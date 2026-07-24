«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi
O‘zbekistonda millionlab fuqarolarning turmush tarzi va ijtimoiy yordam olish tizimiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi tarixiy hujjat qabul qilindi. Yangi «Ijtimoiy ish to‘g‘risida»gi qonun nafaqat yordam olish tartibini tubdan o‘zgartiradi, balki endi tibbiyot, ta’lim, hatto internet orqali ko‘rsatiladigan xizmatlargacha yangi talablarni joriy etadi. Mahallangizdan tortib sud va huquq-tartibot idoralarigacha kirib boradigan ushbu inqilobiy o‘zgarishlar aslida kimlarga va qanday imkoniyatlar beradi?
Zamin.uz yangi qonunning eng muhim tafsilotlari va aholi uchun yaratilgan kutilmagan yangiliklarni bir joyga jamladi.
«Prezident agentligi nazoratida»: Yangi tizim qanday ishlaydi?
2026 yil 23 iyul kuni rasman qabul qilingan O‘RQ–1159-sonli qonun mamlakatimizda ijtimoiy himoya sohasini shunchaki nafaqa to‘lash emas, balki insonning salohiyati va imkoniyatlarini oshiradigan kasbiy faoliyat darajasiga ko‘tardi.
Qonundagi eng muhim qoida:
Ijtimoiy ish endi tibbiyot, ta’lim, ijtimoiy himoya, bandlik, sud, huquq-tartibot va jazoni ijro etish muassasalarida yagona tizim asosida tashkil etiladi. Bu sohadagi bosh ijrochi va vakolatli organ etib Ijtimoiy himoya milliy agentligi belgilandi.
Mahalladan internetgacha: 3 bosqichli yangi yordam tizimi
Bundan buyon ijtimoiy xizmat va yordamlar fuqaroning ehtiyojiga qarab 3 ta asosiy darajaga bo‘linadi. Bu esa ovoragarchilik va ortiqcha hujjatbozlikning oldini olishga xizmat qiladi.
Xizmat darajasi
Qayerda va qanday ko‘rsatiladi?
Asosiy xususiyati
Birlamchi
Mahallada, fuqaroning yashash joyida
Eng tezkor va kundalik ko‘mak
Ixtisoslashgan
Maxsus ijtimoiy muassasalarda
Muayyan muammolar bo‘yicha manzilli yordam
Yuqori ixtisoslashgan
Statsionar markazlar va internet orqali
Murakkab holatlar va onlayn ko‘mak
Muhim jihati shundaki, har qanday ijtimoiy xizmat va yordam ko‘rsatish uchun fuqaroning yoki uning qonuniy vakilining rasmiy murojaati va roziligi shart qilib belgilandi.
Qonun buzilsa kim javob beradi? Maxsus inspeksiya vakolati
Ijtimoiy yordamning manzilli va haqqoniy yetib borishini ta’minlash uchun davlat tomonidan alohida nazorat mexanizmi yo‘lga qo‘pildi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi Ijtimoiy inspeksiya quyidagi yo‘nalishlarda qat’iy nazorat olib boradi:
Aholini ijtimoiy himoya qilishda qonunchilik talablariga rioya etilishi;
Ijtimoiy xizmatlar sifati va ularning o‘z vaqtida taqdim etilishi;
Ijtimoiy yordam ajratishdagi shaffoflik va adolat mezonlari.
Bu yangilik haqida yaqinlaringiz va do‘stlaringiz biladimi?
Mamlakatimizda qabul qilingan bu muhim qonun ko‘plab oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj yurtdoshlarimizning hayotini yengillashtirishi aniq.
Ushbu foydali va muhim ma’lumotni ijtimoiy yordamga muhtoj yaqinlaringizga, mahalla chatlariga va do‘stlaringizga darhol yuboring!
Sizningcha, mahallada ko‘rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar tizimi kutilgan natijani beradimi? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…