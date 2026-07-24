Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyor
Yevropa futbolida transfer bozori qizgʻin pallaga kirmoqda. Germaniyaning RB Leypsig klubi vingeri Yan Diomande uchun kurashga qitʼaning eng nufuzli jamoalari qoʻshildi. Bild nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Arsenal, Manchester Siti va Real Madrid klublari futbolchi uchun Liverpul taklif qilgan 100 million yevrolik summani toʻlashga tayyorligini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dastlab Liverpul ushbu transfer poygasida peshqadamlik qilayotgan edi, biroq mersisaydliklarning 100 million yevrolik rasmiy taklifi Bundesliga vakillari tomonidan rad etilgan. Shunga qaramay, Diomandening iqtidori va kelajagi porloq ekani boshqa grandlarni ham faol harakat qilishga undadi. Hozirda ushbu ivuarlik vinger uchun kurash haqiqiy transfer jangiga aylanib ulgurdi.
Klublarning rejalari va maqsadlariArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Leandro Trossard ketganidan soʻng hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan va Diomandeni asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Manchester Siti va Real Madrid esa futbolchini oʻz avlodining eng noyob iqtidorlaridan biri deb hisoblab, uning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Har ikki klub ham moliyaviy jihatdan RB Leypsig talablarini qondirishga qodir.
Biroq, futbolchining oʻzi uchun ustuvor yoʻnalish Pari Sen-Jermen (PSJ) boʻlib qolmoqda. Goal.com xabariga koʻra, Yan Diomande Fransiya chempionlari bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan. Shunga qaramay, PSJ hali nemis klubiga rasmiy taklif yubormagani transferning yakunlanishini kechiktirmoqda.
Yaqinda Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan Jahon chempionati finali vaqtida Red Bull rahbari Oliver Mintzlaff va PSJ prezidenti Nasser Al-Khelaifi uchrashgani aytilmoqda. Taxminlarga koʻra, ikki rahbar aynan vingerning kelajagi borasida dastlabki muzokaralarni oʻtkazgan. RB Leypsig oʻz yulduzini saqlab qolish qiyinligini tushunib turibdi, ammo ular narxni yanada oshirishni koʻzlamoqda.
Narx va transfer shartlariRB Leypsig rahbariyati oʻz aktivini kamida 120 million yevroga baholamoqda. Shuningdek, nemislar transfer shartnomasiga futbolchini yana bir yilga ijaraga olib qolish bandini kiritmoqchi. Biroq, PSJ ustozi Luis Enrique bunga mutlaqo qarshi. Ispaniyalik mutaxassis Diomandeni kelasi mavsumdanoq oʻz tarkibida koʻrmoqchi va hujum salohiyatini darhol oshirishni rejalashtirgan.
Hozircha vaziyat noaniqligicha qolmoqda. Agar PSJ rasmiy qadam tashlashni kechiktirsa, Angliya Premer-ligasi klublari yoki Real Madrid vaziyatdan foydalanib, transferni oʻz foydasiga hal qilishi mumkin. Yan Diomande esa katta ehtimol bilan faoliyatini Yevropaning eng kuchli beshligidan birida davom ettiradi.
…