WWDC 2026: Siri, iOS 27 va Apple Intelligence sohasidagi barcha yangiliklar

·0·Texno
WWDC 2026: Siri, iOS 27 va Apple Intelligence sohasidagi barcha yangiliklar

Bugun Apple Park qarorgohida Apple kompaniyasining navbatdagi WWDC 2026 anjumani start oldi. Tadbir Siri ovozli yordamchisi, yangi iOS 27 operatsion tizimi va Apple Intelligence sunʼiy intellekt tizimi atrofidagi muhim eʼlonlar bilan boshlandi. Dasturchilar uchun moʻljallangan ushbu haftalik anjuman kompaniya tarixidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Joriy yilgi tadbir bir necha sabablarga koʻra alohida ahamiyatga ega. Birinchidan, bu Tim Cook uchun bosh direktor sifatidagi soʻnggi chiqishdir; u 1-sentabrdan boshlab boshqaruvni John Ternusga topshirishini eʼlon qilgan. Ikkinchidan, Apple oʻzining sunʼiy intellekt sohasidagi kechikishlarini bartaraf etish va Google bilan hamkorlikdan soʻng Siri imkoniyatlarini tubdan yaxshilashni maqsad qilgan.

Dizayn borasida oʻtgan yilgi Liquid Glass uslubi hamma foydalanuvchilarga ham maʼqul kelmagan edi. Apple yangi estetikaga toʻliq oʻtmagan boʻlsa-da, foydalanuvchilarga interfeys elementlarini oʻz xohishiga koʻra sozlash imkonini berdi. Shuningdek, ilovalar ichidagi Liquid Glass elementlari uchun yangi, qatlamli yondashuv namoyish etildi.

Kompaniya iOS 27 tizimini "tarixdagi eng koʻp foydalanuvchini qamrab oluvchi yangilanish" deb atadi. Maʼlum qilinishicha, iPhone 11 va undan keyingi barcha modellar ushbu dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlaydi. Tizim unumdorligi ham sezilarli darajada oshgan: suratlar 70 foiz tezroq ochiladi, AirDrop orqali maʼlumot uzatish 80 foizga tezlashgan va koʻp vazifalilik rejimi uchun CPU scheduler takomillashtirilgan.

AppleWWDC 2026iOS 27SiriApple Intelligence
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining bahsli Liquid Glass dizayniga oʻzgartirishlar kiritmoqdaApple oʻzining bahsli Liquid Glass dizayniga oʻzgartirishlar kiritmoqdaBugun, 17:28S&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiS&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiBugun, 16:59WWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaWWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaBugun, 16:58Microsoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdiMicrosoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdiBugun, 16:51NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus