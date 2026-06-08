ZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdi
ZTE kompaniyasi oʻzining yangi U15S portativ Wi-Fi-routerini rasman sotuvga chiqardi. Qurilma qora va oq ranglarda taqdim etilgan boʻlib, uning narxi taxminan 25 dollarni (179 yuan) tashkil etadi. Mazkur gadjet ZTE V3E-A53 platformasida ishlaydi va ikki yadroli protsessor bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Routerning oʻziga xos jihati shundaki, u bir vaqtning oʻzida ikkita SIM-karta bilan ishlash imkoniyatiga ega. Bu foydalanuvchilarga tarmoq sifatiga qarab operatorlar oʻrtasida tezkor almashish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma zamonaviy Wi-Fi 6 standartini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa maʼlumotlar uzatish tezligi va barqarorligini taʼminlaydi.
ZTE U15S ixcham korpusga ega boʻlib, uning old panelida 1,44 dyuymli sensorli ekran joylashgan. Displey orqali tarmoq holati, batareya quvvati, sarflangan trafik miqdorini kuzatish hamda QR-kod yordamida boshqa qurilmalarni tezkor ulash mumkin. Router bir vaqtning oʻzida 16 tagacha qurilmaga xizmat koʻrsata oladi.
Qurilmaning eng kuchli tomonlaridan biri uning 10 000 mAs sigʻimli akkumulyatoridir. U 18 W quvvatga ega tezkor zaryadlashni (QC, PD va PPS protokollari) qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, maxsus rejim yordamida routerni toʻgʻridan-toʻgʻri quvvat manbaiga ulangan holda ham ishlatish mumkin. Qurilmaning ogʻirligi 237 gramm boʻlib, u sayohatlar uchun juda qulaydir.
…