Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyor

·57·Sport
Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyor

Yevropa futbolida transfer bozori qizgʻin pallaga kirmoqda. Germaniyaning RB Leypsig klubi vingeri Yan Diomande uchun kurashga qitʼaning eng nufuzli jamoalari qoʻshildi. Bild nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Arsenal, Manchester Siti va Real Madrid klublari futbolchi uchun Liverpul taklif qilgan 100 million yevrolik summani toʻlashga tayyorligini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dastlab Liverpul ushbu transfer poygasida peshqadamlik qilayotgan edi, biroq mersisaydliklarning 100 million yevrolik rasmiy taklifi Bundesliga vakillari tomonidan rad etilgan. Shunga qaramay, Diomandening iqtidori va kelajagi porloq ekani boshqa grandlarni ham faol harakat qilishga undadi. Hozirda ushbu ivuarlik vinger uchun kurash haqiqiy transfer jangiga aylanib ulgurdi.

Klublarning rejalari va maqsadlari

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Leandro Trossard ketganidan soʻng hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan va Diomandeni asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Manchester Siti va Real Madrid esa futbolchini oʻz avlodining eng noyob iqtidorlaridan biri deb hisoblab, uning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Har ikki klub ham moliyaviy jihatdan RB Leypsig talablarini qondirishga qodir.

Biroq, futbolchining oʻzi uchun ustuvor yoʻnalish Pari Sen-Jermen (PSJ) boʻlib qolmoqda. Goal.com xabariga koʻra, Yan Diomande Fransiya chempionlari bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan. Shunga qaramay, PSJ hali nemis klubiga rasmiy taklif yubormagani transferning yakunlanishini kechiktirmoqda.

Yaqinda Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan Jahon chempionati finali vaqtida Red Bull rahbari Oliver Mintzlaff va PSJ prezidenti Nasser Al-Khelaifi uchrashgani aytilmoqda. Taxminlarga koʻra, ikki rahbar aynan vingerning kelajagi borasida dastlabki muzokaralarni oʻtkazgan. RB Leypsig oʻz yulduzini saqlab qolish qiyinligini tushunib turibdi, ammo ular narxni yanada oshirishni koʻzlamoqda.

Narx va transfer shartlari

RB Leypsig rahbariyati oʻz aktivini kamida 120 million yevroga baholamoqda. Shuningdek, nemislar transfer shartnomasiga futbolchini yana bir yilga ijaraga olib qolish bandini kiritmoqchi. Biroq, PSJ ustozi Luis Enrique bunga mutlaqo qarshi. Ispaniyalik mutaxassis Diomandeni kelasi mavsumdanoq oʻz tarkibida koʻrmoqchi va hujum salohiyatini darhol oshirishni rejalashtirgan.

Hozircha vaziyat noaniqligicha qolmoqda. Agar PSJ rasmiy qadam tashlashni kechiktirsa, Angliya Premer-ligasi klublari yoki Real Madrid vaziyatdan foydalanib, transferni oʻz foydasiga hal qilishi mumkin. Yan Diomande esa katta ehtimol bilan faoliyatini Yevropaning eng kuchli beshligidan birida davom ettiradi.

TransferYan DiomandeReal MadridArsenalFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi