Apple elektron pochta va suratlardagi qidiruv tizimini tubdan yangiladi

·35·Texno
Apple elektron pochta va suratlardagi qidiruv tizimini tubdan yangiladi

Agar siz Apple qurilmalari foydalanuvchisi boʻlsangiz va qachondir oʻzingiz qabul qilganingizni aniq bilgan elektron xatni yoki olgan suratingizni topa olmay qiynalgan boʻlsangiz, kompaniya siz uchun muhim yangilikni eʼlon qildi. Dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 tadbirida Apple vakillari qidiruv tizimi yaxshi ishlamaganini tan olib, uni butunlay qayta ishlab chiqqanliklarini maʼlum qilishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

“Hammada shunday holat boʻlgan: siz borligini aniq bilgan narsangizni qidirasiz, lekin u chiqib kelmaydi”, — dedi OS dasturlari boshqaruvi boʻyicha vitse-prezident Stacey Ford anjumanning ochilish nutqida. Uning soʻzlariga koʻra, iOS, iPadOS va macOS tizimlarida Spotlight, Photos va Mail ilovalarini quvvatlovchi qidiruv asosi butunlay yangilangan.

Yangi tizimning markazida Search Index (qidiruv indeksi) yotadi. Bu qurilmangizdagi barcha kontentlardan tashkil topgan boy katalog boʻlib, u nima borligini va uni qayerdan topishni yaxshiroq tushunadi. Fordning taʼkidlashicha, kompaniya qidiruv arxitekturasini shunday oʻzgartirganki, u ham yangi, ham eski kontentlarni qayta indeksatsiyadan oʻtkazadi.

Eng umidbaxsh yangiliklardan biri — Mail ilovasida yangi “reyting tizimi”ning joriy etilishidir. Bu tizim xat qachon yuborilganidan qatʼi nazar, aynan siz qidirayotgan xabarni birinchi navbatda koʻrsatishi kerak. Bu koʻp yillik iPhone foydalanuvchilari uchun uzoq kutilgan yechim boʻlishi kutilmoqda.

Ilgari Apple qurilmalaridagi qidiruv tizimi koʻpincha soʻralgan kalit soʻzlarga aloqasi boʻlmagan eski maʼlumotlarni chiqarib berishi bilan tanqid qilinardi. Endilikda sunʼiy intellekt va yangilangan algoritmlar yordamida nafaqat matnli xabarlar, balki suratlarni qidirish jarayoni ham ancha osonlashadi.

AppleWWDC 2026iPhoneiOSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus