Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildi
Qantas aviakompaniyasi 22 soatgacha davom etadigan oʻta uzoq masofali parvozlar vaqtida yoʻlovchilarga maksimal qulaylik yaratish maqsadida Airbus A350-1000ULR samolyoti uchun yangi salon konfiguratsiyasini ishlab chiqdi. Mazkur havo kemasi bor-yoʻgʻi 238 ta oʻrindiqqa moʻljallangan boʻlib, ulardan 6 tasi lyuks-klass, 52 tasi biznes-klass, 40 tasi premium-ekonom va 140 tasi oddiy ekonom-klass toifasiga kiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻrindiqlar zichligining bunday kamayishi standart Airbus modellariga qaraganda ancha kengroq joy va yuqori darajadagi shinamlikni taʼminlaydi. Ushbu loyiha Qantas kompaniyasining Project Sunrise dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Dastur Avstraliyadan Yevropa va Shimoliy Amerikaning sharqiy qirgʻoqlariga toʻgʻridan-toʻgʻri reyslarni yoʻlga qoʻyishni koʻzda tutadi.
Hozirda ikkinchi Airbus A350-1000ULR samolyoti yigʻishning yakuniy bosqichida boʻlib, u Qantas brendi ranglariga boʻyalmoqda. Ushbu laynerning 2027-yil aprel oyida yetkazib berilishi kutilmoqda. Shuningdek, aviakompaniya uzoq masofali parvozlar uchun yana 12 ta standart Airbus A350-1000 samolyotiga buyurtma bergan.
A350-1000ULR modeli Airbus A350 oilasidagi toʻrtinchi yoʻlovchi modifikatsiyasi hisoblanadi. 2026-yil aprel holatiga koʻra, ushbu oilaga mansub samolyotlar uchun 68 ta mijozdan jami 1579 ta buyurtma kelib tushgan. Shuningdek, oilaning yuk tashuvchi A350F varianti ham ishlab chiqilmoqda va uning ilk parvozi joriy yil yakuniga qadar amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
…