Antifrod 2.0: Firibgarlik qurbonlariga pullar toʻliq qaytarib beriladi
2026-yil 9-iyun kuni Davlat dumasi yangilangan “Antifrod 2.0” chora-tadbirlar paketini koʻrib chiqadi. Qonun loyihasi ikkinchi oʻqishga kelib sezilarli darajada qayta ishlandi va shu kunning oʻzidayoq yakuniy tasdiqlanishi kutilmoqda. Bu haqda “Kommersant” nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hujjatdagi eng asosiy yangilik — agar bank yoki aloqa operatori oʻgʻrilikning oldini olmasa, firibgarlik qurbonlariga oʻgʻirlangan mablagʻlarni toʻliq kompensatsiya qilish normasidir. Qonun loyihasining yakuniy versiyasidan bir qator bahsli qoidalar chiqarib tashlandi, biroq hujjat yangi himoya mexanizmlari bilan toʻldirildi.
Yangi qoidalarga koʻra, SIM-kartalarni “revolver” usulida almashtirishga taqiq qoʻyiladi: endilikda aloqa xizmatlari shartnomasini faqat 90 kundan keyin bekor qilish mumkin boʻladi. Ushbu chora bir martalik raqamlardan foydalangan holda amalga oshiriladigan firibgarliklarga qarshi kurashishga qaratilgan.
Agar aloqa operatori oʻz majburiyatlarini bajarmasligi oqibatida abonent hisobidan mablagʻ oʻgʻirlansa, kompaniya ushbu summani hukumat tomonidan belgilangan tartibda qoplab berishi shart. Xuddi shunday qoida banklar uchun ham joriy etilmoqda. Kompensatsiya toʻlash haqidagi normalar 2027-yil 1-martdan kuchga kirishi kutilmoqda.
…