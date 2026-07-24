Angrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldi

·135·Jamiyat
Angrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldi

Toshkent viloyatining Angren shahrida to‘yga tayyorgarlik ko‘rayotgan 26 yoshli qiz va uning 31 yoshli bo‘lajak turmush o‘rtog‘i fojiali tarzda vafot etdi. Ularning jasadi garaj ichida turgan Gentra avtomobilidan is gazidan zaharlanish alomatlari bilan topilgan.

Sud-tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasida o‘lim sabablari ko‘rsatilgan. Biroq voqeaning barcha tafsilotlari hozircha aniq emas — prokuratura tergovga qadar tekshiruv olib bormoqda.

Ular uydan chiqib, qaytib kelmagan

Millar dasturi xabariga ko‘ra, 16 iyul kuni soat 23:53 da Angren shahrida yashovchi ayol Toshkent viloyati IIBB navbatchilik qismiga murojaat qilgan.

Ayol 26 yoshli singlisi va uning 31 yoshli bo‘lajak kuyovi Gentra avtomobilida uydan noma’lum tomonga chiqib ketgani, ammo qaytib kelmaganini ma’lum qilgan.

Shundan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor-qidiruv ishlari boshlangan.

Jasadlar garajdagi mashinadan topildi

Qidiruv davomida yigit va qizning jasadi garaj ichida turgan Gentra avtomobilidan topilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ularda is gazidan zaharlanish alomatlari bo‘lgan. Sud-tibbiy ekspertizasi o‘limga quyidagi holatlar sabab bo‘lganini qayd etgan:

  • is gazidan zaharlanish;

  • bosh miya va o‘pka shishi;

  • o‘tkir yurak-qon tomir yetishmovchiligi.

Bu hozircha dastlabki ekspertiza ma’lumoti bo‘lib, voqeaning aniq sharoitlari tekshiruv yakunlaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.

«To‘yga tayyorgarlik azaga aylandi»

Mahalla raisi yigitni va uning oilasini yaxshi tanishini, mahallada ular bilan bog‘liq janjal yoki boshqa muammolar haqida eshitilmaganini aytgan.

«17 iyul kuni ertalab xabar topdim. Voqea joyiga borsam, olib ketishgan ekan. Yigit bizning mahallada yashardi. Ota-onasi o‘qituvchi, ziyoli oila edi. Oilada hech qanday janjal yoki muammo bo‘lganini eshitmaganmiz. To‘yga tayyorgarlik ko‘rilayotgan bir paytda azaga aylandi», — degan mahalla raisi.

Fojia to‘y arafasida turgan ikki oila uchun og‘ir yo‘qotishga aylangan.

Prokuratura tekshiruv boshladi

Holat yuzasidan Angren shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.

Tekshiruv davomida avtomobil qanday sharoitda garajga kiritilgani, dvigatel ishlab turgan yoki turmagani hamda hodisaga olib kelgan boshqa omillar o‘rganilishi kutilmoqda.

Hozircha voqeaga oid yakuniy huquqiy xulosa berilmagan. Shu sabab ijtimoiy tarmoqlarda tasdiqlanmagan taxminlarni tarqatmaslik muhim.

Yopiq joyda avtomobil dvigatelini ishlatish xavfli

Ushbu fojia yopiq garaj yoki havo aylanishi cheklangan joyda avtomobil dvigatelini ishlatib qo‘yish o‘ta xavfli ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Is gazi sezilmasdan to‘planishi mumkin. Shu bois yopiq joyda avtomobil ishlab turganini sezganda, darhol dvigatelni o‘chirish, eshiklarni ochish va odamlarni toza havoga olib chiqish zarur.

Marhumlarning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Sizningcha, bunday fojialarning oldini olish uchun garajlarda xavfsizlik nazorati qanday kuchaytirilishi kerak?

AngrenTashkentGentraMillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?Bugun, 00:21MIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiMIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiKecha, 17:43Qidiruvdagi avtomashina aniqlandiQidiruvdagi avtomashina aniqlandiKecha, 17:41Qarz qarzni chaqiradi…Qarz qarzni chaqiradi…Kecha, 17:38Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiChirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiKecha, 16:16Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borDam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borKecha, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi