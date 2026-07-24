AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdi

·54·Texno
AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdi

Yarimoʻtkazgichlar boʻyicha dunyoning yetakchi kompaniyalaridan biri boʻlgan AMD sunʼiy intellekt (SI) boʻyicha yirik laboratoriyalar va maʼlumotlar markazlari uchun moʻljallangan Helios deb nomlangan yangi rack-tizimini eʼlon qildi. San-Fransiskoda boʻlib oʻtgan Advancing AI konferensiyasida taqdim etilgan ushbu qurilma toʻgʻridan-toʻgʻri NVIDIA kompaniyasining bozoridagi ustunligiga zarba berishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AMD bosh direktori Lisa Su xonimning soʻzlariga koʻra, Helios hozirgi vaqtda texnologiya sanoatidagi eng yuqori unumdorlikka ega SI-tizimi hisoblanadi. Ushbu qurilma dunyodagi eng murakkab va talabchan sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish hamda ishga tushirish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Tizim koʻplab protsessorlarni yagona, oʻta kuchli blokga birlashtiradi, bu esa gigavatt miqyosidagi hisoblash quvvatlarini talab qiluvchi loyihalar uchun juda muhimdir.

Raqobat va strategik hamkorlik

Hozirga qadar ushbu bozorda NVIDIA oʻzining Vera Rubin va Grace Blackwell tizimlari bilan mutlaq yetakchilik qilib kelayotgan edi. Biroq, The Register nashri xabariga koʻra, Helios tizimining unumdorlik koʻrsatkichlari bir qator parametrlar boʻyicha Vera Rubin tizimidan oʻzib ketadi. Bu holat AMD uchun SI infratuzilmasi bozorida yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Yangi tizimga boʻlgan qiziqish allaqachon yuqori darajada. AMD hozirning oʻzida OpenAI, Meta, Oracle va Anthropic kabi texnologik gigantlar bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan. Xususan, Microsoft rahbari Satya Nadella kompaniyaning Azure bulutli infratuzilmasini Helios tizimlari yordamida kengaytirishini maʼlum qildi. Anthropic kompaniyasi esa AMD bilan ikki gigavattgacha boʻlgan grafik protsessorlarni (GPU) joylashtirish boʻyicha strategik hamkorlikni eʼlon qildi.

Kelajak prognozlari va yangi chiplar

Konferensiya davomida AMD faqat Helios bilan cheklanib qolmadi. Kompaniya maʼlumotlar markazlari va yuqori hisoblash yuklamalari uchun moʻljallangan yangi Venice-X markaziy protsessorini (CPU) ham namoyish etdi. Ushbu yangi chip 2027-yilda bozorga chiqarilishi kutilmoqda. Lisa Su SI chiplari bozorining kelajagi haqida gapirar ekan, 2030-yilga borib bu yoʻnalishdagi bozor hajmi 1,4 trillion dollarga yetishini taʼkidladi.

AMD rahbarining fikricha, agentli sunʼiy intellekt (agentic AI) davrining boshlanishi hisoblash quvvatlariga boʻlgan talabni keskin oshirib yuboradi. Bunday tizimlar muammolarni hal qilish uchun oʻnlab bosqichli mantiqiy jarayonlarni amalga oshiradi, maʼlumotlar bazasiga qayta-qayta murojaat qiladi. Bu esa oʻz navbatida minglab kuchli GPU qurilmalarini talab etadi. Oʻn yillikning oxiriga borib, SI tezlatkichlari bozori bugungi kundagi butun yarimoʻtkazgichlar bozori hajmi bilan tenglashishi kutilmoqda.

AMDNVIDIAHeliosSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob