NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chip
Computex 2026 koʻrgazmasida taqdim etilgan yangi NVIDIA RTX Spark superchipi mutaxassislar eʼtiborini tortishda davom etmoqda. Soʻnggi tahlillar shuni koʻrsatdiki, NVIDIA bir necha avlod mobil platformalari texnologiyalarini birlashtirib, ularni yuqori yuklama ostida uzoq vaqt ishlashga moslashtirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
RTX Spark protsessori Arm v9.2 arxitekturasiga asoslangan boʻlib, u 20 ta yadroni oʻz ichiga oladi: 10 ta yuqori unumdorlikka ega Cortex-X925 va 10 ta energiya tejamkor Cortex-A725 yadrolari, shuningdek, 32 MB hajmli umumiy L3 kesh xotirasi mavjud. X925 yadrolari avvalroq MediaTek Dimensity 9400 tizimida, A725 esa Dimensity 8500 oilasida qoʻllanilgan edi. Ushbu chiplarning barchasi TSMC kompaniyasining 3-nm texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi.
GeekBay maʼlumotlariga koʻra, NVIDIA muhandislari Cortex-X925 yadrolari konstruksiyasini qayta ishlab chiqib, ularning maydonini kichraytirishgan va shu bilan birga MediaTek platformalarining kelajakdagi yechimlariga oʻxshash mukammal quvvat tizimini joriy etishgan. Bunday yondashuv yuqori chastotalarni uzoq vaqt davomida ushlab turish imkonini beradi, bu esa Windows for Arm tizimidagi noutbuklar va ishchi stansiyalar uchun juda muhimdir.
Maksimal unumdorlik faqat qisqa vaqt talab qilinadigan smartfonlardan farqli oʻlaroq, shaxsiy kompyuterlar soatlab barqaror koʻp yadroli yuklamaga muhtoj. RTX Spark aynan shunday ssenariylar uchun optimallashtirilgan. NVIDIA mahsulotlarni boshqarish boʻyicha katta direktori Mark Evermann taʼkidlaganidek, «bu shaxsiy kompyuterlar uchun yaratilgan eng samarali chipdir».
…