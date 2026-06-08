OpenAI va Anthropic kadrlar tanqisligi sabab xorijlik mutaxassislarni faol yollamoqda

·35·Texno
OpenAI va Anthropic kadrlar tanqisligi sabab xorijlik mutaxassislarni faol yollamoqda

Sunʻiy intellekt sohasidagi jadal rivojlanish noyob mutaxassislar uchun raqobatni kuchaytirmoqda. AQSH Mehnat vazirligining yangi maʻlumotlariga koʻra, OpenAI, Anthropic va NVIDIA kompaniyalari xorijiy xodimlarni yollash qoidalari murakkablashganiga qaramay, oʻtgan yil davomida H-1B ishchi vizalari uchun arizalar sonini sezilarli darajada oshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng katta oʻsish Anthropic kompaniyasida kuzatildi: joriy moliya yilining ikkinchi choragida kompaniya 59 ta ariza boʻyicha ijobiy javob oldi, vaholanki bir yil avval bu koʻrsatkich atigi 10 tani tashkil etgan edi. OpenAI esa xuddi shu davrda arizalar sonini 20 tadan 63 taga yetkazdi. Sektor yetakchisi NVIDIA esa 765 ta arizaga ruxsat olib, oʻtgan yilgi 641 talik koʻrsatkichini yangiladi.

Ushbu tendensiya boshqa texnologik gigantlar fonida yaqqol ajralib turibdi. Maʻlumotlarga koʻra, Meta, Microsoft, Amazon va Google kompaniyalarida tasdiqlangan arizalar soni kamaygan. Xususan, Google bir yil ichida bunday arizalarni 64 foizga qisqartirib, turli boʻlinmalarda xodimlarni optimallashtirishda davom etmoqda. Buning asosiy sababi mehnat bozori tuzilmasining oʻzgarishidir.

Hozirda kompaniyalar ommaviy ishga qabul qilish oʻrniga, mashinali oʻrganish muhandislari, hisoblash infratuzilmasi mutaxassislari va fundamental modellar ishlab chiquvchilaridan iborat kichik, ammo yuqori samarali jamoalarni shakllantirishga eʻtibor qaratmoqda. Rekruterlarning soʻzlariga koʻra, OpenAI va Anthropic kuchli tadqiqotchilarni jalb qilish uchun har qanday xarajatga tayyor.

AQSH hukumatining H-1B vizalarini taqsimlash boʻyicha yangi qoidalari yuqori maoshli nomzodlarga ustunlik bermoqda. Ayrim xorijlik arizachilar uchun 100 ming dollar miqdorida qoʻshimcha yigʻim joriy etilgan boʻlsa-da, ilgʻor sunʻiy intellekt tizimlarini yaratuvchi kompaniyalar uchun kuchli mutaxassisning qiymati har qanday viza xarajatlaridan ustun hisoblanadi.

Sunʻiy IntellektOpenAIAnthropicNVIDIATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiNASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiKecha, 18:56Apple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiApple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiKecha, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus