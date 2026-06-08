Eventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdi

·0·Texno
Eventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdi

Soʻnggi yillarda Eventbrite, Vimeo va WeTransfer kabi yirik platformalarni sotib olgan Italiyaning Bending Spoons ilovalar studiyasi AQSHda ommaviy aksiyalar savdosiga (IPO) chiqish uchun rasmiy ariza topshirdi. Kompaniya joriy yozda birjaga chiqishga tayyorlanayotgan SpaceX va Anthropic kabi texnologik gigantlar safiga qoʻshilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, uning ilovalari boʻyicha oylik faol foydalanuvchilar soni 500 milliondan oshadi, shundan 9 millioni pullik obunachilardir. Bugungi kunga qadar Bending Spoons 50 dan ortiq xaridlarni amalga oshirgan boʻlib, uning portfelidan AOL, Eventbrite, Vimeo, Komoot, WeTransfer, Evernote va Brightcove kabi mashhur servislar oʻrin olgan.

Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan hujjatlarda keltirilishicha, kompaniya yilni 1,31 milliard dollar daromad bilan yakunlagan. 2026-yilning birinchi choragida esa 601 million dollar daromad koʻrilgan boʻlib, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 132 foizga koʻpdir. Daromadning asosiy qismi, yaʼni 84 foizi obunalar hisobiga shakllanadi.

Oʻtgan yili kompaniya 11 milliard dollar qiymatida baholangan edi, biroq Reuters xabariga koʻra, IPO jarayonida Bending Spoons oʻz qiymatini 20 milliard dollarga yetkazishni koʻzlamoqda. Kompaniya aksiyadorlari orasida Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners va Fidelity kabi yirik investitsiya jamgʻarmalari mavjud.

Bending Spoons biznes modeli odatda moliyaviy holati yaxshi boʻlmagan loyihalarni sotib olish, jamoani optimallashtirish va turli obuna tizimlari orqali ularni foyda keltiruvchi biznesga aylantirishga asoslangan. 2026-yilning birinchi choragida kompaniyaning sof foydasi 27,4 million dollarni tashkil etdi.

Bending SpoonsIPOTexnologiyaVimeoEventbrite
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Massachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindiMassachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindiBugun, 13:27Koʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildiKoʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildiBugun, 12:53Ryzen 9 7950X3D protsessori «shishib» ketdi: AMD kafolat berishdan bosh tortdiRyzen 9 7950X3D protsessori «shishib» ketdi: AMD kafolat berishdan bosh tortdiBugun, 12:30ZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiBugun, 11:27Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaUber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaBugun, 11:26Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus