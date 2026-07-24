AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdi
Yarimoʻtkazgichlar boʻyicha dunyoning yetakchi kompaniyalaridan biri boʻlgan AMD sunʼiy intellekt (SI) boʻyicha yirik laboratoriyalar va maʼlumotlar markazlari uchun moʻljallangan Helios deb nomlangan yangi rack-tizimini eʼlon qildi. San-Fransiskoda boʻlib oʻtgan Advancing AI konferensiyasida taqdim etilgan ushbu qurilma toʻgʻridan-toʻgʻri NVIDIA kompaniyasining bozoridagi ustunligiga zarba berishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AMD bosh direktori Lisa Su xonimning soʻzlariga koʻra, Helios hozirgi vaqtda texnologiya sanoatidagi eng yuqori unumdorlikka ega SI-tizimi hisoblanadi. Ushbu qurilma dunyodagi eng murakkab va talabchan sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish hamda ishga tushirish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Tizim koʻplab protsessorlarni yagona, oʻta kuchli blokga birlashtiradi, bu esa gigavatt miqyosidagi hisoblash quvvatlarini talab qiluvchi loyihalar uchun juda muhimdir.
Raqobat va strategik hamkorlikHozirga qadar ushbu bozorda NVIDIA oʻzining Vera Rubin va Grace Blackwell tizimlari bilan mutlaq yetakchilik qilib kelayotgan edi. Biroq, The Register nashri xabariga koʻra, Helios tizimining unumdorlik koʻrsatkichlari bir qator parametrlar boʻyicha Vera Rubin tizimidan oʻzib ketadi. Bu holat AMD uchun SI infratuzilmasi bozorida yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.
Yangi tizimga boʻlgan qiziqish allaqachon yuqori darajada. AMD hozirning oʻzida OpenAI, Meta, Oracle va Anthropic kabi texnologik gigantlar bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan. Xususan, Microsoft rahbari Satya Nadella kompaniyaning Azure bulutli infratuzilmasini Helios tizimlari yordamida kengaytirishini maʼlum qildi. Anthropic kompaniyasi esa AMD bilan ikki gigavattgacha boʻlgan grafik protsessorlarni (GPU) joylashtirish boʻyicha strategik hamkorlikni eʼlon qildi.
Kelajak prognozlari va yangi chiplarKonferensiya davomida AMD faqat Helios bilan cheklanib qolmadi. Kompaniya maʼlumotlar markazlari va yuqori hisoblash yuklamalari uchun moʻljallangan yangi Venice-X markaziy protsessorini (CPU) ham namoyish etdi. Ushbu yangi chip 2027-yilda bozorga chiqarilishi kutilmoqda. Lisa Su SI chiplari bozorining kelajagi haqida gapirar ekan, 2030-yilga borib bu yoʻnalishdagi bozor hajmi 1,4 trillion dollarga yetishini taʼkidladi.
AMD rahbarining fikricha, agentli sunʼiy intellekt (agentic AI) davrining boshlanishi hisoblash quvvatlariga boʻlgan talabni keskin oshirib yuboradi. Bunday tizimlar muammolarni hal qilish uchun oʻnlab bosqichli mantiqiy jarayonlarni amalga oshiradi, maʼlumotlar bazasiga qayta-qayta murojaat qiladi. Bu esa oʻz navbatida minglab kuchli GPU qurilmalarini talab etadi. Oʻn yillikning oxiriga borib, SI tezlatkichlari bozori bugungi kundagi butun yarimoʻtkazgichlar bozori hajmi bilan tenglashishi kutilmoqda.
…