom maʼlumotlariga koʻra, Janubiy Koreyada NVIDIA texnologiyalaridan foydalanadigan gigavatt miqyosidagi bulutli sunʼiy intellekt platformasi yaratiladi. Ushbu texnologik yechimga asoslangan birinchi maʼlumotlarni qayta ishlash markazi (Data Center) kelasi yili ochilishi kutilmoqda. Naver va Doosan ham oʻzlarining sunʼiy intellekt markazlarini tashkil etishni rejalashtirmoqda.

Doosan Group oʻzining energetik yechimlari bilan Amerika chip ishlab chiqaruvchisining maʼlumotlar markazlariga katta yordam berishi mumkinligini taʼkidladi. Eslatib oʻtamiz, NVIDIA yaqinda bozor qiymati 5,5 trillion dollardan oshgan tarixdagi birinchi ochiq aksiyadorlik kompaniyasiga aylandi.

NVIDIASK HynixSunʼiy IntellektTexnologiyaYarimoʻtkazgichlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiBugun, 11:27Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaUber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaBugun, 11:26Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 10:27Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiDeyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiBugun, 10:20Redmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaRedmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus