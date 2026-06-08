NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chip

·27·Texno
NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chip

Computex 2026 koʻrgazmasida taqdim etilgan yangi NVIDIA RTX Spark superchipi mutaxassislar eʼtiborini tortishda davom etmoqda. Soʻnggi tahlillar shuni koʻrsatdiki, NVIDIA bir necha avlod mobil platformalari texnologiyalarini birlashtirib, ularni yuqori yuklama ostida uzoq vaqt ishlashga moslashtirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

RTX Spark protsessori Arm v9.2 arxitekturasiga asoslangan boʻlib, u 20 ta yadroni oʻz ichiga oladi: 10 ta yuqori unumdorlikka ega Cortex-X925 va 10 ta energiya tejamkor Cortex-A725 yadrolari, shuningdek, 32 MB hajmli umumiy L3 kesh xotirasi mavjud. X925 yadrolari avvalroq MediaTek Dimensity 9400 tizimida, A725 esa Dimensity 8500 oilasida qoʻllanilgan edi. Ushbu chiplarning barchasi TSMC kompaniyasining 3-nm texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi.

GeekBay maʼlumotlariga koʻra, NVIDIA muhandislari Cortex-X925 yadrolari konstruksiyasini qayta ishlab chiqib, ularning maydonini kichraytirishgan va shu bilan birga MediaTek platformalarining kelajakdagi yechimlariga oʻxshash mukammal quvvat tizimini joriy etishgan. Bunday yondashuv yuqori chastotalarni uzoq vaqt davomida ushlab turish imkonini beradi, bu esa Windows for Arm tizimidagi noutbuklar va ishchi stansiyalar uchun juda muhimdir.

Maksimal unumdorlik faqat qisqa vaqt talab qilinadigan smartfonlardan farqli oʻlaroq, shaxsiy kompyuterlar soatlab barqaror koʻp yadroli yuklamaga muhtoj. RTX Spark aynan shunday ssenariylar uchun optimallashtirilgan. NVIDIA mahsulotlarni boshqarish boʻyicha katta direktori Mark Evermann taʼkidlaganidek, «bu shaxsiy kompyuterlar uchun yaratilgan eng samarali chipdir».

NVIDIARTX SparkProtsessorTexnologiyaArm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiWhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiBugun, 15:55Amazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiAmazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiBugun, 15:51Juno sunʻiy yoʻldoshlar uchun detonatsion dvigatelni sinovdan oʻtkazadiJuno sunʻiy yoʻldoshlar uchun detonatsion dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 15:51Sam Bankman-Fried Trumpdan afv etishni soʻradiSam Bankman-Fried Trumpdan afv etishni soʻradiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus