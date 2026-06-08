Eventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdi
Soʻnggi yillarda Eventbrite, Vimeo va WeTransfer kabi yirik platformalarni sotib olgan Italiyaning Bending Spoons ilovalar studiyasi AQSHda ommaviy aksiyalar savdosiga (IPO) chiqish uchun rasmiy ariza topshirdi. Kompaniya joriy yozda birjaga chiqishga tayyorlanayotgan SpaceX va Anthropic kabi texnologik gigantlar safiga qoʻshilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, uning ilovalari boʻyicha oylik faol foydalanuvchilar soni 500 milliondan oshadi, shundan 9 millioni pullik obunachilardir. Bugungi kunga qadar Bending Spoons 50 dan ortiq xaridlarni amalga oshirgan boʻlib, uning portfelidan AOL, Eventbrite, Vimeo, Komoot, WeTransfer, Evernote va Brightcove kabi mashhur servislar oʻrin olgan.
Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan hujjatlarda keltirilishicha, kompaniya yilni 1,31 milliard dollar daromad bilan yakunlagan. 2026-yilning birinchi choragida esa 601 million dollar daromad koʻrilgan boʻlib, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 132 foizga koʻpdir. Daromadning asosiy qismi, yaʼni 84 foizi obunalar hisobiga shakllanadi.
Oʻtgan yili kompaniya 11 milliard dollar qiymatida baholangan edi, biroq Reuters xabariga koʻra, IPO jarayonida Bending Spoons oʻz qiymatini 20 milliard dollarga yetkazishni koʻzlamoqda. Kompaniya aksiyadorlari orasida Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners va Fidelity kabi yirik investitsiya jamgʻarmalari mavjud.
Bending Spoons biznes modeli odatda moliyaviy holati yaxshi boʻlmagan loyihalarni sotib olish, jamoani optimallashtirish va turli obuna tizimlari orqali ularni foyda keltiruvchi biznesga aylantirishga asoslangan. 2026-yilning birinchi choragida kompaniyaning sof foydasi 27,4 million dollarni tashkil etdi.
…