Apple ota-onalarga bolalarning iPhone ishlatishini nazorat qilish imkonini berdi

·32·Texno
Apple ota-onalarga bolalarning iPhone ishlatishini nazorat qilish imkonini berdi

Apple kompaniyasi oʻzining Worldwide Developers Conference (WWDC) anjumanida ota-onalarga farzandlarining iPhone qurilmalaridan foydalanishini toʻliq nazorat qilish imkonini beruvchi yangi vositalar toʻplamini taqdim etdi. Endilikda ota-onalar bolalari kim bilan muloqot qilishi, qaysi ilovalardan foydalanishi va qaysi veb-saytlarga kirishini mustaqil ravishda belgilashlari mumkin. Shuningdek, nomaqbul xabarlarni bloklash va ekran vaqtini boshqarish funksiyalari yanada kengaytirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tizimda bolalar uchun hisob qaydnomasi ochilganda, Apple avtomatik ravishda yoshga mos xavfsizlik choralarini taklif qiladi. Masalan, kattalar uchun moʻljallangan saytlar bloklanadi va App Store doʻkonida faqat yoshga mos kontent koʻrsatiladi. Ota-onalar ushbu sozlamalarni oʻz xohishlariga koʻra oʻzgartirishlari yoki vaqt oʻtishi bilan ruxsat etilgan ilovalar roʻyxatini kengaytirib borishlari mumkin.

Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalar uchun foydali boʻlgan “Ask to Browse” funksiyasi joriy etildi. Bu funksiya iPhone, iPad va Mac qurilmalaridagi Safari brauzerida ishlaydi va bolalarning ijtimoiy tarmoqlarga veb-saytlar orqali kirishini cheklaydi. 13 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ushbu funksiya va ilovalarni sotib olish uchun ruxsat soʻrash tizimi (“Ask to Buy”) avtomatik ravishda yoqilgan boʻladi.

Apple mutaxassislar, jumladan, Amerika pediatriya akademiyasi bilan maslahatlashgan holda, bolaning yoshiga qarab ekran vaqti boʻyicha tavsiyalar ishlab chiqdi. Masalan, 13 yoshgacha boʻlgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish tavsiya etilmaydi, shu sababli tizim ushbu toifadagi ilovalarni oʻchirib qoʻyishni taklif qiladi. Screen Time boʻlimining yangilangan dizayni esa ota-onalarga hisobotlarni koʻrish va cheklovlarni bir marta bosish orqali boshqarish imkonini beradi.

AppleiPhoneScreen TimeTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiNASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiKecha, 18:56Apple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiApple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiKecha, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus