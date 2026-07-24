Shahloxonim heyterlarga hazilomuz ogohlantirish berdi (video)

·177·Madaniyat
Shahloxonim heyterlarga hazilomuz ogohlantirish berdi (video)

Mashhur aktrisa Shahlo Zoirova (Shahloxonim) ijtimoiy tarmoqda o‘z manziliga salbiy izoh qoldiradigan heyterlarga hazilomuz tarzda murojaat qildi.

Aktrisa hordiq chiqarish maskanlaridan biridagi boks zarbasi kuchini o‘lchaydigan avtomat (Boxer)da mushtining kuchini sinab ko‘rdi. Shundan so‘ng u videoda: «Negativ izoh yozadiganlar, kommentariyni ehtiyot bo‘lib yozinglar. Bo‘lmasa, keyingi zarba shu avtomatga emas, sizlarga to‘g‘ri kelib qolmasin», deya hazilomuz tarzda gapirdi.

Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, kuzatuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik aktrisaning hazilini iliq qabul qilib, uning kayfiyati va samimiyligiga ijobiy munosabat bildirdi.

Shahlo ZoirovaShahloxonimBoxer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladiRa’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladiKecha, 22:36BabyMohi turmush o‘rtog‘i va qizi bilan Antaliyada dam olmoqdaBabyMohi turmush o‘rtog‘i va qizi bilan Antaliyada dam olmoqdaKecha, 22:27Madina Tojiboyeva va Uztim xonadonida shodiyona: ular o‘g‘lining ismini barchaga e’lon qilishdi!Madina Tojiboyeva va Uztim xonadonida shodiyona: ular o‘g‘lining ismini barchaga e’lon qilishdi!Kecha, 19:34Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!Kecha, 14:21“Sahar” guruhi xonandasini shokka tushirgan syurpriz: bir qo‘shiq uchun muxlisidan “Mercedes”“Sahar” guruhi xonandasini shokka tushirgan syurpriz: bir qo‘shiq uchun muxlisidan “Mercedes”Kecha, 14:12Aktrisa Muborak Abdullayeva o‘ziga yangi xonadon sotib oldi! (video)Aktrisa Muborak Abdullayeva o‘ziga yangi xonadon sotib oldi! (video)Kecha, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)