Apple elektron pochta va suratlardagi qidiruv tizimini tubdan yangiladi
Agar siz Apple qurilmalari foydalanuvchisi boʻlsangiz va qachondir oʻzingiz qabul qilganingizni aniq bilgan elektron xatni yoki olgan suratingizni topa olmay qiynalgan boʻlsangiz, kompaniya siz uchun muhim yangilikni eʼlon qildi. Dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 tadbirida Apple vakillari qidiruv tizimi yaxshi ishlamaganini tan olib, uni butunlay qayta ishlab chiqqanliklarini maʼlum qilishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
“Hammada shunday holat boʻlgan: siz borligini aniq bilgan narsangizni qidirasiz, lekin u chiqib kelmaydi”, — dedi OS dasturlari boshqaruvi boʻyicha vitse-prezident Stacey Ford anjumanning ochilish nutqida. Uning soʻzlariga koʻra, iOS, iPadOS va macOS tizimlarida Spotlight, Photos va Mail ilovalarini quvvatlovchi qidiruv asosi butunlay yangilangan.
Yangi tizimning markazida Search Index (qidiruv indeksi) yotadi. Bu qurilmangizdagi barcha kontentlardan tashkil topgan boy katalog boʻlib, u nima borligini va uni qayerdan topishni yaxshiroq tushunadi. Fordning taʼkidlashicha, kompaniya qidiruv arxitekturasini shunday oʻzgartirganki, u ham yangi, ham eski kontentlarni qayta indeksatsiyadan oʻtkazadi.
Eng umidbaxsh yangiliklardan biri — Mail ilovasida yangi “reyting tizimi”ning joriy etilishidir. Bu tizim xat qachon yuborilganidan qatʼi nazar, aynan siz qidirayotgan xabarni birinchi navbatda koʻrsatishi kerak. Bu koʻp yillik iPhone foydalanuvchilari uchun uzoq kutilgan yechim boʻlishi kutilmoqda.
Ilgari Apple qurilmalaridagi qidiruv tizimi koʻpincha soʻralgan kalit soʻzlarga aloqasi boʻlmagan eski maʼlumotlarni chiqarib berishi bilan tanqid qilinardi. Endilikda sunʼiy intellekt va yangilangan algoritmlar yordamida nafaqat matnli xabarlar, balki suratlarni qidirish jarayoni ham ancha osonlashadi.
…