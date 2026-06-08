OWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildi
Other World Computing (OWC) kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga asoslangan OWC Stack AI nomli yangi tashqi maʼlumotlarni saqlash qurilmasini eʼlon qildi. Computex 2026 koʻrgazmasida tasdiqlanishicha, ushbu yangilik Phison kompaniyasining aiDAPTIV texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u sunʼiy intellekt vazifalari uchun NAND xotirasini kengaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
aiDAPTIV — bu Phison tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion texnologiya boʻlib, u dasturiy taʼminot va ixtisoslashgan SSD drayverlarini birlashtirgan holda grafik protsessorlarning (GPU) videomaydoni hajmini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu yechim qimmatbaho server videokartalarisiz yirik til modellarini (LLM) mahalliy kompyuterda oʻqitish va ishga tushirish uchun moʻljallangan.
Phison tizimi flesh-xotirani tizimning mavjud xotirasiga integratsiya qiladi va sunʼiy intellekt uchun zarur boʻlgan yuklamaning bir qismini yuqori chidamlilikka ega SSD drayverlariga oʻtkazadi. Bu sunʼiy intellektning DRAM xotirasiga bogʻliqligini kamaytiradi va yirik AI-agentlarning lokal tarzda ishlashiga imkon beradi.
Shuni taʼkidlash joizki, aiDAPTIV texnologiyasining avvalgi versiyalari asosan ichki qurilmalar koʻrinishida boʻlgan. OWC Stack AI esa ushbu texnologiyani Thunderbolt 5 orqali ulanadigan tashqi formatda taqdim etib, foydalanuvchilarga yanada koʻproq qulaylik va moslashuvchanlik yaratadi.
…