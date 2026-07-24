Lada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdi

·39·Avto
Lada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdi

Rossiyaning AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoveri xavfsizlik boʻyicha eng murakkab sinovlardan biri — ustunga yon tomondan urilish (krash-test) imtihonidan muvaffaqiyatli oʻtganini eʼlon qildi. Ushbu sinov BMTning №135-sonli qoidalariga muvofiq oʻtkazilgan boʻlib, u passiv xavfsizlikni baholash boʻyicha eng qatʼiy xalqaro standartlardan biri hisoblanadi. Shunisi eʼtiborliki, avtomobilni sertifikatlashtirish uchun bunday sinov majburiy boʻlmasa-da, ishlab chiqaruvchi uni oʻz tashabbusi bilan amalga oshirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Krash-test jarayonida avtomobil soatiga 32 km tezlikda harakatlantirilib, maʼlum burchak ostida qoʻzgʻalmas poʻlat ustunga yoʻnaltirildi. Zarba haydovchi eshigi sohasiga, yaʼni real yoʻl-transport hodisalarida ogʻir jarohat olish xavfi eng yuqori boʻlgan nuqtaga toʻgʻri keldi. Sinov natijalariga koʻra, barcha xavfsizlik tizimlari shtat rejimida ishlagan.

Xavfsizlik tizimlarining yangi darajasi

Toʻqnashuv paytida xavfsizlik kamarlarining tortgichlari, yon xavfsizlik yostiqchalari va haydovchi hamda yoʻlovchilar boshini himoya qiluvchi puflanadigan pardalar (shtorkalar) bir vaqtda ishga tushgan. AvtoVAZ maʼlumotiga koʻra, manekenning bosh qismiga tushgan yuklama ruxsat etilgan maksimal qiymatning atigi 38,4 foizini tashkil etgan. Shuningdek, tos suyagi, umurtqa pogʻonasi, son va qorin sohasidagi koʻrsatkichlar ham belgilangan meʼyorlardan ancha past boʻlib, barcha zonalar xavfsizlikning "yashil" reytingini oldi.

Lada Azimut modelining oʻziga xos jihati shundaki, u Lada avtomobillari tarixida ilk bor qoʻshimcha yon zarba datchiklari bilan jihozlandi. Ushbu datchiklar eshiklar va kuzovning markaziy ustuniga oʻrnatilgan boʻlib, ular ichki bosim datchiklari bilan hamohang ishlaydi. Bir nechta manbalardan maʼlumot oluvchi elektron boshqaruv bloki millisekundlar ichida toʻqnashuv xarakterini aniqlaydi va himoya tizimlarini ishga tushirish haqida qaror qabul qiladi.

Kuzov mustahkamligi va favqulodda choralar

Yuqori darajadagi himoyani taʼminlashda yuqori mustahkamlikka ega poʻlatdan ishlangan kuzov karkasi va zarba energiyasini yutuvchi dasturlashtirilgan deformatsiya zonalari muhim rol oʻynagan. Ushbu yechimlarning bir qismi Lada Vesta platformasida qoʻllanilgan boʻlsa-da, Azimut uchun konstruksiya sezilarli darajada takomillashtirilgan.

Zarbadan soʻng avtomobilning muhim tizimlari oʻz ish qobiliyatini saqlab qoldi. Yoqilgʻi sizib chiqishi kuzatilmadi, avariya signallari avtomatik ravishda yoqildi va eshik qulflari ochildi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarda yordam chaqirish tizimi ham muvaffaqiyatli faollashgan. Avvalroq ushbu model uchun murakkab svetodiodli yoritish tizimlarini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilgani haqida ham xabar berilgan edi.

Oʻzbekiston bozorida Lada brendi anʼanaviy ravishda oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, xavfsizlik borasidagi bunday qadamlar yangi krossoverning raqobatbardoshligini oshirishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lada Azimut yaqin kelajakda brendning eng texnologik va xavfsiz modellari qatoridan joy oladi.

LadaAzimutAvtoVAZKrash-testXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarAvtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarBugun, 01:23Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 01:21Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan