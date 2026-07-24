Angrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldi
Toshkent viloyatining Angren shahrida to‘yga tayyorgarlik ko‘rayotgan 26 yoshli qiz va uning 31 yoshli bo‘lajak turmush o‘rtog‘i fojiali tarzda vafot etdi. Ularning jasadi garaj ichida turgan Gentra avtomobilidan is gazidan zaharlanish alomatlari bilan topilgan.
Sud-tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasida o‘lim sabablari ko‘rsatilgan. Biroq voqeaning barcha tafsilotlari hozircha aniq emas — prokuratura tergovga qadar tekshiruv olib bormoqda.
Ular uydan chiqib, qaytib kelmagan
Millar dasturi xabariga ko‘ra, 16 iyul kuni soat 23:53 da Angren shahrida yashovchi ayol Toshkent viloyati IIBB navbatchilik qismiga murojaat qilgan.
Ayol 26 yoshli singlisi va uning 31 yoshli bo‘lajak kuyovi Gentra avtomobilida uydan noma’lum tomonga chiqib ketgani, ammo qaytib kelmaganini ma’lum qilgan.
Shundan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor-qidiruv ishlari boshlangan.
Jasadlar garajdagi mashinadan topildi
Qidiruv davomida yigit va qizning jasadi garaj ichida turgan Gentra avtomobilidan topilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ularda is gazidan zaharlanish alomatlari bo‘lgan. Sud-tibbiy ekspertizasi o‘limga quyidagi holatlar sabab bo‘lganini qayd etgan:
is gazidan zaharlanish;
bosh miya va o‘pka shishi;
o‘tkir yurak-qon tomir yetishmovchiligi.
Bu hozircha dastlabki ekspertiza ma’lumoti bo‘lib, voqeaning aniq sharoitlari tekshiruv yakunlaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
«To‘yga tayyorgarlik azaga aylandi»
Mahalla raisi yigitni va uning oilasini yaxshi tanishini, mahallada ular bilan bog‘liq janjal yoki boshqa muammolar haqida eshitilmaganini aytgan.
«17 iyul kuni ertalab xabar topdim. Voqea joyiga borsam, olib ketishgan ekan. Yigit bizning mahallada yashardi. Ota-onasi o‘qituvchi, ziyoli oila edi. Oilada hech qanday janjal yoki muammo bo‘lganini eshitmaganmiz. To‘yga tayyorgarlik ko‘rilayotgan bir paytda azaga aylandi», — degan mahalla raisi.
Fojia to‘y arafasida turgan ikki oila uchun og‘ir yo‘qotishga aylangan.
Prokuratura tekshiruv boshladi
Holat yuzasidan Angren shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.
Tekshiruv davomida avtomobil qanday sharoitda garajga kiritilgani, dvigatel ishlab turgan yoki turmagani hamda hodisaga olib kelgan boshqa omillar o‘rganilishi kutilmoqda.
Hozircha voqeaga oid yakuniy huquqiy xulosa berilmagan. Shu sabab ijtimoiy tarmoqlarda tasdiqlanmagan taxminlarni tarqatmaslik muhim.
Yopiq joyda avtomobil dvigatelini ishlatish xavfli
Ushbu fojia yopiq garaj yoki havo aylanishi cheklangan joyda avtomobil dvigatelini ishlatib qo‘yish o‘ta xavfli ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Is gazi sezilmasdan to‘planishi mumkin. Shu bois yopiq joyda avtomobil ishlab turganini sezganda, darhol dvigatelni o‘chirish, eshiklarni ochish va odamlarni toza havoga olib chiqish zarur.
Marhumlarning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Sizningcha, bunday fojialarning oldini olish uchun garajlarda xavfsizlik nazorati qanday kuchaytirilishi kerak?
…