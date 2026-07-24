SpaceX kutilmagan qaror qabul qildi: Starship kemasining 13-parvozi qoldirildi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng yirik va quvvatli raketasi — Starship tizimining navbatdagi sinov parvozini kechiktirishga majbur boʻldi. Dastlab 23-iyulga rejalashtirilgan ushbu missiya noqulay ob-havo sharoiti tufayli bir sutkaga surildi. Bu qaror koinot ishqibozlari va soha mutaxassislari uchun kutilmagan boʻlsa-da, kompaniya xavfsizlik va maʼlumotlar aniqligi uchun bu qadamni zarur deb hisoblamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, parvozning qoldirilishiga raketadagi texnik nosozliklar emas, balki aynan meteorologik vaziyat sabab boʻlgan. SpaceX mutaxassislari parvoz davomida kemaning issiqlikdan himoya qilish qatlamini (teplozaщitniy ekran) yerdan turib yuqori aniqlikda suratga olishni maqsad qilgan edilar. Biroq, bulutli havo va koʻrinish darajasining pastligi ushbu muhim ilmiy vazifani bajarishga toʻsqinlik qilgan.
Issiqlik himoyasi va dinamik bosim sinoviMazkur 13-sinov parvozining asosiy maqsadi Starship kemasi atmosferaning zich qatlamlaridan oʻtayotganda yuzaga keladigan yuqori dinamik bosim ostida oʻzini qanday tutishini oʻrganishdir. Raketa katta tezlikda koʻtarilayotganda uning korpusiga tushadigan yuklama maksimal darajaga yetadi. Shu sababli, muhandislar uchun himoya qatlamining holatini vizual tarzda tahlil qilish oʻta muhim hisoblanadi.
SpaceX vakillarining tushuntirishicha, sifatli tasvirlarsiz missiyaning ilmiy qiymati sezilarli darajada kamayadi. Kompaniya keyingi urinishda ob-havo sharoiti deyarli ideal darajada boʻlishini kutmoqda. Bu esa nafaqat muvaffaqiyatli start, balki barcha telemetrik maʼlumotlarni toʻliq yigʻish imkonini beradi.
Tayyorgarlik jarayoni va yangi muddatParvoz toʻxtatilishidan avval SpaceX jamoasi Super Heavy Booster 20 tezlatkichini yoqilgʻi bilan toʻldirish jarayonini yakunlagan edi. Shuningdek, dvigatellarning ishlash tizimi ham toʻliq tekshiruvdan oʻtkazilib, startga shay holatga keltirilgan. Biroq, soʻnggi daqiqalarda olingan ob-havo maʼlumotlari rejalarni oʻzgartirib yubordi.
Yangi jadvalga koʻra, Starship parvozi 24-iyul kuni amalga oshirilishi kutilmoqda. Mazkur sinovlar seriyasi SpaceX uchun Marsga insonlarni yetkazish va Oyni oʻzlashtirish loyihalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Har bir kechikish tizimni yanada mukammallashtirish uchun qoʻshimcha imkoniyat sifatida koʻriladi.
Oʻzbekistonlik koinot texnologiyalari ixlosmandlari uchun ham ushbu jarayon qiziqarli, chunki Starship kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish xarajatlarini keskin kamaytirishi kutilmoqda. Hozirda butun dunyo nigohi Texasdagi Starbase poligoniga qaratilgan.
…