Apple ota-onalarga bolalarning iPhone ishlatishini nazorat qilish imkonini berdi
Apple kompaniyasi oʻzining Worldwide Developers Conference (WWDC) anjumanida ota-onalarga farzandlarining iPhone qurilmalaridan foydalanishini toʻliq nazorat qilish imkonini beruvchi yangi vositalar toʻplamini taqdim etdi. Endilikda ota-onalar bolalari kim bilan muloqot qilishi, qaysi ilovalardan foydalanishi va qaysi veb-saytlarga kirishini mustaqil ravishda belgilashlari mumkin. Shuningdek, nomaqbul xabarlarni bloklash va ekran vaqtini boshqarish funksiyalari yanada kengaytirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi tizimda bolalar uchun hisob qaydnomasi ochilganda, Apple avtomatik ravishda yoshga mos xavfsizlik choralarini taklif qiladi. Masalan, kattalar uchun moʻljallangan saytlar bloklanadi va App Store doʻkonida faqat yoshga mos kontent koʻrsatiladi. Ota-onalar ushbu sozlamalarni oʻz xohishlariga koʻra oʻzgartirishlari yoki vaqt oʻtishi bilan ruxsat etilgan ilovalar roʻyxatini kengaytirib borishlari mumkin.
Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalar uchun foydali boʻlgan “Ask to Browse” funksiyasi joriy etildi. Bu funksiya iPhone, iPad va Mac qurilmalaridagi Safari brauzerida ishlaydi va bolalarning ijtimoiy tarmoqlarga veb-saytlar orqali kirishini cheklaydi. 13 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ushbu funksiya va ilovalarni sotib olish uchun ruxsat soʻrash tizimi (“Ask to Buy”) avtomatik ravishda yoqilgan boʻladi.
Apple mutaxassislar, jumladan, Amerika pediatriya akademiyasi bilan maslahatlashgan holda, bolaning yoshiga qarab ekran vaqti boʻyicha tavsiyalar ishlab chiqdi. Masalan, 13 yoshgacha boʻlgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish tavsiya etilmaydi, shu sababli tizim ushbu toifadagi ilovalarni oʻchirib qoʻyishni taklif qiladi. Screen Time boʻlimining yangilangan dizayni esa ota-onalarga hisobotlarni koʻrish va cheklovlarni bir marta bosish orqali boshqarish imkonini beradi.
…