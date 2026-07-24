«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi

·152·O‘zbekiston
«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi

O‘zbekistonda millionlab fuqarolarning turmush tarzi va ijtimoiy yordam olish tizimiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi tarixiy hujjat qabul qilindi. Yangi «Ijtimoiy ish to‘g‘risida»gi qonun nafaqat yordam olish tartibini tubdan o‘zgartiradi, balki endi tibbiyot, ta’lim, hatto internet orqali ko‘rsatiladigan xizmatlargacha yangi talablarni joriy etadi. Mahallangizdan tortib sud va huquq-tartibot idoralarigacha kirib boradigan ushbu inqilobiy o‘zgarishlar aslida kimlarga va qanday imkoniyatlar beradi?

Zamin.uz yangi qonunning eng muhim tafsilotlari va aholi uchun yaratilgan kutilmagan yangiliklarni bir joyga jamladi.

«Prezident agentligi nazoratida»: Yangi tizim qanday ishlaydi?

2026 yil 23 iyul kuni rasman qabul qilingan O‘RQ–1159-sonli qonun mamlakatimizda ijtimoiy himoya sohasini shunchaki nafaqa to‘lash emas, balki insonning salohiyati va imkoniyatlarini oshiradigan kasbiy faoliyat darajasiga ko‘tardi.

Qonundagi eng muhim qoida:

Ijtimoiy ish endi tibbiyot, ta’lim, ijtimoiy himoya, bandlik, sud, huquq-tartibot va jazoni ijro etish muassasalarida yagona tizim asosida tashkil etiladi. Bu sohadagi bosh ijrochi va vakolatli organ etib Ijtimoiy himoya milliy agentligi belgilandi.

Mahalladan internetgacha: 3 bosqichli yangi yordam tizimi

Bundan buyon ijtimoiy xizmat va yordamlar fuqaroning ehtiyojiga qarab 3 ta asosiy darajaga bo‘linadi. Bu esa ovoragarchilik va ortiqcha hujjatbozlikning oldini olishga xizmat qiladi.

Xizmat darajasi

Qayerda va qanday ko‘rsatiladi?

Asosiy xususiyati

Birlamchi

Mahallada, fuqaroning yashash joyida

Eng tezkor va kundalik ko‘mak

Ixtisoslashgan

Maxsus ijtimoiy muassasalarda

Muayyan muammolar bo‘yicha manzilli yordam

Yuqori ixtisoslashgan

Statsionar markazlar va internet orqali

Murakkab holatlar va onlayn ko‘mak

Muhim jihati shundaki, har qanday ijtimoiy xizmat va yordam ko‘rsatish uchun fuqaroning yoki uning qonuniy vakilining rasmiy murojaati va roziligi shart qilib belgilandi.

Qonun buzilsa kim javob beradi? Maxsus inspeksiya vakolati

Ijtimoiy yordamning manzilli va haqqoniy yetib borishini ta’minlash uchun davlat tomonidan alohida nazorat mexanizmi yo‘lga qo‘pildi.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi Ijtimoiy inspeksiya quyidagi yo‘nalishlarda qat’iy nazorat olib boradi:

  • Aholini ijtimoiy himoya qilishda qonunchilik talablariga rioya etilishi;

  • Ijtimoiy xizmatlar sifati va ularning o‘z vaqtida taqdim etilishi;

  • Ijtimoiy yordam ajratishdagi shaffoflik va adolat mezonlari.

Bu yangilik haqida yaqinlaringiz va do‘stlaringiz biladimi?

Mamlakatimizda qabul qilingan bu muhim qonun ko‘plab oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj yurtdoshlarimizning hayotini yengillashtirishi aniq.

Ushbu foydali va muhim ma’lumotni ijtimoiy yordamga muhtoj yaqinlaringizga, mahalla chatlariga va do‘stlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, mahallada ko‘rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar tizimi kutilgan natijani beradimi? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

O‘zbekistonZamin.uzNational Agency for Social Protection
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18O‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiKecha, 19:44Toshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiToshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiKecha, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi