Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildi

·30·Texno
Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildi

Qantas aviakompaniyasi 22 soatgacha davom etadigan oʻta uzoq masofali parvozlar vaqtida yoʻlovchilarga maksimal qulaylik yaratish maqsadida Airbus A350-1000ULR samolyoti uchun yangi salon konfiguratsiyasini ishlab chiqdi. Mazkur havo kemasi bor-yoʻgʻi 238 ta oʻrindiqqa moʻljallangan boʻlib, ulardan 6 tasi lyuks-klass, 52 tasi biznes-klass, 40 tasi premium-ekonom va 140 tasi oddiy ekonom-klass toifasiga kiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻrindiqlar zichligining bunday kamayishi standart Airbus modellariga qaraganda ancha kengroq joy va yuqori darajadagi shinamlikni taʼminlaydi. Ushbu loyiha Qantas kompaniyasining Project Sunrise dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Dastur Avstraliyadan Yevropa va Shimoliy Amerikaning sharqiy qirgʻoqlariga toʻgʻridan-toʻgʻri reyslarni yoʻlga qoʻyishni koʻzda tutadi.

Hozirda ikkinchi Airbus A350-1000ULR samolyoti yigʻishning yakuniy bosqichida boʻlib, u Qantas brendi ranglariga boʻyalmoqda. Ushbu laynerning 2027-yil aprel oyida yetkazib berilishi kutilmoqda. Shuningdek, aviakompaniya uzoq masofali parvozlar uchun yana 12 ta standart Airbus A350-1000 samolyotiga buyurtma bergan.

A350-1000ULR modeli Airbus A350 oilasidagi toʻrtinchi yoʻlovchi modifikatsiyasi hisoblanadi. 2026-yil aprel holatiga koʻra, ushbu oilaga mansub samolyotlar uchun 68 ta mijozdan jami 1579 ta buyurtma kelib tushgan. Shuningdek, oilaning yuk tashuvchi A350F varianti ham ishlab chiqilmoqda va uning ilk parvozi joriy yil yakuniga qadar amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

AirbusQantasAviatsiyaTexnologiyaA350-1000ULR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 10:27Redmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaRedmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaBugun, 09:57OWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiOWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiBugun, 09:28Huawei yirik markazda 1 Gbit/s tezlikka ega LampSite yechimini oʻrnatdiHuawei yirik markazda 1 Gbit/s tezlikka ega LampSite yechimini oʻrnatdiBugun, 09:2619 yillik Nokia N95 smartfonida Half-Life oʻyini ishga tushirildi19 yillik Nokia N95 smartfonida Half-Life oʻyini ishga tushirildiBugun, 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus