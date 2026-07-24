SpaceX kutilmagan qaror qabul qildi: Starship kemasining 13-parvozi qoldirildi

·147·Texno
SpaceX kutilmagan qaror qabul qildi: Starship kemasining 13-parvozi qoldirildi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng yirik va quvvatli raketasi — Starship tizimining navbatdagi sinov parvozini kechiktirishga majbur boʻldi. Dastlab 23-iyulga rejalashtirilgan ushbu missiya noqulay ob-havo sharoiti tufayli bir sutkaga surildi. Bu qaror koinot ishqibozlari va soha mutaxassislari uchun kutilmagan boʻlsa-da, kompaniya xavfsizlik va maʼlumotlar aniqligi uchun bu qadamni zarur deb hisoblamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, parvozning qoldirilishiga raketadagi texnik nosozliklar emas, balki aynan meteorologik vaziyat sabab boʻlgan. SpaceX mutaxassislari parvoz davomida kemaning issiqlikdan himoya qilish qatlamini (teplozaщitniy ekran) yerdan turib yuqori aniqlikda suratga olishni maqsad qilgan edilar. Biroq, bulutli havo va koʻrinish darajasining pastligi ushbu muhim ilmiy vazifani bajarishga toʻsqinlik qilgan.

Issiqlik himoyasi va dinamik bosim sinovi

Mazkur 13-sinov parvozining asosiy maqsadi Starship kemasi atmosferaning zich qatlamlaridan oʻtayotganda yuzaga keladigan yuqori dinamik bosim ostida oʻzini qanday tutishini oʻrganishdir. Raketa katta tezlikda koʻtarilayotganda uning korpusiga tushadigan yuklama maksimal darajaga yetadi. Shu sababli, muhandislar uchun himoya qatlamining holatini vizual tarzda tahlil qilish oʻta muhim hisoblanadi.

SpaceX vakillarining tushuntirishicha, sifatli tasvirlarsiz missiyaning ilmiy qiymati sezilarli darajada kamayadi. Kompaniya keyingi urinishda ob-havo sharoiti deyarli ideal darajada boʻlishini kutmoqda. Bu esa nafaqat muvaffaqiyatli start, balki barcha telemetrik maʼlumotlarni toʻliq yigʻish imkonini beradi.

Tayyorgarlik jarayoni va yangi muddat

Parvoz toʻxtatilishidan avval SpaceX jamoasi Super Heavy Booster 20 tezlatkichini yoqilgʻi bilan toʻldirish jarayonini yakunlagan edi. Shuningdek, dvigatellarning ishlash tizimi ham toʻliq tekshiruvdan oʻtkazilib, startga shay holatga keltirilgan. Biroq, soʻnggi daqiqalarda olingan ob-havo maʼlumotlari rejalarni oʻzgartirib yubordi.

Yangi jadvalga koʻra, Starship parvozi 24-iyul kuni amalga oshirilishi kutilmoqda. Mazkur sinovlar seriyasi SpaceX uchun Marsga insonlarni yetkazish va Oyni oʻzlashtirish loyihalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Har bir kechikish tizimni yanada mukammallashtirish uchun qoʻshimcha imkoniyat sifatida koʻriladi.

Oʻzbekistonlik koinot texnologiyalari ixlosmandlari uchun ham ushbu jarayon qiziqarli, chunki Starship kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish xarajatlarini keskin kamaytirishi kutilmoqda. Hozirda butun dunyo nigohi Texasdagi Starbase poligoniga qaratilgan.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob