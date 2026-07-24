Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildi

·47·Texno
Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildi

Ijodkorlar uchun moʻljallangan mashhur Patreon platformasi oʻz faoliyatini optimallashtirish va boʻzor oʻzgarishlariga moslashish maqsadida ishchi kuchining 20 foizini qisqartirmoqda. Kompaniya bosh ijrochi direktori Jack Conte tomonidan eʼlon qilingan ushbu qaror natijasida 93 nafar xodim oʻz ish joyini yoʻqotadi. Bu platforma tarixidagi soʻnggi yillardagi eng yirik qisqartirishlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jack Conte xodimlarga yoʻllagan rasmiy xatida Patreon asosiy biznes yoʻnalishi boʻyicha barqaror ekanini, biroq texnologiya bozoridagi shiddatli oʻzgarishlar xarajatlar tarkibini qayta koʻrib chiqishni talab qilayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu „ogʻriqli“ qaror kompaniyaning uzoq muddatli barqarorligini taʼminlash uchun zaruriy qadamdir. Mazkur jarayon kompaniya tuzilmasini yanada ixchamlashtirish va asosiy ustuvor vazifalarga eʼtibor qaratishni koʻzda tutadi.

Sunʼiy intellekt taʼsiri va inson omili

Qisqartirishlar haqidagi xabarda Jack Conte sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining sohadagi oʻrni haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning qayd etishicha, AI texnologiya sanoatini tubdan oʻzgartirgan boʻlsa-da, Patreon xodimlarni aynan robotlar bilan almashtirish niyatida emas. „Biz AI inson oʻrnini bosa oladi deb hisoblaganimiz uchun bu oʻzgarishlarga qoʻl urayotganimiz yoʻq“, — deya taʼkidladi kompaniya rahbari.

Patreon strategiyasi inson ijodkorligi va oʻzaro muloqot qadriyatlariga asoslangan. Conte yangi texnologik vositalar qanchalik rivojlanmasin, ular insoniy mahorat, tanqidiy fikrlash va hissiy bogʻliqlikning oʻrnini bosa olmasligini eʼtirof etdi. Shunga qaramay, AI ish jarayonlarini tashkil etish, mahsulotlarni ishlab chiqish va aloqa usullarini oʻzgartirgani sababli, kompaniya oʻz operatsion tizimini yangilashga majbur boʻlgan.

Ishdan boʻshatilgan xodimlarni qoʻllab-quvvatlash maqsadida Patreon ularga kamida 16 haftalik ish haqi miqdorida tovon puli toʻlashni vaʼda qilmoqda. Shuningdek, xodimlar ishlagan har bir yili uchun qoʻshimcha bir haftalik toʻlov, yil oxirigacha tibbiy sugʻurta va yangi noutbuk sotib olish uchun 1500 dollar miqdorida stipendiya bilan taʼminlanadi.

Mualliflik huquqini himoya qilish choralari

Patreon soʻnggi paytlarda ijodkorlar huquqini himoya qilish yoʻnalishida ham faol qadamlar tashlamoqda. Xususan, oʻtgan haftada kompaniya Cloudflare bilan hamkorlikda sunʼiy intellekt botlarini bloklash tizimini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu chora AI modellarini oʻqitish uchun ijodkorlarning ishlarini ruxsatsiz „skreyping“ qilish (maʼlumotlarni yigʻib olish) holatlariga chek qoʻyishga qaratilgan.

Eslatib oʻtamiz, bu Patreon uchun birinchi bunday holat emas. 2022-yilda ham platforma oʻz xodimlarining 17 foizini qisqartirgan hamda Berlin va Dublin shaharlaridagi ofislarini yopishga majbur boʻlgan edi. Hozirgi qisqartirishlar texnologiya olamidagi umumiy tendensiyaning bir qismi boʻlib, koʻplab IT-gigantlar iqtisodiy samaradorlikni oshirish maqsadida shunday yoʻldan bormoqda.

PatreonTexnologiyaSunʼiy IntellektIT-BozorQisqartirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob