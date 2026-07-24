Lada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdi
Rossiyaning AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoveri xavfsizlik boʻyicha eng murakkab sinovlardan biri — ustunga yon tomondan urilish (krash-test) imtihonidan muvaffaqiyatli oʻtganini eʼlon qildi. Ushbu sinov BMTning №135-sonli qoidalariga muvofiq oʻtkazilgan boʻlib, u passiv xavfsizlikni baholash boʻyicha eng qatʼiy xalqaro standartlardan biri hisoblanadi. Shunisi eʼtiborliki, avtomobilni sertifikatlashtirish uchun bunday sinov majburiy boʻlmasa-da, ishlab chiqaruvchi uni oʻz tashabbusi bilan amalga oshirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Krash-test jarayonida avtomobil soatiga 32 km tezlikda harakatlantirilib, maʼlum burchak ostida qoʻzgʻalmas poʻlat ustunga yoʻnaltirildi. Zarba haydovchi eshigi sohasiga, yaʼni real yoʻl-transport hodisalarida ogʻir jarohat olish xavfi eng yuqori boʻlgan nuqtaga toʻgʻri keldi. Sinov natijalariga koʻra, barcha xavfsizlik tizimlari shtat rejimida ishlagan.
Xavfsizlik tizimlarining yangi darajasiToʻqnashuv paytida xavfsizlik kamarlarining tortgichlari, yon xavfsizlik yostiqchalari va haydovchi hamda yoʻlovchilar boshini himoya qiluvchi puflanadigan pardalar (shtorkalar) bir vaqtda ishga tushgan. AvtoVAZ maʼlumotiga koʻra, manekenning bosh qismiga tushgan yuklama ruxsat etilgan maksimal qiymatning atigi 38,4 foizini tashkil etgan. Shuningdek, tos suyagi, umurtqa pogʻonasi, son va qorin sohasidagi koʻrsatkichlar ham belgilangan meʼyorlardan ancha past boʻlib, barcha zonalar xavfsizlikning "yashil" reytingini oldi.
Lada Azimut modelining oʻziga xos jihati shundaki, u Lada avtomobillari tarixida ilk bor qoʻshimcha yon zarba datchiklari bilan jihozlandi. Ushbu datchiklar eshiklar va kuzovning markaziy ustuniga oʻrnatilgan boʻlib, ular ichki bosim datchiklari bilan hamohang ishlaydi. Bir nechta manbalardan maʼlumot oluvchi elektron boshqaruv bloki millisekundlar ichida toʻqnashuv xarakterini aniqlaydi va himoya tizimlarini ishga tushirish haqida qaror qabul qiladi.
Kuzov mustahkamligi va favqulodda choralarYuqori darajadagi himoyani taʼminlashda yuqori mustahkamlikka ega poʻlatdan ishlangan kuzov karkasi va zarba energiyasini yutuvchi dasturlashtirilgan deformatsiya zonalari muhim rol oʻynagan. Ushbu yechimlarning bir qismi Lada Vesta platformasida qoʻllanilgan boʻlsa-da, Azimut uchun konstruksiya sezilarli darajada takomillashtirilgan.
Zarbadan soʻng avtomobilning muhim tizimlari oʻz ish qobiliyatini saqlab qoldi. Yoqilgʻi sizib chiqishi kuzatilmadi, avariya signallari avtomatik ravishda yoqildi va eshik qulflari ochildi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarda yordam chaqirish tizimi ham muvaffaqiyatli faollashgan. Avvalroq ushbu model uchun murakkab svetodiodli yoritish tizimlarini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilgani haqida ham xabar berilgan edi.
Oʻzbekiston bozorida Lada brendi anʼanaviy ravishda oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, xavfsizlik borasidagi bunday qadamlar yangi krossoverning raqobatbardoshligini oshirishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lada Azimut yaqin kelajakda brendning eng texnologik va xavfsiz modellari qatoridan joy oladi.
…